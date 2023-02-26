Андрей Мостовой о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Знал об этом полгода. Хорошее усиление для сборной, но пока не понимаю, зачем»

оценил шансы и сыграть за сборную России.

В пятницу, 24 февраля, бразильские полузащитники «Зенита» указом президента получили гражданство РФ.

«Я уже полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают российское гражданство. Увидел и увидел, я знал, что это будет, это было дело времени. Хотел бы в сборной России подкрепление в виде Малкома и Клаудиньо? Я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще.

Если серьезно, то хорошее усиление, просто пока не понимаю, зачем. Там посмотрим. Если где-то мы будем отбираться куда-то, когда нас допустят, тогда есть смысл. Также я думаю, что у них есть возможность попасть в основную сборную Бразилии в будущем, это талантливые ребята. Но это их решение, они будут думать, что с этим делать», – сказал полузащитник « » и сборной России.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?