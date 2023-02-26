Андрей Мостовой о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Знал об этом полгода. Хорошее усиление для сборной, но пока не понимаю, зачем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу натурализация Малком Андрей Мостовой Клаудиньо ТАСС Футбол

Андрей Мостовой оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную России.

В пятницу, 24 февраля, бразильские полузащитники «Зенита» указом президента получили гражданство РФ.

«Я уже полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают российское гражданство. Увидел и увидел, я знал, что это будет, это было дело времени. Хотел бы в сборной России подкрепление в виде Малкома и Клаудиньо? Я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще.

Если серьезно, то хорошее усиление, просто пока не понимаю, зачем. Там посмотрим. Если где-то мы будем отбираться куда-то, когда нас допустят, тогда есть смысл. Также я думаю, что у них есть возможность попасть в основную сборную Бразилии в будущем, это талантливые ребята. Но это их решение, они будут думать, что с этим делать», – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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18 комментариев

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Игорь Шеметов
странно, тут же писали что они не будут за сборную играть)) и их так знатно плюсовали, что я даже поверил
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Давид Agabekyan
Чтобы такие как ты не играли. Это же вообще кошмар, игрок уровня Химок
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Александр Баскаков
Затем )))
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denis_wtf
Мостовой ты определись, ты Андрей или Александр?
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evil
Автор не стал набрасывать, указал в заголовке имя Мостового, но шуток про лицензию и царя, меньше не стало
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Boris Kalinin
Ответ Cruel Snake
Царь всё знал! Но не до конца одобряет
Царь не настоящий!
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blaugrano
Причинно-следственная связь этому гиганту мысли пока неподвластна. Подозреваю, его тоже в будущем ждут эпичные войны за лицензию.
+1
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Антон Фалафель
Почему они все упорно вбрасывают про сборную?
+2
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Valentin Kompaneytsev
Да не будут они играть в сборной. Успокойтесь.
+5
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Svobodu Mne
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Когда лицензию получишь - поймёшь
Они и за сборную играть не могут и мостовой не тот))))
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Cruel Snake
Вот мне интересно он где появляется так как в фильме, «Иван Васильевич меняет профессию». Здравствуйте «Царь»! Очень приятно «Царь»...
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10Dance
парни, они же вроде заиграны за свои сборные, какая нафик сборная России ?
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Shuller18
Зачем?) Чтобы ты, Мостовой, поменьше играл в сборной. По сравнению с тобой даже Шатов был полезен
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Cruel Snake
Царь всё знал! Но не до конца одобряет
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Дмитрий9779
Так спроси у них.
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ЛеваяНогаХалка
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Когда лицензию получишь - поймёшь
Эх глупенький
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fbd
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Когда лицензию получишь - поймёшь
Ты не туда воюешь
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-2
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Когда лицензию получишь - поймёшь
+2
-8
-6
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