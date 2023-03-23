Форвард «Оренбурга» Воробьев не верит, что «Спартак» поборется за чемпионство: «Они не произвели впечатление такой команды, мы их обыграли. «Зенит» вряд ли кто догонит»

не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в Мир .

«Способен ли «Спартак» бороться за чемпионство? Нет. Они не произвели впечатление такой команды. Мы их обыграли. Значит, у нас есть все шансы подняться выше и конкурировать со «Спартаком».

«Зенит» вряд ли кто догонит. Они уже почти чемпионы. Но не исключаю, что дома мы их обыграем. Хочется показать, что у нас есть эго. Мы не забыли те 0:8. Но, безусловно, с « » играть тяжелее, чем со « ». Там более квалифицированные игроки», – сказал форвард « ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков после 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков), «Спартак» занимает третье место (40 очков). «Оренбург» расположился на седьмом месте, набрав 31 очко.