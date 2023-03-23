Форвард «Оренбурга» Воробьев не верит, что «Спартак» поборется за чемпионство: «Они не произвели впечатление такой команды, мы их обыграли. «Зенит» вряд ли кто догонит»
Дмитрий Воробьев не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.
«Способен ли «Спартак» бороться за чемпионство? Нет. Они не произвели впечатление такой команды. Мы их обыграли. Значит, у нас есть все шансы подняться выше и конкурировать со «Спартаком».
«Зенит» вряд ли кто догонит. Они уже почти чемпионы. Но не исключаю, что дома мы их обыграем. Хочется показать, что у нас есть эго. Мы не забыли те 0:8. Но, безусловно, с «Зенитом» играть тяжелее, чем со «Спартаком». Там более квалифицированные игроки», – сказал форвард «Оренбурга».
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков после 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков), «Спартак» занимает третье место (40 очков). «Оренбург» расположился на седьмом месте, набрав 31 очко.
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