«У «Зенита» такой спад, потому что много говорят о чемпионстве. С такой игрой его можно упустить. Плюс в том, что соперники играют не очень». Канищев о петербуржцах

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Канищев Чемпионат.com Футбол

Александр Канищев недоволен игрой «Зенита» в матче против ЦСКА.

Петербуржская команда проиграла матч 20-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1. 

«Игра «Зенита» разочаровала всех. Вряд ли она кому-то понравилась. На самом деле игра была ужасная не только у «Зенита», но и у ЦСКА в том числе. С точки зрения зрителя этот матч – просто ужасное зрелище.

У «Зенита» такой серьезный спад, потому что много говорят о выигранном чемпионстве. Видимо, это на подкорковом уровне переложилось на психологию футболистов в духе: они уже все выиграли, поэтому можно не готовиться к играм.

С такой игрой «Зенит» может упустить чемпионство. Только плюс в том, что соперники играют совершенно не очень. «Спартак» мог подтянуться, а вместо этого остался на том же уровне, проиграв заурядному «Оренбургу».

У «Зенита» вполне спокойное и комфортное положение. Ничего им особо не грозит. Нет команды, которая могла бы создать конкуренцию за счет сильной и качественной игры. Мы вряд ли назовем команду, которая может стать реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото», – сказал бывший игрок «Зенита». 

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13 комментариев

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Jovana Jovičić
Ответ Фут.Боль
Спада не увидел. Обе команды играли так себе.ЦСКА забил свой момент, Зенит нет.
Причем с рикошета.
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Jovana Jovičić
Ответ pelevin78
Богданыч всю жизнь так играет в гостях с командами, с которыми надо чуть быстрее, чем в полноги …один удар в створ за всю игру
Такой бред. В прошлом сезоне всех москвичей, как и Краснодар, просто уничтожили. 2 очка зацепили против Зенита.
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pelevin78
Богданыч всю жизнь так играет в гостях с командами, с которыми надо чуть быстрее, чем в полноги …один удар в створ за всю игру
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KOTOV71
О Чемпионствое Зенита говорят кто угодно,и где угодно,но только не в самом клубе.
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Sonnenschein
А раньше не говорили о выигранном чемпионате? Или они услышали только сейчас 🤔
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Фут.Боль
Спада не увидел. Обе команды играли так себе.ЦСКА забил свой момент, Зенит нет.
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igls54
Обожаю парней из 80-х, у которых ресурса и близкого к нынешнему не было. Сказал все по делу
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Ковид 07.10.52
У «Зенита» такой серьезный спад...
Чтобы был спад, должен быть подъем..., но я его не заметил...как играли трусливо для такого состава. так и играют....чуть мастеровитее соперник и Малком уже не топ....
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В Питере Пять
А Зенит много говорит о чемпионстве? Можно примеры?
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angry horse
Да кто обойдёт Зенит? Если только Валере каждый тур не будут продолжать давать бить пенальти😁
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seka@
У Зенита настолько большой запас прочности, что им волноваться не стоит, одну игру проиграли и сразу трындят про спад. Близко никого нет, там будет междусобойчик межды Ростовом, Спартаком, ЦСКА и Динамо, Вот там ещё ничего не ясно и по большому счёту стабильной хорошей игры ни у кого нет. а Зенит в ближайших матчах увеличит отрыв и досрочно станет Чемпионом
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Minuvert
Бразильцев русифицировали вот и бегать перестали
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Вечно Молодой
честно, кто-нибудь может представить, что Зенит не станет чемпионом? Будто искусственно раздувают какую-то "чемпионскую гонку".
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