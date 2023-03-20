«У «Зенита» такой спад, потому что много говорят о чемпионстве. С такой игрой его можно упустить. Плюс в том, что соперники играют не очень». Канищев о петербуржцах

Александр Канищев недоволен игрой «Зенита» в матче против ЦСКА.

Петербуржская команда проиграла матч 20-го тура Мир со счетом 0:1.

«Игра «Зенита» разочаровала всех. Вряд ли она кому-то понравилась. На самом деле игра была ужасная не только у «Зенита», но и у в том числе. С точки зрения зрителя этот матч – просто ужасное зрелище.

У «Зенита» такой серьезный спад, потому что много говорят о выигранном чемпионстве. Видимо, это на подкорковом уровне переложилось на психологию футболистов в духе: они уже все выиграли, поэтому можно не готовиться к играм.

С такой игрой «Зенит» может упустить чемпионство. Только плюс в том, что соперники играют совершенно не очень. « » мог подтянуться, а вместо этого остался на том же уровне, проиграв заурядному «Оренбургу».

У «Зенита» вполне спокойное и комфортное положение. Ничего им особо не грозит. Нет команды, которая могла бы создать конкуренцию за счет сильной и качественной игры. Мы вряд ли назовем команду, которая может стать реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото», – сказал бывший игрок « ».

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