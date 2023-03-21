Дмитрий Чистяков: «Конкуренты «Зенита» – «Спартак», «Ростов», ЦСКА. Интрига в РПЛ всегда жива, наверное»

Защитник «Зенита» не считает, что борьба за чемпионство окончена.

«Два подряд поражения «Зенита» не тенденция, просто так получается. В Санкт-Петербурге нормальное поле, а у ЦСКА – не очень, но мы были в равных условиях.

Интрига в всегда жива, наверное. Конкуренты « » в борьбе за чемпионство – « », «Ростов» и тот же , наверное.

У нас легионеры не уехали, у ЦСКА тоже. Многие иностранцы остались. Просто так получается, что турнирная таблица на сегодняшний день такая, которую мы видим. Нет никакого фактора, что кто-то приехал или уехал», – заявил Чистяков.

«Зенит» лидирует в таблице с отрывом в 7 очков.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас