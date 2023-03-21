Дмитрий Чистяков: «Конкуренты «Зенита» – «Спартак», «Ростов», ЦСКА. Интрига в РПЛ всегда жива, наверное»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Футбол

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не считает, что борьба за чемпионство окончена.

«Два подряд поражения «Зенита» не тенденция, просто так получается. В Санкт-Петербурге нормальное поле, а у ЦСКА – не очень, но мы были в равных условиях.

Интрига в РПЛ всегда жива, наверное. Конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство – «Спартак», «Ростов» и тот же ЦСКА, наверное.

У нас легионеры не уехали, у ЦСКА тоже. Многие иностранцы остались. Просто так получается, что турнирная таблица на сегодняшний день такая, которую мы видим. Нет никакого фактора, что кто-то приехал или уехал», – заявил Чистяков.

«Зенит» лидирует в таблице с отрывом в 7 очков.

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11 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Onion
Ну, попробуй сам стать, например, умнее за деньги. Тебе, кстати, надо)
Слово "усиление" надо как-то расшифровать для тебя?
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Алексей Ненахов
Ответ иван кочубей
как у тебя получается каждую игру молотить эпические косяки, перспективный наш?
Так Орлов же раскрыл этого Ахматовского засланика
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Valentin Kompaneytsev
Нет конкурентов у Зенита.
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igls54
Ответ иван кочубей
как у тебя получается каждую игру молотить эпические косяки, перспективный наш?
Не даёт умереть интриге. Чисто доктор
+1
-1
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Спартак Уокер
ЦСКА до Зенита как до луны
+1
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Onion
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А что так? Нет денег на усиление команды?
Ну, попробуй сам стать, например, умнее за деньги. Тебе, кстати, надо)
+1
-1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Onion
Конкуренты Зенита внутри команды. Создатели интриги, блин...
А что так? Нет денег на усиление команды?
0
-3
-3
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Onion
Конкуренты Зенита внутри команды. Создатели интриги, блин...
+1
-1
0
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иван кочубей
как у тебя получается каждую игру молотить эпические косяки, перспективный наш?
+3
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Black Phoenix
У Зенита слишком большой запас прочности. Если упустят чемпионство - то исключительно сами у себя, а не потому что конкуренты поднажали.
+2
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Виталий
Наверное..)))
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