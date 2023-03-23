В «Челси» недовольны визитом Обамеянга в раздевалку «Барсы» после победы в класико

В «Челси» недовольны визитом Пьера-Эмерика Обамеянга в раздевалку «Барселоны».

Напомним, габонский форвард праздновал с игроками «блауграны» победу над «Реалом» (2:1) в 26-м туре . Ферран Торрес выложил в сторис инстаграма фото из раздевалки с экс-нападающим каталонцев.

По данным Diario Sport, лондонскому клубу не понравилось само присутствие Обамеянга на «Камп Ноу», а также то, что он пошел в раздевалку к бывшим одноклубникам и праздновал с ними.

После этого случая будущее 33-летнего нападающего в «Челси» находится под вопросом.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 12 матчей в и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Обамеянг больше не нужен «Челси». Почему так и что теперь?