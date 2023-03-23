В «Челси» недовольны визитом Обамеянга в раздевалку «Барсы» после победы в класико

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Камп Ноу Пьер-Эмерик Обамеянг Класико Футбол

В «Челси» недовольны визитом Пьера-Эмерика Обамеянга в раздевалку «Барселоны».

Напомним, габонский форвард праздновал с игроками «блауграны» победу над «Реалом» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги. Ферран Торрес выложил в сторис инстаграма фото из раздевалки с экс-нападающим каталонцев.

По данным Diario Sport, лондонскому клубу не понравилось само присутствие Обамеянга на «Камп Ноу», а также то, что он пошел в раздевалку к бывшим одноклубникам и праздновал с ними.

После этого случая будущее 33-летнего нападающего в «Челси» находится под вопросом.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 12 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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DolJun
у обамеянга стокгольмский синдром походу) барса использовала его как разменную монету, а он поехал туда потусить с игроками будто сам выиграл это класико)
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MK
Ответ zqhh2gq7nv
Челси. Вас доят как коров. Купили аубу которого барса бесплатно взяла. Летом обратно вернется в Барсу
Притом бесплатно обратно 😂
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zqhh2gq7nv
Челси. Вас доят как коров. Купили аубу которого барса бесплатно взяла. Летом обратно вернется в Барсу
+2
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ljolik888
В свой выходной он должен спрашивать что ему делать ?
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0
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Tun
У Агуэро конкурент)
+1
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& Co1366
Как жаль, что Обама ушёл в Челси.
+3
-1
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Виталий
Ну мало ли чем там пенсионеры недовольны , Ауба имеет полное право заходить куда хочет , тем более для него Барса не чужой клуб .
+9
0
+9
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Лёха Жданчик
Имеет полное право тк никак не связан с Челси
+2
-2
0
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Бимбо TV
Черещ день ждите новости: Обаму купили прямо в раздевалке, предлагали перейти в Барсу бесплатно и играть за хлеб и воду!!!!
+1
-2
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Artem Piatkov
Как-то душно звучит
Ну праздновал и праздновал, в свободное время же
+7
-2
+5
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Рэд Уайт
им какая разница?на человека не расчитывают,он тупо ждет лета чтоб уйти
+24
-1
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<~Inter~>
Какое им дело, что он делает в свободное время?
+14
-2
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