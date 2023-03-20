Обамеянг посетил раздевалку «Барсы» после победы над «Реалом» и сделал фото с Ферраном

посетил раздевалку «Барселоны» после класико.

Форвард « » праздновал с игроками «блауграны» победу над « » (2:1) в 26-м туре . Ферран Торрес выложил в сторис инстаграма фото с экс-нападающим каталонцев.

Фото: инстаграм Феррана Торреса

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у габонца сохранились прекрасные отношения с игроками «Барсы», советом директоров и . Пьер-Эмерик хотел вернуться в каталонский клуб в январе, но это было невозможно из-за правил ФИФА.

Обамеянг выступал за «Барселону» с февраля по сентябрь 2022 года. В ее составе он забил 13 голов в 24 играх.

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.

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