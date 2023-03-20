Обамеянг посетил раздевалку «Барсы» после победы над «Реалом» и сделал фото с Ферраном
Пьер-Эмерик Обамеянг посетил раздевалку «Барселоны» после класико.
Форвард «Челси» праздновал с игроками «блауграны» победу над «Реалом» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги. Ферран Торрес выложил в сторис инстаграма фото с экс-нападающим каталонцев.
Фото: инстаграм Феррана Торреса
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у габонца сохранились прекрасные отношения с игроками «Барсы», советом директоров и Хави. Пьер-Эмерик хотел вернуться в каталонский клуб в январе, но это было невозможно из-за правил ФИФА.
Обамеянг выступал за «Барселону» с февраля по сентябрь 2022 года. В ее составе он забил 13 голов в 24 играх.
Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
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Перешёл в Челси и присел на лавку, так бы стабильно играл за барсу и трофеи брал. Не повезло ему конечно
Не смотря на этот бред, все равно радуется, успехов ему