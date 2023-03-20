Обамеянг посетил раздевалку «Барсы» после победы над «Реалом» и сделал фото с Ферраном

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг Ферран Торрес Класико Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг посетил раздевалку «Барселоны» после класико. 

Форвард «Челси» праздновал с игроками «блауграны» победу над «Реалом» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги. Ферран Торрес выложил в сторис инстаграма фото с экс-нападающим каталонцев.

Фото: инстаграм Феррана Торреса

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у габонца сохранились прекрасные отношения с игроками «Барсы», советом директоров и Хави. Пьер-Эмерик хотел вернуться в каталонский клуб в январе, но это было невозможно из-за правил ФИФА.

Обамеянг выступал за «Барселону» с февраля по сентябрь 2022 года. В ее составе он забил 13 голов в 24 играх.

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.

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17 комментариев

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Одилжон Зиявиддинов
Ответ GuruFutbola
Сбежал из синебуса чтобы хоть немного почувствовать вкус побед)
Или пофантазировать о вкусе плей офф ЛЧ)
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Vlad
Надеемся, что Хави вернёт его, будут на пару с Лёвой как в Боруссии клепать голы.
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DHARMA Initiative
🤜🤛👌
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Lindeman
Обидно за Обамеянга. Мог ещё приносить пользу Барсе, но руководство решило по другому
+1
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Сурхай Лукманов
Ответ Burel
лучше бы его оставили, чем покупать престарелого польского бруска
Не точно Француз который в матче пента ьотк сделал 😂
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бек саидов
Просто хороший человек , как бы стал своим за короткий срок пребывания в клубе. Удачи ему, где бы он не играл.
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Ice Cold
Обидно за Обамеянга
Перешёл в Челси и присел на лавку, так бы стабильно играл за барсу и трофеи брал. Не повезло ему конечно
Не смотря на этот бред, все равно радуется, успехов ему
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Blaumerc
был ни чем не хуже Левандовски, если судить по выступлениям за Барсу. по моему лучше подходит под стиль Барсы, более разносторонний.
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Мальчик Весёлый
он просто пришел забрать тетрадь свою , когда в прошлом году конспект писали "Слабые места Реала" и выиграли 4:0 Поттеру пригодится
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Burel
захрен его вообще отдали ? из нападающих один старый польский нацик
+4
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Burel
Ответ Alejandro_27
За короткий срок проведённый в клубе стал своим, красавчик
лучше бы его оставили, чем покупать престарелого польского бруска
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ GuruFutbola
Сбежал из синебуса чтобы хоть немного почувствовать вкус побед)
Может, за секретом побед над Реалом заскочил? Хотя, после прошлогодней четвёрочки должны были остаться конспекты😏
+1
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NottinghamForest79
о уже игрок барсы на шару летом перейдёт.. на оклад в 5 лям
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Виталий
👍
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Андрей Романов
Обамеянг не помешал бы сегодня
+11
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Alejandro_27
За короткий срок проведённый в клубе стал своим, красавчик
+24
-2
+22
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GuruFutbola
Сбежал из синебуса чтобы хоть немного почувствовать вкус побед)
+32
-8
+24
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