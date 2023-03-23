Губерниев о договорных матчах в России: «Наверное, есть. У нас на футбол никто не ходит, три зрителя на трибуне, играют слабо. В лыжах, биатлоне ничего подозрительного нет»

не видит доказательств договорных матчей в России.

Ранее сообщалось, что Россия находится на втором месте после Бразилии по числу договорных футбольных матчей в 2022 году. В течение предыдущего года в России было выявлено 92 подозрительных матча.

«Они могут собирать любую статистику, но нужна доказательная база. Они могут говорить по поводу России, Бразилии, Чехии, Америки…

Хорошо, допустим. Мы и так предполагаем, что у нас есть подозрительные матчи, когда судьи не свистят при явном пенальти, когда происходят разные странные вещи. Доказательства где? Все остальное – это сотрясание воздуха и «бла-бла».

Они сказали, а кто-то будет это проверять? Нет. Я бы не стал утверждать, что «договорняки» есть. 50 на 50. Наверное, «договорняки» есть, я думаю, что с ними, безусловно, борются. Но где доказательства, где прямые решения?

Я счастливый человек, я занимаюсь видами спорта, где вообще ничего подозрительного нет: лыжи, биатлон. Кто первый на финиш пришел, тот и молодец. И всем остальным тоже рекомендую.

В разгар лыжного чемпионата, пока продолжается сезон, обсуждать подозрительные матчи неинтересно. У нас на футбол никто не ходит, у нас три зрителя на трибуне. В футбол у нас играют слабо», – сказал комментатор.