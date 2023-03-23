Губерниев о договорных матчах в России: «Наверное, есть. У нас на футбол никто не ходит, три зрителя на трибуне, играют слабо. В лыжах, биатлоне ничего подозрительного нет»

Теги премьер-лига Россия болельщики лыжные гонки Дмитрий Губерниев стадионы договорные матчи Футбол

Дмитрий Губерниев не видит доказательств договорных матчей в России.

Ранее сообщалось, что Россия находится на втором месте после Бразилии по числу договорных футбольных матчей в 2022 году. В течение предыдущего года в России было выявлено 92 подозрительных матча.

«Они могут собирать любую статистику, но нужна доказательная база. Они могут говорить по поводу России, Бразилии, Чехии, Америки…

Хорошо, допустим. Мы и так предполагаем, что у нас есть подозрительные матчи, когда судьи не свистят при явном пенальти, когда происходят разные странные вещи. Доказательства где? Все остальное – это сотрясание воздуха и «бла-бла».

Они сказали, а кто-то будет это проверять? Нет. Я бы не стал утверждать, что «договорняки» есть. 50 на 50. Наверное, «договорняки» есть, я думаю, что с ними, безусловно, борются. Но где доказательства, где прямые решения?

Я счастливый человек, я занимаюсь видами спорта, где вообще ничего подозрительного нет: лыжи, биатлон. Кто первый на финиш пришел, тот и молодец. И всем остальным тоже рекомендую.

В разгар лыжного чемпионата, пока продолжается сезон, обсуждать подозрительные матчи неинтересно. У нас на футбол никто не ходит, у нас три зрителя на трибуне. В футбол у нас играют слабо», – сказал комментатор.

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7 комментариев

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Вечный Хрюн
Правда за каждым лыжником и биатлонистом едет био лаборатория ,а так конечно всё нормально
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NIK7478
"Опубликовал Анна Сунцова"
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Анна Сунцова, прекрати выкладывать сюда всякую хрень! Из-за таких, как ты, спортивный сайт превращается в помойку!
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закрыт по беспределу
Ответ Anders_b
Зато ВАДА отстраняет биатлонистов/лыжников за допинг. В футболе такого нет.
Ну.. судейские косяки всë же случаются чаще, нежели допинговые залëты.
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Сергей Жарковский
Ещё немного и основные матчи РПЛ будет комментировать Дмитрий Губернией🤗
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He11raizer
Ска, как он бесит.
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Алексей Ненахов
Ответ Anders_b
Зато ВАДА отстраняет биатлонистов/лыжников за допинг. В футболе такого нет.
Ну Это Другое
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Anders_b
Зато ВАДА отстраняет биатлонистов/лыжников за допинг. В футболе такого нет.
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