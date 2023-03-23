Джорджина о Роналду: «Он замечательный муж и отец. Мне повезло, что он выбрал меня для создания семьи, я очень счастлива»

рассказала о семейной жизни с .

«Он замечательный отец. Он замечательный муж, сын, брат.

Часто, когда мы ужинаем дома, я думаю о том, как мне повезло, что он выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я очень счастлива», – сказала Родригес в интервью El Hormiguero.

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