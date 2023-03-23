Джорджина о Роналду: «Он замечательный муж и отец. Мне повезло, что он выбрал меня для создания семьи, я очень счастлива»

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд девушки и спорт Джорджина Родригес Футбол

Джорджина Родригес рассказала о семейной жизни с Криштиану Роналду.

«Он замечательный отец. Он замечательный муж, сын, брат.

Часто, когда мы ужинаем дома, я думаю о том, как мне повезло, что он выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я очень счастлива», – сказала Родригес в интервью El Hormiguero.

Джорджина о знакомстве с Роналду: «Он был так красив, что мне стало неловко смотреть на него. У меня были бабочки в животе»

Роналду поздравил Джорджину с Днем святого Валентина: «Повезло, что ты есть в моей жизни, любовь моя ❤️»

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45 комментариев

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Игорь Климов
Ответ AnMe
Вроде она целый сериал выпустила на несколько сезонов Видимо про такое и рассказывает там Не понятно, зачем создали этот проект
Она честно отрабатывает свой контракт.
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EL BICHO
Учитывая, што подавляющее большинство поклонников Мессе воспитали «родитель 1» и «родитель 2», писать что-либо (вестимо с претензией на иронию) относительно каких-либо отношений несколько кощунственно, не находите 😏
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Игорь Климов
Ответ Tollie
✅ красивый, ухоженный ✅ топовый игрок ✅ успешен в бизнесе ✅ здоровенная ботоксная дубина ✅ лидер по натуре и вот такого СЛОНа отхватила себе мадам, у которой в списке достижений лишь: ✅ продавщица в Gucci
Завидуешь Джорджине?
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GaasJT
Роналду свое окружение заставляет восхвалять его так же, как Саня Невский заставляет говорить о себе актеров, играющих в его фильмах)
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Игорь Климов
Заберите уже у неё интернет!!!
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Мохнатый55
Ответ Юрий Кечко
Ну у неё тоже есть наверняка В роли актива со страпоном, но есть ведь ))
Вполне вероятно.
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Юрий Кечко
Ответ Мохнатый55
Ну а сколько женщин живёт с папиками, которые на 30-50 лет старше? Так и здесь. Хотя в первом случае у женщин хоть какой-то секс есть.
Ну у неё тоже есть наверняка
В роли актива со страпоном, но есть ведь ))
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Ron Weasley
Джорджина: "Как же вовремя я раздвинула ноги перед Роналдо. Теперь он мой
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Висита Эльмурзаев
Ответ Футбол_это_жизнь
Почему она разговаривает как вещь? Повезло, что выбрал меня?! Ида уж.
да, да, Ида уж...
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Spaten
Продлевать будете?
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Eric_Cartman
Ответ Футбол_это_жизнь
Почему она разговаривает как вещь? Повезло, что выбрал меня?! Ида уж.
Потому что она и есть вещь. Окружение футболиста, не более. Вроде Киркорова в бытность мужем Пугачевой, ну или Галкина сейчас
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Temp LC
Ответ Роман
Эти хвалебные многочисленные отзывы о сожителе видимо включены в её контракт, ничего необычного
Конечно, всё хорошее это ложь, всё плохое -правда
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Юрий Кечко
Ответ Tollie
✅ красивый, ухоженный ✅ топовый игрок ✅ успешен в бизнесе ✅ здоровенная ботоксная дубина ✅ лидер по натуре и вот такого СЛОНа отхватила себе мадам, у которой в списке достижений лишь: ✅ продавщица в Gucci
Про дубину спорно..иначе зачем колоть в нее ботокс, да и закомплексованность как бы намекает)))
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Мохнатый55
Ответ Denis242424
Я вот думаю, что как женщина, она несчастная. Никогда не испытает прекрасных отношений с любимым человеком. В таком молодом возрасте. Но деньги решили всё.
Ну а сколько женщин живёт с папиками, которые на 30-50 лет старше? Так и здесь. Хотя в первом случае у женщин хоть какой-то секс есть.
+3
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Стопы Зайона
Ответ AnMe
Вроде она целый сериал выпустила на несколько сезонов Видимо про такое и рассказывает там Не понятно, зачем создали этот проект
Надо же как то пиарить продавщицу и лепить из нее бизнесвумен
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simplehumble
Ответ Великий Алонсо
Мы тоже всем сайтом очень счастливы за вас, счастья и любви ❤️❤️❤️🙏🙏🙏
За себя отвечай
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simplehumble
Ответ Denis242424
Я вот думаю, что как женщина, она несчастная. Никогда не испытает прекрасных отношений с любимым человеком. В таком молодом возрасте. Но деньги решили всё.
Помотросит и бросит
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Роман
Эти хвалебные многочисленные отзывы о сожителе видимо включены в её контракт, ничего необычного
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Футбол_это_жизнь
Почему она разговаривает как вещь? Повезло, что выбрал меня?! Ида уж.
Ну если это, по сути, так и есть: инкубатор, нянька и аниматор на тему семейной жизни🤓
+5
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Denis242424
Я вот думаю, что как женщина, она несчастная. Никогда не испытает прекрасных отношений с любимым человеком. В таком молодом возрасте. Но деньги решили всё.
+5
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+5
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Tollie
✅ красивый, ухоженный
✅ топовый игрок
✅ успешен в бизнесе
✅ здоровенная ботоксная дубина
✅ лидер по натуре

и вот такого СЛОНа отхватила себе мадам, у которой в списке достижений лишь:
✅ продавщица в Gucci
+3
-3
0
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Великий Алонсо
Мы тоже всем сайтом очень счастливы за вас, счастья и любви ❤️❤️❤️🙏🙏🙏
+3
-4
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Пинающий Достоинства
Да тут половина добрая Спортса б счастлива была, даже фанаты Месси )))
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ simplehumble
И Алонсо
Извините,а о каком именно Алонсо идёт речь? )что-то пропустил)
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melmi
Особенно забавно это звучит в контексте что сейчас они живут в Саудовский Аравии
Прям «Белое солнце пустыни»-Господин , назначил меня любимой женой
+2
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