Джорджина о Роналду: «Он замечательный муж и отец. Мне повезло, что он выбрал меня для создания семьи, я очень счастлива»
Джорджина Родригес рассказала о семейной жизни с Криштиану Роналду.
«Он замечательный отец. Он замечательный муж, сын, брат.
Часто, когда мы ужинаем дома, я думаю о том, как мне повезло, что он выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я очень счастлива», – сказала Родригес в интервью El Hormiguero.
Джорджина о знакомстве с Роналду: «Он был так красив, что мне стало неловко смотреть на него. У меня были бабочки в животе»
Роналду поздравил Джорджину с Днем святого Валентина: «Повезло, что ты есть в моей жизни, любовь моя ❤️»
В роли актива со страпоном, но есть ведь ))
✅ топовый игрок
✅ успешен в бизнесе
✅ здоровенная ботоксная дубина
✅ лидер по натуре
и вот такого СЛОНа отхватила себе мадам, у которой в списке достижений лишь:
✅ продавщица в Gucci
Прям «Белое солнце пустыни»-Господин , назначил меня любимой женой