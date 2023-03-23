Джорджина о жизни в Саудовской Аравии: «Замечательная страна. Здесь безопасно, люди очень внимательны к женщинам и детям»

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Футбол

Джорджина Родригес отметила доброту и щедрость жителей Саудовской Аравии.

«Это замечательная страна. Здесь очень безопасно, очень уютно, и тут очень оберегают женщин и детей.

Люди очень внимательны и заботливы. У моей подруги не было воды в отеле, и она решила сходить в кафе. За нее заплатил какой-то мужчина. Местные люди очень щедры.

Мой распорядок дня, куда бы я ни отправилась, всегда одинаков. Дети, школа, тренировки, работа и время от времени рестораны. И, слава Богу, у нас есть деньги», – сказала невеста Криштиану Роналду в интервью El Hormiguero.

Джорджина об их с Роналду гардеробной: «Она огромная, я даже не носила всю одежду. У меня около 150 сумок, Криштиану не понимает, зачем мне столько»

Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Может стать 4-й в мире по конкурентоспособности через 5-6 лет. Я приятно удивлен»

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr_simpson
цыганка, вытащившая билет всей жизни. Тебе даже на Чукотке хорошо будет , лишь бы платили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ответ MarySue
А к немусульманам как относятся?
приезжай на следующий Гран при Формулы 1, посмотришь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MarySue
Ответ Мадина Уйгурова
потому что никому не интересен футбол, люди смотрят Ф1 , скачки и тд
А к немусульманам как относятся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ron Weasley
И, слава Богу, у нас есть деньги». Это её жизненный девиз
не было бы у рона денег, фиг бы она с ним встречалась
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ответ Дерзкий пеликан
Если тебе Россия чем-то не устраивает, свали с русскоязычного сайта Фатима.
о, очередной денацификатор)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дерзкий пеликан
Ответ Мадина Уйгурова
старый стереотип. Посмотрите Гран При Джидды в Формуле 1 прошедший недавно в Саудии. Женщины на трибунах, причем и без мужчин. Я лично водила авто когда жила и училась в Медине. Но вы продолжайте из светоча свободной России рассказывать как у нас в Саудовской Аравии плохо 😆😆😆
Если тебе Россия чем-то не устраивает, свали с русскоязычного сайта Фатима.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korobokchekhova
Как у нас на стадионах)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кастуев
Ответ Мадина Уйгурова
старый стереотип. Посмотрите Гран При Джидды в Формуле 1 прошедший недавно в Саудии. Женщины на трибунах, причем и без мужчин. Я лично водила авто когда жила и училась в Медине. Но вы продолжайте из светоча свободной России рассказывать как у нас в Саудовской Аравии плохо 😆😆😆
Часто шпильки в адрес Аравии пускают либеральные тролли (не акцентирую ни на ком), которые мечтают о прекрасной России будущего под внешним управлением западных государств. И, как правило, за пределы России они не выезжали. Что, конечно, не отменяет несовершенства систем в Аравии, России, США и других странах.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ма Из
Ответ hett
там очень крутые и прикольные казни🤗 на автостоянках перед торговыми центрами, саблей вжик и голова прочь😍
то ли дело в матери демократии: на стульчик посадили, рубильничек включили и вся беда. Прогресс))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donnie
Это ладно, о какой работе идёт речь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ма Из
что интересно, 99% людей, побывавших в Саудии и лично знакомых с ситуацией, описывают положение тамошних женщин исключительно в превосходных тонах. Зато всезнайки, которые своего носа дальше мамкиной квартиры не высовывали, с криками вещают об издевательствах и каждодневных притеснениях.
Такой вот парадокс))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hett
там очень крутые и прикольные казни🤗 на автостоянках перед торговыми центрами, саблей вжик и голова прочь😍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
на войне как на войне
Ответ Вячеслав Смирнов
Как будто в европе не внимательны к женщинам и детям, или с чем она противопостовляет?
Внимательны в Европе? С папой1 и с папой2? Разрешая детям менять пол? Отправляя в детсады всяких трансов? Делая общие туалеты для мужчин и женщин?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Мадина Уйгурова
Лучше лекции послушать, чем палкой по спине получить или тюрьму как в Иране.
Речь то о том, что если нет закона, контролируемого властью, беспредел исполнителей обеспечен. Завтра крышу у кого-то сорвёт, он и тоже начнет незамужних женщин без никаба в торговом центре палкой бить. И ничего ему не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Иске
Ответ Мадина Уйгурова
Молодец Джорджина. Я жила и училась в Медине и могу подтвердить все её слова. Надеюсь их семья расскажет всему миру правду о Саудовской Аравии и местные петросяны ни разу там не бывавшие не будет шутить про средневековье и прочее
Шариат - это средневековье сферическое в вакууме.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Смирнов
Как будто в европе не внимательны к женщинам и детям, или с чем она противопостовляет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Иске
Ответ Aleksey Yashin
"Здесь безопасно, люди очень внимательны к женщинам и детям" Как будто комментарий с российского стадиона после введения Fun ID
да вы достали со своим фанайди. честно! Вся эта шумиха вокруг него - голимый понт! Ни одного более-менее веского аргумента.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ Мадина Уйгурова
снаружи это к индийцам и пакистанцам
Я это не просто так спрашиваю, я же не Борат Согдиев.

Вот есть автобус. Подъехал. Женщина туда может сесть? Именно сесть? А если метро? Отдельный вагон для женщин отправлен на свалку истории или как раньше вагон-ресторан, единственное место, где женщина может сесть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Смирнов
Внимательны в нарушение прав женщин) какая же она лицемерная оказывается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ Max Zhomkov
можно водить машину, работать(далеко не везде), посещать спортивные мероприятия и общественные места(не все) и даже ездить в отпуск за границу одной! Сейчас там бабам сильно попроще, вот лет десять назад была полная жопа.
В Иране тоже лет 15 назад женщин перестали доставать, но пару лет назад решили подкрутить гайки с платками и понеслось. Так что я бы на счёт СА не обольщался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ответ Ма Из
угу, то-то на играх аль Насра ни одной женщины не видно🤦🤦🤦
потому что никому не интересен футбол, люди смотрят Ф1 , скачки и тд
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ма Из
Ответ Ебздрогыч
Особенно безопасна Саудовская Аравия для женщин, их тщательно оберегают от тех мест, где им может грозить опасность (вождение автомобиля, посещение стадионов, работа). Ведь дом - это самое безопасное место, и там они и сидят
угу, то-то на играх аль Насра ни одной женщины не видно🤦🤦🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ответ МТБ
Если у нас тут не супер, это не значит, что в СА всё хорошо.
Лучше чем у вас. Нет риска сесть на 15 лет за неправильное сообщение о ЧВК
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ответ Marcus-light
У вас? Авто там и вправду разрешено водить, правда официально разрешение получили женщины лет 5 назад. Новый король конечно старается сделать СА светским государством, но вот только по большому счету это проявляется только в показных мероприятиях. Шариатская полиция по-прежнему не имеет никаких законов, кроме своих религиозных представлений, но теперь правда вместо карательных мер долбает лекциями)
Лучше лекции послушать, чем палкой по спине получить или тюрьму как в Иране.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
на войне как на войне
Ответ FCB1991
Каждым своим интервью Джорджина пробивает новое дно.
Сказала барселонка
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий