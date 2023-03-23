Джорджина о жизни в Саудовской Аравии: «Замечательная страна. Здесь безопасно, люди очень внимательны к женщинам и детям»

отметила доброту и щедрость жителей Саудовской Аравии.

«Это замечательная страна. Здесь очень безопасно, очень уютно, и тут очень оберегают женщин и детей.

Люди очень внимательны и заботливы. У моей подруги не было воды в отеле, и она решила сходить в кафе. За нее заплатил какой-то мужчина. Местные люди очень щедры.

Мой распорядок дня, куда бы я ни отправилась, всегда одинаков. Дети, школа, тренировки, работа и время от времени рестораны. И, слава Богу, у нас есть деньги», – сказала невеста в интервью El Hormiguero.

Джорджина об их с Роналду гардеробной: «Она огромная, я даже не носила всю одежду. У меня около 150 сумок, Криштиану не понимает, зачем мне столько»

Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Может стать 4-й в мире по конкурентоспособности через 5-6 лет. Я приятно удивлен»