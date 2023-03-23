Джорджина о жизни в Саудовской Аравии: «Замечательная страна. Здесь безопасно, люди очень внимательны к женщинам и детям»
Джорджина Родригес отметила доброту и щедрость жителей Саудовской Аравии.
«Это замечательная страна. Здесь очень безопасно, очень уютно, и тут очень оберегают женщин и детей.
Люди очень внимательны и заботливы. У моей подруги не было воды в отеле, и она решила сходить в кафе. За нее заплатил какой-то мужчина. Местные люди очень щедры.
Мой распорядок дня, куда бы я ни отправилась, всегда одинаков. Дети, школа, тренировки, работа и время от времени рестораны. И, слава Богу, у нас есть деньги», – сказала невеста Криштиану Роналду в интервью El Hormiguero.
Джорджина об их с Роналду гардеробной: «Она огромная, я даже не носила всю одежду. У меня около 150 сумок, Криштиану не понимает, зачем мне столько»
Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Может стать 4-й в мире по конкурентоспособности через 5-6 лет. Я приятно удивлен»
не было бы у рона денег, фиг бы она с ним встречалась
Такой вот парадокс))
Вот есть автобус. Подъехал. Женщина туда может сесть? Именно сесть? А если метро? Отдельный вагон для женщин отправлен на свалку истории или как раньше вагон-ресторан, единственное место, где женщина может сесть?