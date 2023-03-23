Джорджина о знакомстве с Роналду: «Он был так красив, что мне стало неловко смотреть на него. У меня были бабочки в животе»

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Девушка футболиста рассказал, что впервые встретилась с Криштиану, когда работала в магазине одежды.

«Я влюбилась. Он такой красивый мужчина. Когда я впервые увидела его, он был так красив, что мне стало неловко смотреть на него.

Мы почти не говорили, я обслуживала клиентку. И когда я уходила, Криштиану вошел. У меня были бабочки в животе. Он был очень вежлив, он пришел с сыном и несколькими друзьями и сказал «добрый день». И они были очень добры.

Впервые мы заговорили, когда встретились на модном мероприятии в магазине. Он положил глаз на меня, мне было очень неловко. Все началось не с этого, прошло время. Все было постепенно.

Он покупал в Gucci много вещей. Он приходил нечасто, но когда приходил, покупал много. Именно этим сейчас делаю и я, потому что каждый раз, когда я хожу по магазинам, это утомительно», – сказала Родригес в интервью El Hormiguero.

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