Джорджина о знакомстве с Роналду: «Он был так красив, что мне стало неловко смотреть на него. У меня были бабочки в животе»

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Футбол

Джорджина Родригес рассказала о знакомстве с Криштиану Роналду

Девушка футболиста рассказал, что впервые встретилась с Криштиану, когда работала в магазине одежды. 

«Я влюбилась. Он такой красивый мужчина. Когда я впервые увидела его, он был так красив, что мне стало неловко смотреть на него.

Мы почти не говорили, я обслуживала клиентку. И когда я уходила, Криштиану вошел. У меня были бабочки в животе. Он был очень вежлив, он пришел с сыном и несколькими друзьями и сказал «добрый день». И они были очень добры.

Впервые мы заговорили, когда встретились на модном мероприятии в магазине. Он положил глаз на меня, мне было очень неловко. Все началось не с этого, прошло время. Все было постепенно. 

Он покупал в Gucci много вещей. Он приходил нечасто, но когда приходил, покупал много. Именно этим сейчас делаю и я, потому что каждый раз, когда я хожу по магазинам, это утомительно», – сказала Родригес в интервью El Hormiguero. 

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35 комментариев

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qiqe
она страшнее кардашьян
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А.Э.РАСИМ
Ответ Alex Armstrong
Антонелла Рокуццо: у Месси был такой носище и легкая придурковатость во взгляде, что я вспотела. Но бабло, сами понимаете😆
Быть негодяем здесь почетно.
Вы очень талантливый человек.Еще старайтесь.
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Алексей Муравьёв
FACEPALM !!!
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Remedy
Ответ Алексей Ненахов
О ждём , гуру и ригоберга парни не смогут пропустить новость про своего кумира
Парни?🤣
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rigobersong
Ответ Лёха Жданчик
Все эскортницы когда ходят на косметические процедуры и в салоны красоты называют это " сегодня был тяжелый рабочий день" ))
Ты про роналду или джорджину?:)
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ ichii
«…каждый раз, когда я хожу по магазинам, это утомительно» Блин, тяжело, наверное, жить вот так вот
Так и есть. Всю одежду заказываю доставкой.
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Crawling
Джорджина: "В какой-то момент захотелось фруктов"
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crazy_elky
Рон закупается в Гуччи? )) лол, хорошо что не в H&M )
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Лёха Жданчик
Поменяйте в тексте имя Джорджина на Пирс Морган и ничего не изменится))
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Mancar Camoran 2.0
Кришти дорвался до аккаунта джорджины
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Simplicissimus
Ты был прекрасен, как Иисус))0
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11 метровый
Ответ Сергей Ямковой
Физические ощущения, романтично называемые «бабочками в животе» появляются не только вследствие влюблённости: вы можете испытывать это чувство, когда сильно испуганы или взволнованы. Влюблённость, как и страх, изменяет «химию» в вашем мозге и теле, порождая стресс. Стресс, в свою очередь, запускает реакцию «бей или беги», сопровождающуюся рядом физиологических изменений: повышается уровень гормонов кортизола и адреналина, которые «дают команду» повысить кровяное давление, усилить приток крови к мышцам и лёгким, задействовав все ресурсы тела. Резкий отток крови из брюшной полости и даёт то самое «ёкающее» чувство, сопровождающееся лёгкой тошнотой, которое многим хорошо известно. Чуть меньше романтики, чуть больше знаний.
Научный подход. Уважаю)
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Slavnov
Ответ Великий Алонсо
Интересно даже, что жену Месси в нём зацепило? Бабки
титулы))
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11 метровый
От клубнички в животе бабочки)
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Сергей Ямковой
Физические ощущения, романтично называемые «бабочками в животе» появляются не только вследствие влюблённости: вы можете испытывать это чувство, когда сильно испуганы или взволнованы.
Влюблённость, как и страх, изменяет «химию» в вашем мозге и теле, порождая стресс. Стресс, в свою очередь, запускает реакцию «бей или беги», сопровождающуюся рядом физиологических изменений: повышается уровень гормонов кортизола и адреналина, которые «дают команду» повысить кровяное давление, усилить приток крови к мышцам и лёгким, задействовав все ресурсы тела. Резкий отток крови из брюшной полости и даёт то самое «ёкающее» чувство, сопровождающееся лёгкой тошнотой, которое многим хорошо известно.
Чуть меньше романтики, чуть больше знаний.
+5
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+5
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Slavnov
Так кри кри гей же,он там детей как киркоров делает
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Glukinho
Ответ dr. cage
В любом случае респект Джорджине.. Отбила мужика у прайда..
не факт
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Sevuska
Ответ AstaAsta
Когда Месси и Антонелла познакомились ни о каком бабле и речи не было)) У них отношения ещё с юности
Тогда тем более не понятно 😆😆
+4
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rigobersong
Да все мы прекрасно понимаем, что 2 черемши друг друга стоят, что она цыганская страшная кобыла с 3мя подбородками без фотошопа, что второй недоахилес:))

https://postimg.cc/m1NhH3yx
+4
-2
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Илнур Кара
Очень утомительно по магазинам ходить когда денег нет , надо напрягаться в ценники вглядывать
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Alex Armstrong
Ответ AstaAsta
Когда Месси и Антонелла познакомились ни о каком бабле и речи не было)) У них отношения ещё с юности
Ага, она ж знала, что они за бесплатно мяч пинают)))
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Ruslan-Spartakforever
У Бадра также было
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Великий Алонсо
Интересно даже, что жену Месси в нём зацепило? Бабки
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-4
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AstaAsta
Ответ Alex Armstrong
Антонелла Рокуццо: у Месси был такой носище и легкая придурковатость во взгляде, что я вспотела. Но бабло, сами понимаете😆
Когда Месси и Антонелла познакомились ни о каком бабле и речи не было)) У них отношения ещё с юности
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-3
-3
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Растиньяк
ахаха
0
-1
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