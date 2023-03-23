Новичок «Барсы» Хулиан Араухо помогает фермерам в Калифорнии: «Они заслуживают больше, чем получают. Благодаря им у нас на столе есть еда»

Защитник «Барселоны» помогает работникам ферм в США.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, Араухо заявил, что хочет привлечь внимание к изнурительным условиям труда и низкой зарплате работников фермерских хозяйств. Футболист активно помогает работникам фермы в родном городе Ломпок в штате Калифорния, поставляя продукты питания и другие необходимые товары.

По словам Араухо, находясь в центре внимания, он чувствует себя обязанным продолжать говорить о существующей проблеме.

«Я хочу продолжать быть самим собой и бороться за то, во что я верю. Я считаю, что они заслуживают гораздо большего, чем то, что они получают, и что их работа не должна оставаться незамеченной.

Мы здесь едим овощи и фрукты благодаря им. Все выращено и собрано должным образом. Благодаря им все это есть у нас на столе», – сказал защитник «Барселоны», ранее выступавший за « ».