Новичок «Барсы» Хулиан Араухо помогает фермерам в Калифорнии: «Они заслуживают больше, чем получают. Благодаря им у нас на столе есть еда»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Ла Лига Хулиан Араухо деньги Благотворительность Питание Футбол

Защитник «Барселоны» Хулиан Араухо помогает работникам ферм в США.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, Араухо заявил, что хочет привлечь внимание к изнурительным условиям труда и низкой зарплате работников фермерских хозяйств. Футболист активно помогает работникам фермы в родном городе Ломпок в штате Калифорния, поставляя продукты питания и другие необходимые товары.

По словам Араухо, находясь в центре внимания, он чувствует себя обязанным продолжать говорить о существующей проблеме.

«Я хочу продолжать быть самим собой и бороться за то, во что я верю. Я считаю, что они заслуживают гораздо большего, чем то, что они получают, и что их работа не должна оставаться незамеченной.

Мы здесь едим овощи и фрукты благодаря им. Все выращено и собрано должным образом. Благодаря им все это есть у нас на столе», – сказал защитник «Барселоны», ранее выступавший за «Лос-Анджелес Гэлакси».

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18 комментариев

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ljolik888
Не по годам зрелым оказался. Браво - отличные слова . Надеюсь и на футбольном поле у него все будет хорошо.
+1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ encaro_one
Наёмные работники фермы это фермеры? Обычно владельца фермы так называли.
Почему тогда не играет в Лиге 1 ?
+2
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Алексей Зуев
Стоп. Разве в Америке в час не получают больше, чем в России за месяц? Они же там все богатые, а мы нищие, как местная либерастня здесь строчит с утра до вечера?
+4
-5
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Сергей Ямковой
Ответ encaro_one
Наёмные работники фермы это фермеры? Обычно владельца фермы так называли.
Все верно, фермеры это владельцы ферм. В Калифорнии они почти все миллионеры. А от у наемных работников дела обстоят не так радужно
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Stasinho7
Зачем он так про Кике Сетьена?
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Яна Рябова
Фермеры красавы, еда на столе. А как же слесаря, электрики, врачи и т.д. или что, европа перестала быть толлерантной?
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СД18
Ответ Sevillafan
В Калифорнии отличная жизнь и большой выбор хорошо оплачиваемой работы , лучше бы занялся проблемами своей родной Мексики
Посмотри фильм "Тренер" 2015 года, там все показано и как раз про мексиканцев.
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Okaka
Ответ Футбол_это_жизнь
Круто, что есть такие ребята. Калифорния конечно это не только Голливуд и силикновая долина, а ещё Напа и Рашн Ривер. Благо хоть в этом году вопрос с поливом и высыханием стоять не будет!
кремниевая
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red hikkikomori
Мбаппе и Месси тоже помогают фермерам, выступая в их футбольной лиге )
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СД18
Там на самом деле все очень грустно. На этих фермах мексиканских рабочих эксплуатируют похлеще рабов. Он в курсе всего этого и старается помочь своим побратимам, которых эксплуатируют американские плантаторы.
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Sevillafan
В Калифорнии отличная жизнь и большой выбор хорошо оплачиваемой работы , лучше бы занялся проблемами своей родной Мексики
+6
-2
+4
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Футбол_это_жизнь
Круто, что есть такие ребята. Калифорния конечно это не только Голливуд и силикновая долина, а ещё Напа и Рашн Ривер. Благо хоть в этом году вопрос с поливом и высыханием стоять не будет!
+2
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Азиз Ибодуллаев
Нет, благодаря Францу Габеру)
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encaro_one
Наёмные работники фермы это фермеры? Обычно владельца фермы так называли.
+8
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Михаил Сафонов
Он удивится откуда у него пшеница для хлеба 🤣🤣🤣
+2
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Егор Крид58
респект
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deadjoker
В Барселоне еда от фермеров из Калифорнии? Неужели в Испании так все плохо с сельским хозяйством 🤔
+1
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Vlad Zhadejko
Красавчик!
+15
-3
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