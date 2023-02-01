«Барселона» согласовала трансфер защитника «Лос-Анджелес Гэлакси», но не успела к дедлайну.

Каталонский клуб договорился о трансфере за 4 млн евро. С игроком согласовали контракт сроком до июня 2026 года. Сейчас ситуация зависит от , так как документы подписали через несколько секунд после официального закрытия трансферного окна, пишет журналист .

Инсайдер Тони Хуанмарти добавляет, что опоздание «Барселоны» и «Лос-Анджелес Гэлакси» составило меньше минуты. Каталонцы намерены обратиться в ФИФА.

Mundo Deportivo пишет, что консультации с по этому вопросу пройдут сегодня, и уточняет, что сделка оформлена на правах аренды с правом выкупа примерно за 5 млн евро.

В случае перехода Араухо присоединится к «Барселоне Б», но получит возможность бороться за место в основной команде, так как в связи с уходом Эктора Бельерина на позиции правого защитника освободилось место.

В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Мексики забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 40 матчах за « » во всех турнирах.

Статистику правого защитника можно изучить здесь.