«Барса» согласовала аренду защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо с выкупом за 4-5 млн евро, но опоздала к дедлайну менее чем на минуту. Клуб обратится в ФИФА

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Ла Лига возможные трансферы ФИФА Хулиан Араухо Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» согласовала трансфер защитника «Лос-Анджелес Гэлакси», но не успела к дедлайну.

Каталонский клуб договорился о трансфере Хулиана Араухо за 4 млн евро. С игроком согласовали контракт сроком до июня 2026 года. Сейчас ситуация зависит от МЛС, так как документы подписали через несколько секунд после официального закрытия трансферного окна, пишет журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер Тони Хуанмарти добавляет, что опоздание «Барселоны» и «Лос-Анджелес Гэлакси» составило меньше минуты. Каталонцы намерены обратиться в ФИФА.

Mundo Deportivo пишет, что консультации с ФИФА по этому вопросу пройдут сегодня, и уточняет, что сделка оформлена на правах аренды с правом выкупа примерно за 5 млн евро.

В случае перехода Араухо присоединится к «Барселоне Б», но получит возможность бороться за место в основной команде, так как в связи с уходом Эктора Бельерина на позиции правого защитника освободилось место.

В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Мексики забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 40 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» во всех турнирах.

Статистику правого защитника можно изучить здесь.

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19 комментариев

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писикака
Мало араух. Маломало араух
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Рома Голованов
Ответ seba-pereiro
Не всегда, может ТМS глюканул, а это уже не клубное по
Да даже элементарные разница времени и расстояние между странами. Это все играет свою роль. Надо смотреть по тому во сколько были подписаны документы и тд
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<~Inter~>
Ответ Marathon_Man
Что это за прога такая?)
Система регистрации трансферов. Все клубы должны вносить туда свои сделки по трансферам
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Marathon_Man
Ответ seba-pereiro
Не всегда, может ТМS глюканул, а это уже не клубное по
Что это за прога такая?)
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Гласящий Истину!
Ну и слава Богу! Меньше в клубе будет очередного, никому ненужного, хлама.
Похоже руководство клуба заказывало себе часы на Алиэкспресс, по акции 3 шт. за 6 дол.)
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-1
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Ansu Fati
Винисиус с облегчением выдохнул))
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-2
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Гласящий Истину!
Ответ Серж Ск
вот не понимаю этих приколов, оставлять всё на последние минуты, каждое ТО, то факс не пришел то ещё какие то нюансы, ну все участники же понимают ситуации, проведи все формальные процедуры на час два раньше.
Полностью согласен! И даже не на 2 часа, а на 2 дня раньше!
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Бухгалтер2021
не успели ..жди лета
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seba-pereiro
Ответ Daniel
Я в целом был бы очень рад покупке правого защитника. Но считаю, что дедлайн нельзя пропустить на чуть-чуть. Он либо пропущен, либо не пропущен. И аргументы о пропуске на чуть-чуть - это проблема клубов
Не всегда, может ТМS глюканул, а это уже не клубное по
+1
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Medium93
нечего тянуть до последнего,ну
+1
-1
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Thomas Schaaf
Хави: Больше Араух
+8
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+8
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dr. cage
Сколько помню, Барса никогда из кабинетов не вылезает..

Пару лет назад с Бретвейтом устроили представление, летом с рычагами, а сейчас будут пытаться правила обойти и в этом случае..

Не то что бы это плохо, но весьма показательно..
На каждом углу хвалят свою академию, но ради нонейма из МЛС готовы перелопатить сотни регламентов в поиске закорючки которая позволит им получить более выгодное положение, чем у остальных..
+6
-7
-1
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бек саидов
Ответ Зверёк
Правила есть правила,даже если на секунду опоздали.Надеюсь ФИФА не прогнется
Ничего плохого не случится , если даже дают добро.
+6
-11
-5
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gPk
Ответ Серж Ск
вот не понимаю этих приколов, оставлять всё на последние минуты, каждое ТО, то факс не пришел то ещё какие то нюансы, ну все участники же понимают ситуации, проведи все формальные процедуры на час два раньше.
Вот вы не понимаете ,но в этом что-то точно есть.Не просто так же клубы так поступают
+1
-5
-4
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бек саидов
Еще́ один Араухо? Ну прям класс!
+1
-1
0
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Серж Ск
вот не понимаю этих приколов, оставлять всё на последние минуты, каждое ТО, то факс не пришел то ещё какие то нюансы, ну все участники же понимают ситуации, проведи все формальные процедуры на час два раньше.
+38
0
+38
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nobrainnopain
Типо на полшишечки не считается?
+1
-1
0
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Зверёк
Правила есть правила,даже если на секунду опоздали.Надеюсь ФИФА не прогнется
+28
-4
+24
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Daniel
Я в целом был бы очень рад покупке правого защитника. Но считаю, что дедлайн нельзя пропустить на чуть-чуть. Он либо пропущен, либо не пропущен. И аргументы о пропуске на чуть-чуть - это проблема клубов
+57
0
+57
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