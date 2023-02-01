«Барса» согласовала аренду защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо с выкупом за 4-5 млн евро, но опоздала к дедлайну менее чем на минуту. Клуб обратится в ФИФА
«Барселона» согласовала трансфер защитника «Лос-Анджелес Гэлакси», но не успела к дедлайну.
Каталонский клуб договорился о трансфере Хулиана Араухо за 4 млн евро. С игроком согласовали контракт сроком до июня 2026 года. Сейчас ситуация зависит от МЛС, так как документы подписали через несколько секунд после официального закрытия трансферного окна, пишет журналист Фабрицио Романо.
Инсайдер Тони Хуанмарти добавляет, что опоздание «Барселоны» и «Лос-Анджелес Гэлакси» составило меньше минуты. Каталонцы намерены обратиться в ФИФА.
Mundo Deportivo пишет, что консультации с ФИФА по этому вопросу пройдут сегодня, и уточняет, что сделка оформлена на правах аренды с правом выкупа примерно за 5 млн евро.
В случае перехода Араухо присоединится к «Барселоне Б», но получит возможность бороться за место в основной команде, так как в связи с уходом Эктора Бельерина на позиции правого защитника освободилось место.
В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Мексики забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 40 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» во всех турнирах.
Статистику правого защитника можно изучить здесь.
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