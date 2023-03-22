Казаков о «Торпедо» и Талалаеве: «Если перед отъездом на сбор вы отменяете его, возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового»

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«Талалаев без «Торпедо». «Торпедо» без Талалаева. Интересно, кто под вылет из тренеров подпишется?

Если вы накануне отъезда команды на сбор решаете его отменить, поставив тренера перед фактом – возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового», – написал журналист и бывший пресс-атташе сборной России в телеграм-канале.

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