Казаков о «Торпедо» и Талалаеве: «Если перед отъездом на сбор вы отменяете его, возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Илья Казаков Футбол

Илья Казаков назвал причину ухода Андрея Талалаева из «Торпедо».

«Талалаев без «Торпедо». «Торпедо» без Талалаева. Интересно, кто под вылет из тренеров подпишется?

Если вы накануне отъезда команды на сбор решаете его отменить, поставив тренера перед фактом – возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового», – написал журналист и бывший пресс-атташе сборной России в телеграм-канале.

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6 комментариев

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Balt
Ответ Amalfitano
Торпедо и Химки ментально не готовы к рпл. Организация процесов на уровне детских турниров.
Вот потому Игнашевич и ушёл из Торпедо. Говорил что отношение было плохое. Ну и процессы управления как налажены тоже все видят.
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Balt
Юрану пора за работу браться. Кого они ещё сейчас могут пригласить? Юран умеет решать задачи особенно вот такие когда надо цепляться за очки и места. )
+2
0
+2
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Bartez1986
на сэкономленные деньги можно одному дяде лицензию купить...он в футбол хорошо играл, все знает
+3
0
+3
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Kit244098
Пусть Мостового назначают. Наде же патлатому с чего-то начинать. А тут Премьер-Лига и ответственности никакой. Всё равно уже вылетели))
+7
0
+7
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Amalfitano
Торпедо и Химки ментально не готовы к рпл. Организация процесов на уровне детских турниров.
+5
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+4
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Ебздрогыч
Можно всю бригаду экспертов-ветеранов с Матч-ТВ отправить. Все равно вылетят, а так хоть весело будет
+6
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