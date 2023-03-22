Казаков о «Торпедо» и Талалаеве: «Если перед отъездом на сбор вы отменяете его, возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового»
Илья Казаков назвал причину ухода Андрея Талалаева из «Торпедо».
«Талалаев без «Торпедо». «Торпедо» без Талалаева. Интересно, кто под вылет из тренеров подпишется?
Если вы накануне отъезда команды на сбор решаете его отменить, поставив тренера перед фактом – возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового», – написал журналист и бывший пресс-атташе сборной России в телеграм-канале.
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