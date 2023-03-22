Талалаев сам решил уйти из «Торпедо» из-за разногласий с руководством клуба («Чемпионат»)

Андрей Талалаев сам решил покинуть «Торпедо».

Ранее было объявлено о расторжении контракта с Талалаевым по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает «Чемпионат», у специалиста давно копились разногласия с руководством клуба. Последней каплей для стала отмена уже согласованных тренировочных сборов в Краснодаре, которые планировалось провести во время перерыва на матчи сборной.

Андрей Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала лишь одну победу. По итогам 20 туров Мир «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Казаков о «Торпедо» и Талалаеве: «Если отменяете сбор перед отъездом, вы сэкономите деньги, возможно, но тренера надо будет искать нового»

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