Талалаев сам решил уйти из «Торпедо» из-за разногласий с руководством клуба («Чемпионат»)
Андрей Талалаев сам решил покинуть «Торпедо».
Ранее было объявлено о расторжении контракта с Талалаевым по обоюдному согласию сторон.
Как сообщает «Чемпионат», у специалиста давно копились разногласия с руководством клуба. Последней каплей для Талалаева стала отмена уже согласованных тренировочных сборов в Краснодаре, которые планировалось провести во время перерыва на матчи сборной.
Андрей Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала лишь одну победу. По итогам 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков.
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