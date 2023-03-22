Талалаев сам решил уйти из «Торпедо» из-за разногласий с руководством клуба («Чемпионат»)

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо отставки Чемпионат.com Футбол

Андрей Талалаев сам решил покинуть «Торпедо».

Ранее было объявлено о расторжении контракта с Талалаевым по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает «Чемпионат», у специалиста давно копились разногласия с руководством клуба. Последней каплей для Талалаева стала отмена уже согласованных тренировочных сборов в Краснодаре, которые планировалось провести во время перерыва на матчи сборной.

Андрей Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала лишь одну победу. По итогам 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Казаков о «Торпедо» и Талалаеве: «Если отменяете сбор перед отъездом, вы сэкономите деньги, возможно, но тренера надо будет искать нового»

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25 комментариев

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Klshk
Фрик, добро пожаловать обратно на матч тв, умничать после матчей
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Toxic Trips
ну когда уже не один футболист говорит что Талалаев так себе тренер.... наверное стоит задуматься.
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Виталий Желтоусов
Торпедо набрало 10 очей, но это их не спасет. они сами выбрали путь в ФНЛ.
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Дрю2
только ушел, а у Торпедо сразу +3 очка
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vik444
Для спасения надо было хотя бы Дзюбу подписать и попытаться. Зачем эта команда. Где деньги берете- в шкафчике ?
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Ярик01
Ответ Bartez1986
Само собой. После победы 3:0 кто тренера увольняет?
Победа после увольнения тренера, а не до ...
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Ярик01
А какой смысл в Краснодар сейчас ехать на перекладных или на поезде. К туркам меньше 5 часов полёта.
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Ovsyankin
Ответ BaltikaSPb
Что то у Талалаева с результатами работы не густо а вот "у специалиста давно копились разногласия с руководством" постоянно Может не такой уж и специалист ? Может пора обратно на Матч в "клуб сбитых летчиков" ?
Эх не взял ЛЧ с Торпедо…
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Ivan Petrov
Потом будет рассказывать на матч ТВ как руководство его не поняло,что если бы остался то через год Торпедо было бы в призерах
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Bartez1986
Само собой. После победы 3:0 кто тренера увольняет?
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Фут.Боль
Ответ каток Третьяка
Андрюха, куда дальше? в химки, в нн, аль ещё куда ниже?
Аль ещё куда - звучит как клуб из Саудовской Аравии.
+14
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BaltikaSPb
Что то у Талалаева с результатами работы не густо а вот "у специалиста давно копились разногласия с руководством" постоянно
Может не такой уж и специалист ?
Может пора обратно на Матч в "клуб сбитых летчиков" ?
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-2
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инок
Где бы ни работал Талалаев - всегда конфликты с руководством. Успокоится только в привычной среде, на матч-тв.
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Лимит Лимитович
В чем там могут быть разногласия в клубе такого уровня? какую водочку на корпоратив закупать?
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krasota19740
Так он может теперь с таким гонором больше никуда и не прийти …
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каток Третьяка
Андрюха, куда дальше? в химки, в нн, аль ещё куда ниже?
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Пользователь Имени
Зачем выходить из лучшей лиги мира, если ментально вы не готовы? Можно как угодно относиться к Геркусу, но в его уходе и последующем интервью видимо все изложено правдоподобно.
На фоне разговоров о увеличении клубов до 18 Торпедо и Химки самая красноречивая антиреклама этого решения
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Бродяга-симпатяга
Нашел причину и сдернул ,молодец)
+5
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Andrew Petrov
Когда Талалай смотрит матч своей команды с трубун это верный знак,что он даст деру🤣
+7
-1
+6
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Ебздрогыч
А Талалаеву какая разница где сидеть: на матче Торпедо или в студии Матч-ТВ - и там и там народу примерно одинаково
+10
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+9
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Serega Fart
Велком к телеэкспертам
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huchmuch
Не сошлись во мнении по вопросам, связанных с головными уборами.
+2
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Aleksey Yashin
Просто человек хочет больше проводить время в студии Матч ТВ, дискутируя с экспертами Быстровым, Мостовым и Ловчевым
+26
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Arman FCSM
Ушёл по-английски, пока не послали по-русски, так сказать
+26
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Химки и Торпедо – Биба и Боба
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-3
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