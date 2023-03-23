Роналду поздравил мусульман: «Благословенного Рамадана всем! 🙏🏽»

поздравил мусульман с началом Рамадана.

«Благословенного Рамадана всем мусульманам! 🙏🏽🙌🏽», – написал форвард « » и сборной Португалии.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

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