Роналду поздравил мусульман: «Благословенного Рамадана всем! 🙏🏽»
Криштиану Роналду поздравил мусульман с началом Рамадана.
«Благословенного Рамадана всем мусульманам! 🙏🏽🙌🏽», – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.
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