Роналду поздравил мусульман: «Благословенного Рамадана всем! 🙏🏽»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд религия Футбол

Криштиану Роналду поздравил мусульман с началом Рамадана.

«Благословенного Рамадана всем мусульманам! 🙏🏽🙌🏽», – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

Рамадан повлияет на АПЛ: судья может приостановить матч после заката. Все ради футболистов, соблюдающих пост

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29 комментариев

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justbored
Ответ Ruslan Isaev
Ребят спасибо большое за поздравления. Очень приятно что тут есть люди которые не только поливают грязью. Очень приятно удивлен!
Рамадан карим!
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Ruslan Isaev
Ребят спасибо большое за поздравления.
Очень приятно что тут есть люди которые не только поливают грязью.
Очень приятно удивлен!
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hett
Христос воскрес, воистину воскрес.ин ша Аллах 👆
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justbored
Ответ sprmn
Комментарий удален пользователем
В любой религии всё чётко достаточно, как представляется. Обряды лишь отсеивают фарисеев и книжников, а также прочих случайных прохожих.
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Даня Чебыкин
Ответ Artem Piatkov
Нет)
везет=)
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sprmn
Ответ justbored
Осталось совместить это как-то с футболом - пост, молитвы, это всё легко. Но вообще любая религиозная традиция о вещах серьёзных, души очищении.
Комментарий удален пользователем
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С 2009 года здесь
Ответ Trash Talking
Рон Аль Ду
Рон Аль Дуа
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С 2009 года здесь
Ответ Artem Piatkov
Не пить воду от рассвета до заката - это какая-то изощрённая форма издевательства над организмом.. Ради чего?
в первую очередь,это самодисциплина ,над телом ,над духом и в целом над собой . людям которые один день без бухла не могут ,не понять (
+2
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Artem Piatkov
Ответ Даня Чебыкин
ну вот так повелось. ты же смотришься в зеркало, когда домой возвращаешься за забытыми вещами?
Нет)
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justbored
Ответ Artem Piatkov
Не пить воду от рассвета до заката - это какая-то изощрённая форма издевательства над организмом.. Ради чего?
Ну вообще это сейчас называется "интервальное голодание".
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justbored
Осталось совместить это как-то с футболом - пост, молитвы, это всё легко. Но вообще любая религиозная традиция о вещах серьёзных, души очищении.
+3
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Пепкины Квадруплы
Уже ходячие мертвецы поздравляют, до чего технологии и медицина дошли.
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athlete
Ответ Artem Piatkov
Не пить воду от рассвета до заката - это какая-то изощрённая форма издевательства над организмом.. Ради чего?
тебе-то что?
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Екн Лор
Ответ GuruFutbola
90% его фанбоев живущих в аулах заценит)
Жители аулов чем-то хуже жителей человейников?
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Verhovn
Этот пост о Роналду, а не о мусульманах..
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leningrad
Ответ Captain JT26
Даа, любой мусульманин рад Рамадану, можете у любого спросит
Если с дества долбить, то попробуй сказать, что не рад. А те, кто рады, как раз и долбят всех. Кстати, не только ислама касается.
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Даня Чебыкин
Ответ Artem Piatkov
Не пить воду от рассвета до заката - это какая-то изощрённая форма издевательства над организмом.. Ради чего?
ну вот так повелось. ты же смотришься в зеркало, когда домой возвращаешься за забытыми вещами?
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Даня Чебыкин
у каждого свои "вещи". и пока твои "вещи" не мешают другим, а "вещи" других не мешают тебе, каждый волен делать с этими "вещами" что угодно.
вместо слово "вещи" можете вставить что угодно.
а то чот многовато стало религиозных постов на нашем политическо-фигурнокатательном сайте.
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Verhovn
Ответ Trash Talking
Рон Аль Ду
Тонко)
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З. Бранниган
Рамадалду
+6
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Captain JT26
Ответ Теннисный абсолют
Интересно, рады ли сами мусульмане РАМАДАНУ?
Даа, любой мусульманин рад Рамадану, можете у любого спросит
+4
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Теннисный абсолют
Ответ KingOfTheDivan
Почему нет
Много всяких ограничений
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KingOfTheDivan
Ответ Теннисный абсолют
Интересно, рады ли сами мусульмане РАМАДАНУ?
Почему нет
+2
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Pedri
Ответ Artem Piatkov
Не пить воду от рассвета до заката - это какая-то изощрённая форма издевательства над организмом.. Ради чего?
Это для тебя как издевательства а для мусульмани это рамадан очень важный месяц!!!
+11
-3
+8
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CIONTRO
Поздравляю!
+20
-1
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