Криштиану Роналду: «Если сборная будет считать меня ценным игроком, я буду делать все возможное, чтобы вывести Португалию на самый высокий уровень. Это мой дом»

рассказал о своей роли в сборной и атмосфере в команде.

«Игроки очень счастливы, атмосфера очень хорошая. Как я уже говорил, для всех нас это новая глава. Энергия хорошая, позитивная, это самое главное. Теперь здесь свежий воздух, другие идеи и менталитет. Вот и все.» Это очень хорошо. Я очень рад возвращению и тому, что снова могу помочь Португалии.

Обстановка и раньше была очень хорошей, но сейчас – будто глоток свежего воздуха. Это не лучше и не хуже, чем раньше, это как все в жизни. Это приятная перемена. Если вы спросите игроков, они все скажут одно и то же: да, сейчас здесь другая энергетика. Все думают, что завтра они выйдут в стартовом составе.

Моя роль в национальной команде в течение последних 10-15 лет всегда была одной и той же, я всегда буду приезжать в сборную, если буду думать, что на меня рассчитывают. Моя мотивация остается неизменной год за годом. Я чувствую, что все это происходит как будто в первый раз.

Мне нравится играть за сборную. Прошло двадцать лет, и попасть сюда нелегко. Я очень счастлив. Если сборная будет считать меня ценным игроком, я всегда буду делать все возможное, чтобы вывести Португалию на самый высокий уровень, я и мои коллеги. Это мой дом, и я чувствую себя здесь очень комфортно», – сказал нападающий.

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