Криштиану Роналду: «Если сборная будет считать меня ценным игроком, я буду делать все возможное, чтобы вывести Португалию на самый высокий уровень. Это мой дом»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о своей роли в сборной Португалии и атмосфере в команде. 

«Игроки очень счастливы, атмосфера очень хорошая. Как я уже говорил, для всех нас это новая глава. Энергия хорошая, позитивная, это самое главное. Теперь здесь свежий воздух, другие идеи и менталитет. Вот и все.» Это очень хорошо. Я очень рад возвращению и тому, что снова могу помочь Португалии. 

Обстановка и раньше была очень хорошей, но сейчас – будто глоток свежего воздуха. Это не лучше и не хуже, чем раньше, это как все в жизни. Это приятная перемена. Если вы спросите игроков, они все скажут одно и то же: да, сейчас здесь другая энергетика. Все думают, что завтра они выйдут в стартовом составе.

Моя роль в национальной команде в течение последних 10-15 лет всегда была одной и той же, я всегда буду приезжать в сборную, если буду думать, что на меня рассчитывают. Моя мотивация остается неизменной год за годом. Я чувствую, что все это происходит как будто в первый раз.

Мне нравится играть за сборную. Прошло двадцать лет, и попасть сюда нелегко. Я очень счастлив. Если сборная будет считать меня ценным игроком, я всегда буду делать все возможное, чтобы вывести Португалию на самый высокий уровень, я и мои коллеги. Это мой дом, и я чувствую себя здесь очень комфортно», – сказал нападающий. 

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50 комментариев

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Temp LC
Ответ Игорь Климов
Рейтинг национальных сборных: Панама - 61 место. Кюрасао - 84 место. Игры сборной Аргентины. ___________________________ Люксембург - 93 место. Лихтенштейн - 194 место. Игры сборной Португалии. Как тебе рейтинг?
Считаешь по рейтингу? В этом рейтинге Тунис на равне с Сербией . А испания ниже Италии и Бельгии. Бельгия вообще на втором месте. И ты думаешь это достойно внимания?
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Игорь Климов
Ответ MajestySport
Один уходит из сборной и возвращается при условии смены тренера, другой говорит что сборная это его дом. Почувствуй разницу как говорится.
Да, этот Кринж7 - просто кринж.
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Игорь Климов
Ответ Екн Лор
Нет, я хочу сказать, что они играют в слабой федерации КОНКАКАФ, где у Люксембурга и Лихтенштейна рейтинг тоже был бы выше. Потому что играли бы с соперниками уровня Сальвадора, Гаити, Белиза и т.д. А не с Боснией, Словакией, Ирландией, Португалией. Очки же начисляют за победы, ничьи, верно?
Это совершенно не так работает как ты предпологаешь.
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ksn 1979
Ответ MajestySport
Один уходит из сборной и возвращается при условии смены тренера, другой говорит что сборная это его дом. Почувствуй разницу как говорится.
А зачем эту разницу чувствовать, как говорится?
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Екн Лор
Ответ Игорь Климов
То есть ты всем футбольным специалистам хочешь сказать, что на самом деле Люксембург и Лихтенштейн выше по рейтингу Панамы и Кюрасао?!
Нет, я хочу сказать, что они играют в слабой федерации КОНКАКАФ, где у Люксембурга и Лихтенштейна рейтинг тоже был бы выше. Потому что играли бы с соперниками уровня Сальвадора, Гаити, Белиза и т.д. А не с Боснией, Словакией, Ирландией, Португалией. Очки же начисляют за победы, ничьи, верно?
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MajestySport
Один уходит из сборной и возвращается при условии смены тренера, другой говорит что сборная это его дом. Почувствуй разницу как говорится.
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Игорь Климов
Ответ Екн Лор
Только Кюрасао и Панама играют в слабой КОНКАКАФ, где кроме Мексики, США, Канады, Коста-Рики(с натяжкой), остальные команда уровня Кубы и Барбадоса. А у Лихтенштейна в соперниках редко такое бывает, в основном крепкие сборные Европы
То есть ты всем футбольным специалистам хочешь сказать, что на самом деле Люксембург и Лихтенштейн выше по рейтингу Панамы и Кюрасао?!
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Пирс Морган
Ответ Игорь Климов
Это факт.
Ну это понятно, распугал фанатов ботокса
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ksn 1979
Ответ Игорь Климов
Согласен с этим фактом, но как его ещё выпереть из сборной, чтобы он не мешал молодым игрокам?!
Так это головная боль Португальцев, как его убрать. Может они сами реально хотят, чтобы Роналду был в сборной.
Для нас, чем дольше он будет в сборной, тем веселее.
Пусть там находится.
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Екн Лор
Ответ Игорь Климов
Рейтинг национальных сборных: Панама - 61 место. Кюрасао - 84 место. Игры сборной Аргентины. ___________________________ Люксембург - 93 место. Лихтенштейн - 194 место. Игры сборной Португалии. Как тебе рейтинг?
Только Кюрасао и Панама играют в слабой КОНКАКАФ, где кроме Мексики, США, Канады, Коста-Рики(с натяжкой), остальные команда уровня Кубы и Барбадоса. А у Лихтенштейна в соперниках редко такое бывает, в основном крепкие сборные Европы
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Игорь Климов
Ответ Пирс Морган
Ох, с козырей зашел
Это факт.
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Пирс Морган
Ответ Игорь Климов
Рейтинг национальных сборных: Панама - 61 место. Кюрасао - 84 место. Игры сборной Аргентины. ___________________________ Люксембург - 93 место. Лихтенштейн - 194 место. Игры сборной Португалии. Как тебе рейтинг?
Ох, с козырей зашел
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Игорь Климов
Ответ ksn 1979
От Роналду токсичность такая, что он, сидя на лавке, всю "атмосферу" испортит.
Согласен с этим фактом, но как его ещё выпереть из сборной, чтобы он не мешал молодым игрокам?!
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ksn 1979
Ответ Игорь Климов
Лишь в оли "свадебного генерала", должен уже быть этот Кринж7, и только на лавочке запасных.
От Роналду токсичность такая, что он, сидя на лавке, всю "атмосферу" испортит.
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Ramin Mamedov
Ответ Temp LC
Если сборная будет верить в него, то он сделает всё возможное. Это по твоему переводится как "запишите всё голы на меня"?
скорее как "на ЧМ меня не ценили, поэтому мы обосрались, так что цените меня" - ну он по крайней мере в это верит..
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Игорь Климов
Лишь в оли "свадебного генерала", должен уже быть этот Кринж7, и только на лавочке запасных.
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ksn 1979
Ответ Alex Armstrong
Ну 2 гола в п. о. за 5 турниров, это величайшее достижение, чего уж там
Величайшее достижение это титул Чемпиона Мира.
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Raybay
Ответ Терминатор///Айлбибекович
То что он говорит вообще не стоит воспринимать всерьез.Он говорит по заученной методичке.Каждый текст в инсте как лозунг.А на деле -Все пасуйте на меня иначе Месси отберет у меня все оставшиеся рекорды!!!
Снова всей командой будут отрабатывать штрафные на роналду а также симуляции для пенальти
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Игорь Климов
Ответ Temp LC
Ну да, Кюрасао наверно один из сильнейших сборных мира. Тяжко придеться Аргентине с таким то соперником
Рейтинг национальных сборных:
Панама - 61 место.
Кюрасао - 84 место.
Игры сборной Аргентины.
___________________________
Люксембург - 93 место.
Лихтенштейн - 194 место.
Игры сборной Португалии.
Как тебе рейтинг?
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Адекватник
Если....
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Alex Armstrong
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Кстати.Все местные эксперты любят про пенальти на ЧМ говорить.Уберем их.У Лео 26 игр на ЧМ без пенальти 9 забитых 7 голевых передач плей офф 2 забитых 5 голевых У Кринжа без пенальти 22 игры 5 забитых 1 голевая плей офф даже с пенальти 0+0 Ну как то вот так. Т.е без пенальти у Лео в плей офф на одно голевое действие больше,чем у Кринжа на всех играх на ЧМ))).
Ну 2 гола в п. о. за 5 турниров, это величайшее достижение, чего уж там
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l1973
Пора на пенсию Рональде, хорош уже люксембурги кошмарить. Поглядим где ещё Месся будет в 38 лет.
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Spartakus1984
А если не будет считать ценным то семейка в истериках всех задлобает
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AnMe
Печально видеть, что человек не может принять свой возраст. Хотя это можно понять с одной стороны, он вложил всю жизнь в это дело. Но на чм ему будет 41 год, в таком возрасте надо дорогу молодым давать, учитывая его стиль игры. Даже на банке от него толку не будет. Ну, Поживем, увидим.
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Терминатор///Айлбибекович
Кстати.Все местные эксперты любят про пенальти на ЧМ говорить.Уберем их.У Лео 26 игр на ЧМ
без пенальти
9 забитых
7 голевых передач
плей офф
2 забитых
5 голевых
У Кринжа без пенальти
22 игры
5 забитых
1 голевая
плей офф даже с пенальти 0+0
Ну как то вот так.
Т.е без пенальти у Лео в плей офф на одно голевое действие больше,чем у Кринжа на всех играх на ЧМ))).
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