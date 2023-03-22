Роналду думал об уходе из сборной после ЧМ: «Но мы с семьей решили, что нельзя сдаваться. Хочу вывести Португалию на самый высокий уровень»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Криштиану Роналду мог уйти из сборной Португалии после чемпионата мира в Катаре.

Форвард «Аль-Насра» сказал, что обдумывал этот вопрос после турнира.

«Я не буду врать. В жизни нужно взвешивать все решения. Мы с семьей думали об этом, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, нельзя сдаваться. Я смог посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Я многому научился, и я рад вернуться.

Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, в том числе со мной, и я осознал, что мне есть что дать сборной.

Я чувствую это, я хочу этого, и мое желание – вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это будет нужно команде», – сказал Роналду.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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78 комментариев

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Александра Александрова
Ответ Vanya Bacekin
А дальше? )
А дальше его выпустили и они обосрались ))
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Oleg
Ответ Любезный Коссутий
что ты предлагаешь? референдум провести?))
Учитывая что нынешний тренер Португалии не любит развития, то стоило бы.
А то в Бельгии мертвого Азара таскал по турнирам, в Португалии так же Роналду будет тащить в любую щель.
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Vanya Bacekin
Ответ Александра Александрова
На какой уровень , если он в лучшие годы позорился в плей офф каждый матч на чм , вылеты в 1/8 или не выходы из группы это уровень чего ?)) Роналду ) только его на банку посадили и сразу 1/4 ))
А дальше? )
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Vanya Bacekin
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сборная так аппетитно играла без меня в 1/8 ЧМ. Но мы с семьёй решили, что нельзя сдаваться!
И также аппетитно сыграла в 1/4? Да ?
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chicharitto
Такое ощущение, что это ChatGPT пишет за него реплики
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Экспертное мнение
Ответ Yerbo
ну например с саудовской Аравией, с Польшей и с Хорватией как минимум . Ничего не имею против Месси и считаю одним из величайших игроков, но пенки были спорные и от этого не покидало ощущение что фифа таким образом хотел закончить красивую историю Месси
То есть 2 бесполезных пенальти, которые вообще ни на что не повлияли по итогам матчей.

Навскидку, в важнейшие моменты с Мексикой, Австралией и Нидерландами Месси реально с игры затащил при 0:0, когда Аргентина ни одного момента не могла создать. По мне, ассист Нидерландам стоит даже выше многих голов по своему исполнению, в истории ЧМ такого ассиста на таком уровне не найдешь ни от каких великих плеймейкеров и распасовщиков.

Ну и, если ФИФА хотела закончить красивую историю Месси, накой надо было ставить 2 пенальти в их ворота в финале? Может они хотели написать новую красивую историю для Мбаппе?
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Oleg
Ответ Yerbo
ну например с саудовской Аравией, с Польшей и с Хорватией как минимум . Ничего не имею против Месси и считаю одним из величайших игроков, но пенки были спорные и от этого не покидало ощущение что фифа таким образом хотел закончить красивую историю Месси
Давай я тебе кратко правила расскажу?
Ливакович не играл в мяч, он его даже не коснулся ибо был отыгран нападающим еще до сближения.
Проиграв позицию и время он блокирует нападающего, это всегада 100% пенальти.

Сыграл бы он в мяч, то было бы спорно, а так нет.

С саудитами пенка ни на что не влияла, тем более Аргентина матч тот проиграла.
С Польшей нарушение вратаря - пенальти.
Недавно такой же роналду получил в матче с ПСЖ , нарушал Навас, но тогда что то вы не истерили.
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Айлин 1990
Ответ Oleg
Месси не один из, а величайший и спорить с ним аргументы есть только у Пеле. Марадона проиграл, остальные на фоне Лео смешны. Насчет покупки или лоббирования ЧМ для одного игрока глупость, которая вызывает лишь иронию))) В ФИФА 211 федераций, у каждой свои интересы и лобби, невозможно для одного игрока купить целый турнир не ущемив интересы других иначе будет скандал. Прописная истина, но есть уще уникумы в шапочках из фольги, кто пытается эту тему раскачать, но выглядит смешно.
А ещё я не видел не одного эксперта или футболиста , который говорит что ЧМ2022 купили для Месси.
Все увидели ЧМ2022 и все увидели в нем лучшую Аргентину во всем.

Только отбитые фанаты рюналду считают что купили ЧМ)))
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samog
😂😂😂
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Айлин 1990
Ответ Yerbo
ну например с саудовской Аравией, с Польшей и с Хорватией как минимум . Ничего не имею против Месси и считаю одним из величайших игроков, но пенки были спорные и от этого не покидало ощущение что фифа таким образом хотел закончить красивую историю Месси
С СА согласен.
Но против Польши и Хорватии 100% пенальти.
Этого даже не отрицали сами Поляки и Хорваты. Шчесны и Ливакович тоже согласны были на это пенальти, так как оба знали свою вину.
Шчесны зарядил кулаком игрока в лицо, он не сыграл в мяч.
Ливакович сбил Альвареса, который перебросил вратяря и хотел добить.
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Oleg
Ответ Yerbo
ну например с саудовской Аравией, с Польшей и с Хорватией как минимум . Ничего не имею против Месси и считаю одним из величайших игроков, но пенки были спорные и от этого не покидало ощущение что фифа таким образом хотел закончить красивую историю Месси
Месси не один из, а величайший и спорить с ним аргументы есть только у Пеле.
Марадона проиграл, остальные на фоне Лео смешны.

Насчет покупки или лоббирования ЧМ для одного игрока глупость, которая вызывает лишь иронию)))
В ФИФА 211 федераций, у каждой свои интересы и лобби, невозможно для одного игрока купить целый турнир не ущемив интересы других иначе будет скандал.
Прописная истина, но есть уще уникумы в шапочках из фольги, кто пытается эту тему раскачать, но выглядит смешно.
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Вадим Симонов
Ответ Любезный Коссутий
что ты предлагаешь? референдум провести?))
Я за референдум!
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Айлин 1990
Ответ Football Ekspert
Мда 20 голов:Список 5 голов Эстоний 2 гола Гондуросу 3 гола Ямайка
Ну так рюналду 95% своих голов забил именно таким сборным.
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Айлин 1990
Ответ Oleg
Именно, тем более для катарцев Франция вторая родина. Брат ( старший) Эмира Катара на француженке женат, у матери Эмира Катара французские корни, она любит Францию, курирует модные французские дома, но они решили купить ЧМ для Аргентины🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И на 123 минуте они не накинули деньги на карту Коло Муани, который чуть не забрал ЧМ у Аргентины)))
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Oleg
Ответ Yerbo
ну например с саудовской Аравией, с Польшей и с Хорватией как минимум . Ничего не имею против Месси и считаю одним из величайших игроков, но пенки были спорные и от этого не покидало ощущение что фифа таким образом хотел закончить красивую историю Месси
Ну расскажи мне что блокировка в штрафной это не пенальти)))
Я про Хорватию.
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Вадим Симонов
Выводящий,заводящий,приводящий,стоячий ....можно ещё с десяток прилагательных привести для того ,чтоб больше не вызывать его в сборную.
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Yerbo
Ответ Oleg
Какой пенальти в плей офф тебя смутил и чем?)))
ну например с саудовской Аравией, с Польшей и с Хорватией как минимум . Ничего не имею против Месси и считаю одним из величайших игроков, но пенки были спорные и от этого не покидало ощущение что фифа таким образом хотел закончить красивую историю Месси
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Oleg
Ответ Айлин 1990
Даже не смогли Катарцы купить ЧМ своему любимчику Мбапе. Хелайфи президент клуба из Франции и любимчик Мбапе тоже Француз. Но они купили его Аргентинцу))) который хочет свалить из этого клуба по скорее.
Именно, тем более для катарцев Франция вторая родина.
Брат ( старший) Эмира Катара на француженке женат, у матери Эмира Катара французские корни, она любит Францию, курирует модные французские дома, но они решили купить ЧМ для Аргентины🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Football Ekspert
Ответ Joel Campbell
Какой еще уход ? На матчи против Люксембургов Роналду бы на руках с пустыни дошел бы ,а то мало ли вдруг Месси еще рекорд по международным голам побьет ,с его бешеной результативностью в последние года 2 в сборной 20 голов за 2 года вполне может положить,играй бы он в ЕвроСборной уже под 150 положил бы
Мда 20 голов:Список 5 голов Эстоний 2 гола Гондуросу 3 гола Ямайка
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Phantomm
Тем более в соперниках любимые Люксембург с Лихтенштейном.
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Игорь Климов
Рейтинг национальных сборных:
Люксембург - 93 место.
Лихтенштейн - 194 место.
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yarmuck
Ответ Блуждающий странник
То есть я правильно понимаю человека ненавидят за то, что в свои 38 он все ещё думает о рекордах и о ЧМ? Лечитесь)
Ну, думать-то можно, но как воплотить?)) Лечись
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Игорь Климов
Ответ Екн Лор
Скоро у Аргентины матчи с Панамой и Кюрасао, вот там Месси и набьёт себе стату💪
Рейтинг национальных сборных:
Панама - 61 место.
Кюрасао - 84 место.
Люксембург - 93 место.
Лихтенштейн - 194 место.
Ты прежде чем писать ерунду проверяй её)))
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Любезный Коссутий
Ответ Блуждающий странник
То есть я правильно понимаю человека ненавидят за то, что в свои 38 он все ещё думает о рекордах и о ЧМ? Лечитесь)
многие справедливо считают, что Кришти уже ничего не дает этой сборной. я тоже так считаю. но я не ненавижу Кришти))
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Айлин 1990
Голы Роналду в ворота ЮА сборным. 8 матчей и всего 2 гола и 0 ассистов.
1 в ворота 🇦🇷 Аргентина.
1 в ворота 🇪🇨 Эквадор.

Голы Месси в ворота Европейским сборным. 20 матчей 23 гола и 6 ассистов. 29 результативных действий.

3 в ворота 🇫🇷 Франции. 2 ассист.
1 в ворота 🇳🇱 Нидерланды. 1 ассист.
3 в ворота 🇭🇷 Хорватии. 1 ассист.
1 в ворота 🇵🇹 Португалии.
2 в ворота 🇪🇸 Испании.
1 в ворота 🇩🇪 Германии.
1 в ворота 🇷🇸 Сербии. 1 ассист.
3 в ворота 🇨🇭 Швейцарии. 1 ассист.
1 в ворота 🇧🇦 Боснии.
1 в ворота 🇸🇮 Словении.
5 в ворота 🇪🇪 Эстонии.
1 в ворота 🇦🇱 Албании.

Что я хочу этим сказать.
Играй рюналду против ЮА у него даже не было больше голов чем у Пеле 77.
А вот играй Месси в Европе то голов сейчас было бы больше 180.

Ведь все помните 2 матча роналду против Бразилии, 2 матча против Уругвая и 1 матч против Чили.
Как всегда 0+0.
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