Роналду думал об уходе из сборной после ЧМ: «Но мы с семьей решили, что нельзя сдаваться. Хочу вывести Португалию на самый высокий уровень»
Криштиану Роналду мог уйти из сборной Португалии после чемпионата мира в Катаре.
Форвард «Аль-Насра» сказал, что обдумывал этот вопрос после турнира.
«Я не буду врать. В жизни нужно взвешивать все решения. Мы с семьей думали об этом, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, нельзя сдаваться. Я смог посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Я многому научился, и я рад вернуться.
Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, в том числе со мной, и я осознал, что мне есть что дать сборной.
Я чувствую это, я хочу этого, и мое желание – вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это будет нужно команде», – сказал Роналду.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А то в Бельгии мертвого Азара таскал по турнирам, в Португалии так же Роналду будет тащить в любую щель.
Навскидку, в важнейшие моменты с Мексикой, Австралией и Нидерландами Месси реально с игры затащил при 0:0, когда Аргентина ни одного момента не могла создать. По мне, ассист Нидерландам стоит даже выше многих голов по своему исполнению, в истории ЧМ такого ассиста на таком уровне не найдешь ни от каких великих плеймейкеров и распасовщиков.
Ну и, если ФИФА хотела закончить красивую историю Месси, накой надо было ставить 2 пенальти в их ворота в финале? Может они хотели написать новую красивую историю для Мбаппе?
Ливакович не играл в мяч, он его даже не коснулся ибо был отыгран нападающим еще до сближения.
Проиграв позицию и время он блокирует нападающего, это всегада 100% пенальти.
Сыграл бы он в мяч, то было бы спорно, а так нет.
С саудитами пенка ни на что не влияла, тем более Аргентина матч тот проиграла.
С Польшей нарушение вратаря - пенальти.
Недавно такой же роналду получил в матче с ПСЖ , нарушал Навас, но тогда что то вы не истерили.
Все увидели ЧМ2022 и все увидели в нем лучшую Аргентину во всем.
Только отбитые фанаты рюналду считают что купили ЧМ)))
Но против Польши и Хорватии 100% пенальти.
Этого даже не отрицали сами Поляки и Хорваты. Шчесны и Ливакович тоже согласны были на это пенальти, так как оба знали свою вину.
Шчесны зарядил кулаком игрока в лицо, он не сыграл в мяч.
Ливакович сбил Альвареса, который перебросил вратяря и хотел добить.
Марадона проиграл, остальные на фоне Лео смешны.
Насчет покупки или лоббирования ЧМ для одного игрока глупость, которая вызывает лишь иронию)))
В ФИФА 211 федераций, у каждой свои интересы и лобби, невозможно для одного игрока купить целый турнир не ущемив интересы других иначе будет скандал.
Прописная истина, но есть уще уникумы в шапочках из фольги, кто пытается эту тему раскачать, но выглядит смешно.
Я про Хорватию.
Брат ( старший) Эмира Катара на француженке женат, у матери Эмира Катара французские корни, она любит Францию, курирует модные французские дома, но они решили купить ЧМ для Аргентины🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Люксембург - 93 место.
Лихтенштейн - 194 место.
Панама - 61 место.
Кюрасао - 84 место.
Люксембург - 93 место.
Лихтенштейн - 194 место.
Ты прежде чем писать ерунду проверяй её)))
1 в ворота 🇦🇷 Аргентина.
1 в ворота 🇪🇨 Эквадор.
Голы Месси в ворота Европейским сборным. 20 матчей 23 гола и 6 ассистов. 29 результативных действий.
3 в ворота 🇫🇷 Франции. 2 ассист.
1 в ворота 🇳🇱 Нидерланды. 1 ассист.
3 в ворота 🇭🇷 Хорватии. 1 ассист.
1 в ворота 🇵🇹 Португалии.
2 в ворота 🇪🇸 Испании.
1 в ворота 🇩🇪 Германии.
1 в ворота 🇷🇸 Сербии. 1 ассист.
3 в ворота 🇨🇭 Швейцарии. 1 ассист.
1 в ворота 🇧🇦 Боснии.
1 в ворота 🇸🇮 Словении.
5 в ворота 🇪🇪 Эстонии.
1 в ворота 🇦🇱 Албании.
Что я хочу этим сказать.
Играй рюналду против ЮА у него даже не было больше голов чем у Пеле 77.
А вот играй Месси в Европе то голов сейчас было бы больше 180.
Ведь все помните 2 матча роналду против Бразилии, 2 матча против Уругвая и 1 матч против Чили.
Как всегда 0+0.