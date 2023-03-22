Роналду думал об уходе из сборной после ЧМ: «Но мы с семьей решили, что нельзя сдаваться. Хочу вывести Португалию на самый высокий уровень»

мог уйти из сборной после чемпионата мира в Катаре.

Форвард «Аль-Насра» сказал, что обдумывал этот вопрос после турнира.

«Я не буду врать. В жизни нужно взвешивать все решения. Мы с семьей думали об этом, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, нельзя сдаваться. Я смог посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Я многому научился, и я рад вернуться.

Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, в том числе со мной, и я осознал, что мне есть что дать сборной.

Я чувствую это, я хочу этого, и мое желание – вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это будет нужно команде», – сказал Роналду.

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