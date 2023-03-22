Александр Мостовой: «Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть. Это все равно, что Монголия и футбол»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу сборная Монголии Сердар Азмун Футбол

Александр Мостовой удивлен тем, что у Ирака есть футбольная сборная.

– Ирак еще не подтвердили. Но, даже если подтвердится, ничего футбольного я там не вижу. Хотя соперников нам не приходится выбирать.

Иран – другое дело. Они неплохо играли на чемпионате мира. Соперник достойный. А про Ирак мы ничего не слышали последние лет 20. Что ожидать – даже предположить не могу.

– Предыдущие товарищеские матчи не порадовали качеством футбола. Сейчас наша сборная соберется?

– Иран – команда сильная и в рейтинге стоит выше нас. Если мы сыграем нормально – выиграем или сыграем вничью, – все будут говорить, как у нас все здорово. Не сыграют – забудут про сборную через день-два. Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть.

Сборная Ирака – кот в мешке?

– Как можно было слышать про Ирак и футбол? Это все равно, что Монголия и футбол!

– Иран недавно играл на чемпионате мира. А это сборная будет похожа на ту, что играла на ЧМ?

– Это серьезный соперник. Но я не знаю, кто там будет.

Азмун, кстати, в сборную не поедет. Потеря для иранцев и общего интереса?

– Вот, Азмуна не будет. Так могут и остальные не поехать. У них же футболисты тоже в Европе играют. Скажут: «Ну а смысл»?

Сердар, конечно, потеря. Думаю, у Ирана не самый большой выбор футболистов. Поэтому он – потеря.

– А зачем матч с Россией Ираку и Ирану?

С Ираном и Ираком тоже многие страны не хотят играть. У них тоже выбора особенного нет, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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19 комментариев

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Теннисный абсолют
Ответ rigobersong
США самая распиаренная страна мира, где ЛА, НЙ, Сан-Франциско,Вегас, Майами красивые картинки в интернете. На деле же страна рабочего и нищего класса, 80% людей живут в минус. Средняя семья к 30ти годам копит на взнос и берет лизинг на 30 лет на машину и дом из гипсокартона, сводит концы с концами и боится потерять работу. Просто реально у людей в голове голливудская улыбка и все 330 миллионов человек живут на голливудский холмах:) Раньше тоже думал как в США прекрасно, но разве что как и в любую другую страну съездить в отпуск, увидеть красивые места не более:) Россия самая прекрасная страна для жизни, а такого сервиса, обслуживания так вообще ни в одной стране мира нет, начиная от отелей, автомоек, ресторанов и заканчивая массажным салоном:))
средний доход домохозяйства в США - 60 тысяч долларов (это без налогов).
Это вообще немного, учитывая кучи налогов, цены на образование, медицину, недвижимость.
Есть конечно плюсы - а это относительная стабильность в вопросе законов и защиты частной собственности. Но кажется она заканчивается, скоро у людей начнут отбирать собственность потому что рожей не удались.
По сути это уже началось, взять ту же НБА где людей у старой закалки по сути поотжимали команды.
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Barsa! bolshe chem klub
это всё равно что Бразилия и хоккей...

а вот в Ираке футбол есть
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CostaDorofeev
Это как Мостовой и лицензия PRO
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Albert Rrahmani
Ответ Direct free kick
А в российских магазинах ныне полно колы из Ирака
Ахахаха
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rigobersong
Ответ Теннисный абсолют
Ирак - страна, которую уничтожили пиндосы. А ведь когда-то были союзниками пендосии. Сейчас в восточной Европе свой Садам вырос, который 24/7 в милитари с бородой ходит, и страну превратили в восточноевропейский Ирак. Не удивлюсь, если пендосские палачи в итоге повесят нового Садама.
США самая распиаренная страна мира, где ЛА, НЙ, Сан-Франциско,Вегас, Майами красивые картинки в интернете. На деле же страна рабочего и нищего класса, 80% людей живут в минус. Средняя семья к 30ти годам копит на взнос и берет лизинг на 30 лет на машину и дом из гипсокартона, сводит концы с концами и боится потерять работу. Просто реально у людей в голове голливудская улыбка и все 330 миллионов человек живут на голливудский холмах:) Раньше тоже думал как в США прекрасно, но разве что как и в любую другую страну съездить в отпуск, увидеть красивые места не более:) Россия самая прекрасная страна для жизни, а такого сервиса, обслуживания так вообще ни в одной стране мира нет, начиная от отелей, автомоек, ресторанов и заканчивая массажным салоном:))
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damondiamond
Постовой, ты бы хоть посмотрел предыдущие игры Ирана и Ирака, прежде чем заголовки делать
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S.Mane10
А знает ли царь, что эта сборная выигрывала кубок наций Персидского залива, не проиграв в этом турнире ни одного матча(там ещё были СА, Оман и Катар)?
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ТТХ не фарм клуб
Мостовой, как же так можно! Никогда не знаешь, где тебе придется тренировать… Может, скоро он отправится в Ирак, чтобы помочь там вывести футбол на новый уровень)
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Кокич
Монголия и футбол.
Чапаев и пустота.
Ленин и печник.
Мостовой и молчание.
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S.Mane10
Ответ Теннисный абсолют
Ирак - страна, которую уничтожили пиндосы. А ведь когда-то были союзниками пендосии. Сейчас в восточной Европе свой Садам вырос, который 24/7 в милитари с бородой ходит, и страну превратили в восточноевропейский Ирак. Не удивлюсь, если пендосские палачи в итоге повесят нового Садама.
Достал уже
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Ебздрогыч
- Столица Ирака?
- Багдад. А столица Ирана?
- Ну это же очевидно - Богдан!
+5
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Вратарь Бага
Я сначала, блин, прочитал заголовок так, будто он не знает про такую страну Ирак.
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сервисник
Че там по Карпину ?
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Теннисный абсолют
Ирак - страна, которую уничтожили пиндосы.
А ведь когда-то были союзниками пендосии.
Сейчас в восточной Европе свой Садам вырос, который 24/7 в милитари с бородой ходит, и страну превратили в восточноевропейский Ирак.
Не удивлюсь, если пендосские палачи в итоге повесят нового Садама.
+1
-4
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savik-A.M.
Скажите кто этому " специалисту" , что сборная Ирака не так давно выигрывали кубок Азии , и в этом веке два раза выступали на Олимпиаде )
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Direct free kick
Ответ Михо
Ирак выиграл Кубок стран Персидского залива, где и Оман играл и Катар, последовательно победив обоих. Это точно не слабая команда
А в российских магазинах ныне полно колы из Ирака
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Tsamourlidis_mufc
Ну хотя бы знает, что такая страна существует, и не путает её с Ираном. Наверное.
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Горшочек, не вари!!!
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Михо
Ирак выиграл Кубок стран Персидского залива, где и Оман играл и Катар, последовательно победив обоих. Это точно не слабая команда
+14
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