Александр Мостовой: «Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть. Это все равно, что Монголия и футбол»
Александр Мостовой удивлен тем, что у Ирака есть футбольная сборная.
– Ирак еще не подтвердили. Но, даже если подтвердится, ничего футбольного я там не вижу. Хотя соперников нам не приходится выбирать.
Иран – другое дело. Они неплохо играли на чемпионате мира. Соперник достойный. А про Ирак мы ничего не слышали последние лет 20. Что ожидать – даже предположить не могу.
– Предыдущие товарищеские матчи не порадовали качеством футбола. Сейчас наша сборная соберется?
– Иран – команда сильная и в рейтинге стоит выше нас. Если мы сыграем нормально – выиграем или сыграем вничью, – все будут говорить, как у нас все здорово. Не сыграют – забудут про сборную через день-два. Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть.
– Сборная Ирака – кот в мешке?
– Как можно было слышать про Ирак и футбол? Это все равно, что Монголия и футбол!
– Иран недавно играл на чемпионате мира. А это сборная будет похожа на ту, что играла на ЧМ?
– Это серьезный соперник. Но я не знаю, кто там будет.
– Азмун, кстати, в сборную не поедет. Потеря для иранцев и общего интереса?
– Вот, Азмуна не будет. Так могут и остальные не поехать. У них же футболисты тоже в Европе играют. Скажут: «Ну а смысл»?
Сердар, конечно, потеря. Думаю, у Ирана не самый большой выбор футболистов. Поэтому он – потеря.
– А зачем матч с Россией Ираку и Ирану?
– С Ираном и Ираком тоже многие страны не хотят играть. У них тоже выбора особенного нет, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это вообще немного, учитывая кучи налогов, цены на образование, медицину, недвижимость.
Есть конечно плюсы - а это относительная стабильность в вопросе законов и защиты частной собственности. Но кажется она заканчивается, скоро у людей начнут отбирать собственность потому что рожей не удались.
По сути это уже началось, взять ту же НБА где людей у старой закалки по сути поотжимали команды.
а вот в Ираке футбол есть
Чапаев и пустота.
Ленин и печник.
Мостовой и молчание.
- Багдад. А столица Ирана?
- Ну это же очевидно - Богдан!
А ведь когда-то были союзниками пендосии.
Сейчас в восточной Европе свой Садам вырос, который 24/7 в милитари с бородой ходит, и страну превратили в восточноевропейский Ирак.
Не удивлюсь, если пендосские палачи в итоге повесят нового Садама.