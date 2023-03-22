Александр Мостовой: «Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть. Это все равно, что Монголия и футбол»

удивлен тем, что у Ирака есть футбольная сборная.

– Ирак еще не подтвердили. Но, даже если подтвердится, ничего футбольного я там не вижу. Хотя соперников нам не приходится выбирать.

Иран – другое дело. Они неплохо играли на чемпионате мира. Соперник достойный. А про Ирак мы ничего не слышали последние лет 20. Что ожидать – даже предположить не могу.

– Предыдущие товарищеские матчи не порадовали качеством футбола. Сейчас наша сборная соберется?

– Иран – команда сильная и в рейтинге стоит выше нас. Если мы сыграем нормально – выиграем или сыграем вничью, – все будут говорить, как у нас все здорово. Не сыграют – забудут про сборную через день-два. Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть.

– – кот в мешке?

– Как можно было слышать про Ирак и футбол? Это все равно, что и футбол!

– Иран недавно играл на чемпионате мира. А это сборная будет похожа на ту, что играла на ЧМ?

– Это серьезный соперник. Но я не знаю, кто там будет.

– , кстати, в сборную не поедет. Потеря для иранцев и общего интереса?

– Вот, Азмуна не будет. Так могут и остальные не поехать. У них же футболисты тоже в Европе играют. Скажут: «Ну а смысл»?

Сердар, конечно, потеря. Думаю, у Ирана не самый большой выбор футболистов. Поэтому он – потеря.

– А зачем матч с Россией Ираку и Ирану?

– и Ираком тоже многие страны не хотят играть. У них тоже выбора особенного нет, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас