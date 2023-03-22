Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Может стать 4-й в мире по конкурентоспособности через 5-6 лет. Я приятно удивлен»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду отметил высокий уровень чемпионата Саудовской Аравии.

«Я очень хорошо себя чувствую, вот почему я здесь. Не чувствовал бы себя хорошо – меня бы здесь не было.

Это конкурентоспособная лига. Вам стоит пересмотреть взгляды на нее. Конечно, это не уровень АПЛ, я бы соврал, если бы такое заявил, но конкурентоспособность высока. Я приятно удивлен.

Здесь есть хорошие команды, это сбалансированная лига с хорошими арабскими футболистами и иностранцами, которые повышают общий уровень мастерства.

Возможно, лет через 5 или 6, если развитие будет идти по нынешнему плану, лига станет 4-й или 5-й в мире с точки зрения конкурентоспособности», – заявил форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

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40 комментариев

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Иван Шуткин
Роналду, ответсвенный человек взял на себя обязательства и выполняет их, везде пиарит чемпионат, за 200 миллионов, он бы и о Чемпионате Украине только говорил бы
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ljolik888
Ответ Ебздрогыч
За 200 лямов в год он и не такое скажет!
Ладно 200 миллионов . Он там вспомнил что можно забивать со штрафных, идти во обводку ( иногда даже получается ) и быть супер стар . Посмотрим на него в матчах за сборную - хотя это уже большой минус . Сборная полна супер игроков и им не надо мешать делать будущее .
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Rumov
Да каким 4-м.Он уже сейчас первый. А лучшему бомбардиру-ЗМ сразу.
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Айлин 1990
Можно его сразу в комеди клаб.
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AnMe
Я конечно понимаю, что возможно он обязан такое говорить
Но бред полнейший
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Andrey Andreev
Лол, чем то похоже на вопли про РПЛ, китайский чемпионат, турецкий и т.д. По факту же шейхи поиграются и им банально надоест новая игрушка
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Айлин 1990
😂😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Ну вот как такое можно говорить???))))
Сейчас все лиги мира от 4 до 69 напряглись от этих слов.
Как может 69 лига мира, за 5 лет стать 4 😂😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Терминатор///Айлбибекович
А почему не первой то???Кринж как всегда своим умом блеснул.
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cukken
ХА-ХА-ХА
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Пирс Морган
Ответ Ovi174
Про 4-5 лет Криш конечно загнул, она уже на данный момент одна из самых конкурентных лиг мира и Роналду один из главных претендентов на ЗМ в 2023!! Морган не даст соврать.
Да, а потом фанаты ботокса проснулись
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Алан Бедоев
За 200 лямов Я бы сказал, что она уже лучшая лига в мире
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Джавез Тилл
Ответ Барсик Юрана
Это он намекает, что Ишак-лига круче чемпа Франции?😂😂 Типичный Кринжобот👍🏿
Почему тебя нет в новостях D&G с Месси??? А когда речь про трусы КР7 заходит ты тут как тут...
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Антон Фалафель
Лол, типа я играю не в 65й лиге мира а почти в4рй🤣🤣🤣
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Барсик Юрана
Это он намекает, что Ишак-лига круче чемпа Франции?😂😂 Типичный Кринжобот👍🏿
Лига Фермеров по итогам еврокубков в следующем сезоне будет 6 или 7 лигой))
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11 метровый
Всяк кулик своё болото хвалит)
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filippa
я так понимаю милона 4-5 за это он получил. ! мололец! руби капусту
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KokorinPak
А может и не стать…
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Пирс Морган
Ответ Барсик Юрана
Это он намекает, что Ишак-лига круче чемпа Франции?😂😂 Типичный Кринжобот👍🏿
Да чет мало взял, надо было говорить лучшей в истории человечества
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ErZh
она вроде даже не первая в Азии
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aidos_1979
Какой же бред можно нести за 200 лямов в год)
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kin
Минуточку! А ФНЛ???
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Футбол_это_жизнь
Ахахахахахахха
+2
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madjer163
Сказки за 200
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dr. cage
А на Аравийском полуострове вообще лучшей в истории может стать..
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Евгений Головин
Как же сильно стукнулся Роналду, хотя читая его интервью на протяжении карьеры - не удивительно
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