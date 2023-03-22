Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Может стать 4-й в мире по конкурентоспособности через 5-6 лет. Я приятно удивлен»
Криштиану Роналду отметил высокий уровень чемпионата Саудовской Аравии.
«Я очень хорошо себя чувствую, вот почему я здесь. Не чувствовал бы себя хорошо – меня бы здесь не было.
Это конкурентоспособная лига. Вам стоит пересмотреть взгляды на нее. Конечно, это не уровень АПЛ, я бы соврал, если бы такое заявил, но конкурентоспособность высока. Я приятно удивлен.
Здесь есть хорошие команды, это сбалансированная лига с хорошими арабскими футболистами и иностранцами, которые повышают общий уровень мастерства.
Возможно, лет через 5 или 6, если развитие будет идти по нынешнему плану, лига станет 4-й или 5-й в мире с точки зрения конкурентоспособности», – заявил форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но бред полнейший
Сейчас все лиги мира от 4 до 69 напряглись от этих слов.
Как может 69 лига мира, за 5 лет стать 4 😂😂😂🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️