Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Может стать 4-й в мире по конкурентоспособности через 5-6 лет. Я приятно удивлен»

отметил высокий уровень чемпионата Саудовской Аравии.

«Я очень хорошо себя чувствую, вот почему я здесь. Не чувствовал бы себя хорошо – меня бы здесь не было.

Это конкурентоспособная лига. Вам стоит пересмотреть взгляды на нее. Конечно, это не уровень АПЛ, я бы соврал, если бы такое заявил, но конкурентоспособность высока. Я приятно удивлен.

Здесь есть хорошие команды, это сбалансированная лига с хорошими арабскими футболистами и иностранцами, которые повышают общий уровень мастерства.

Возможно, лет через 5 или 6, если развитие будет идти по нынешнему плану, лига станет 4-й или 5-й в мире с точки зрения конкурентоспособности», – заявил форвард сборной и « ».

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