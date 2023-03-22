Роналду выложил фото из расположения сборной: «Очень рад вернуться и снова представлять Португалию!»
Криштиану Роналду выложил фотографии из расположения сборной Португалии.
Во время мартовского сбора команда Роберто Мартинеса проведет матчи против сборных Лихтенштейна и Люксембурга в рамках отбора Евро-2024.
«Очень рад вернуться в нашу сборную и снова представлять Португалию!» – написал 38-летний форвард.
Португалия примет сборную Лихтенштейна 23 марта. Выездная игра против Люксембурга состоится 26-го.
Фото: https://twitter.com/Cristiano/
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Это точно полный ноль?
Хотя у Месси до этих комбо из пенок был тоже полный ноль))
"С нетерпением жду встречи с Люксембургом" - добавил Роналду