Роналду выложил фото из расположения сборной: «Очень рад вернуться и снова представлять Португалию!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 соцсети Футбол

Криштиану Роналду выложил фотографии из расположения сборной Португалии

Во время мартовского сбора команда Роберто Мартинеса проведет матчи против сборных Лихтенштейна и Люксембурга в рамках отбора Евро-2024. 

«Очень рад вернуться в нашу сборную и снова представлять Португалию!» – написал 38-летний форвард. 

Португалия примет сборную Лихтенштейна 23 марта. Выездная игра против Люксембурга состоится 26-го. 

Фото: https://twitter.com/Cristiano/

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ King_X
Так кайфуете с плей-офф ЧМ Хотя у Месси до этих комбо из пенок был тоже полный ноль))
У Месси без учета пенальти 2+6 по гол+пас за пять ЧМ. Есть результативное действие в плей-офф на всех ЧМ с 2010 года. А на ЧМ-2006 чистый отмененный гол в плей-офф.

Это точно полный ноль?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Спортс, новости с инстаграма Роналду только для хейтеров, пишут и плюсуют друг-друга. Может хватит посты с инсты сюда закидывать? Их все равно пишет не сам португалец
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Громов 22
Ответ Футбол, хоккей итд
Подходящие сборные для него, стату набьет, рекорды обновит.
Для этого его и вызвали , может это последние матчи за сборную
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ответ Барсик Юрана
Конечно ждём, не матч же плей-офф ЧМ
Так кайфуете с плей-офф ЧМ
Хотя у Месси до этих комбо из пенок был тоже полный ноль))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Подходящие сборные для него, стату набьет, рекорды обновит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Лучший в мире. Завтра ждём как минимум покер от величайшего.
а Бруну позволит столько голов переписать на Криша?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Страны на букву л напряглись)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Если любишь - отпусти
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
В Португалии поспела клубника
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Роналду против Люксембурга: 10 игр, 9 голов
"С нетерпением жду встречи с Люксембургом" - добавил Роналду
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Жаль молодых португальских игроков. этот бронзовый памятник не уйдёт из сборной никогда.
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Очень рад вернуться в штрафную и ждать передачу на пустые ворота
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
У него в последнее время фото из сборной все время с Далотом) Нашел себе молодого на уши присесть)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Великий Алонсо
Лучший в мире. Завтра ждём как минимум покер от величайшего.
Конечно ждём, не матч же плей-офф ЧМ
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Сколько ты ишака не наряжай он верблюдом не станет
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Лучший в мире. Завтра ждём как минимум покер от величайшего.
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BAI
уверен, что многие его партнеры по команде не рады...
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hannibal ante portas
Завтра на 5 голов в сборной станет больше
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий