Роналду выложил фото из расположения сборной: «Очень рад вернуться и снова представлять Португалию!»

выложил фотографии из расположения сборной .

Во время мартовского сбора команда Роберто Мартинеса проведет матчи против сборных Лихтенштейна и Люксембурга в рамках отбора Евро-2024.

«Очень рад вернуться в нашу сборную и снова представлять Португалию!» – написал 38-летний форвард.

Португалия примет сборную Лихтенштейна 23 марта. Выездная игра против Люксембурга состоится 26-го.

Фото: https://twitter.com/Cristiano/

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