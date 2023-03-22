Карпин об Иране: «Матчи с такими соперниками полезны и необходимы. Будет приятно сыграть на заполненном стадионе»

считает, что матч с необходим для сборной России.

Товарищеский матч между этими сборными пройдет 23 марта в Тегеране.

«Пока у нас нет информации, что мы будем в . Да, разговоры ходили, но официальной информации пока нет.

Без сомнения, игры с такими соперниками, как Иран, полезны и необходимы. Естественно, будет приятно сыграть против Ирана на заполненном стадионе», – сказал главный тренер сборной России.

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