Карпин об Иране: «Матчи с такими соперниками полезны и необходимы. Будет приятно сыграть на заполненном стадионе»
Валерий Карпин считает, что матч с Ираном необходим для сборной России.
Товарищеский матч между этими сборными пройдет 23 марта в Тегеране.
«Пока у нас нет информации, что мы будем в Азии. Да, разговоры ходили, но официальной информации пока нет.
Без сомнения, игры с такими соперниками, как Иран, полезны и необходимы. Естественно, будет приятно сыграть против Ирана на заполненном стадионе», – сказал главный тренер сборной России.
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