Карпин об Иране: «Матчи с такими соперниками полезны и необходимы. Будет приятно сыграть на заполненном стадионе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин считает, что матч с Ираном необходим для сборной России.

Товарищеский матч между этими сборными пройдет 23 марта в Тегеране.

«Пока у нас нет информации, что мы будем в Азии. Да, разговоры ходили, но официальной информации пока нет.

Без сомнения, игры с такими соперниками, как Иран, полезны и необходимы. Естественно, будет приятно сыграть против Ирана на заполненном стадионе», – сказал главный тренер сборной России.

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6 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Товарищеский матч. Он и в Африке товарищеский.1:1 не солидно. Думаю 2:2,3:3 ....
вот тогда у Рукаку подгорит не по детски🤣🤣🤣
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Ростов-на-Дону
За Россию!
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Filipp Gorski
У Ирана кстати какой состав на товарняки вызваны? Тареми хоть поехал? А то из чемпа Ирана поставят чисто состав
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Товарищеский матч. Он и в Африке товарищеский.1:1 не солидно. Думаю 2:2,3:3 ....
0
0
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Maxximus
Иран точно не слабее
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evil
отсепаханят Валеру, как наш зенит, к бабке не ходи
+1
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