Валерий Карпин: «Иран – самый сильный соперник России за последний год. Ожидаем интересную игру»
Валерий Карпин ожидает, что матч Россия – Иран будет интересным.
Встреча пройдет 23 марта в Тегеране.
«Нормальный путь до Ирана. Для нас, ростовских, – вообще сказка. Всего 4 часа на самолете и 1,5 на автобусе. За последний год Иран – самая сильная сборная, против которой мы играли. Ожидаем интересную игру. Иран — одна из сильнейших сборных Азии.
К сожалению, получили травмы Головин, Миранчук и Джикия, еще вирусная инфекция у Макарчука. 4 футболиста, на которых мы рассчитывали, не примут участие.
Посмотрим по состоянию, будем ли довызывать игроков. Матч [с Ираком] 26 марта? Мы готовимся, дальше не знаю», – сказал главный тренер сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
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