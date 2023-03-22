Валерий Карпин: «Иран – самый сильный соперник России за последний год. Ожидаем интересную игру»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Алексей Миранчук Александр Головин Артем Макарчук Футбол

Валерий Карпин ожидает, что матч Россия – Иран будет интересным.

Встреча пройдет 23 марта в Тегеране.

«Нормальный путь до Ирана. Для нас, ростовских, – вообще сказка. Всего 4 часа на самолете и 1,5 на автобусе. За последний год Иран – самая сильная сборная, против которой мы играли. Ожидаем интересную игру. Иран — одна из сильнейших сборных Азии.

К сожалению, получили травмы Головин, Миранчук и Джикия, еще вирусная инфекция у Макарчука. 4 футболиста, на которых мы рассчитывали, не примут участие.

Посмотрим по состоянию, будем ли довызывать игроков. Матч [с Ираком] 26 марта? Мы готовимся, дальше не знаю», – сказал главный тренер сборной России.

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14 комментариев

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Алексей Байбатров
Ответ Гоша Петров
справедливости ради,Россия играла с ними какими то непонятными составами и даже не пыталась делать хоть что то,настолько им было плевать на эти матчи
А тут будто будет не плевать? Какая мотивация?
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Dinamik1
Вполне нормальный соперник.Те.кто думают что нащи на много сильней просто профаны в футболе.
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-Ancient-
Такими темпами Науру скоро будет страшным соперником.Верной дорогой идём
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evil
кудрявый физрук: коля, рыбкой! рыбкой, коля!
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evil
Ответ Ростовский
Россия сильнее Ирана даже без Головина, Миранчука, Джикии.
щварц сильнее брюса ли
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Гоша Петров
Ответ evil
От Таджикистана и Узбекистана отскочили, от Ирана не получится. Если только коля пенальченко поможет
справедливости ради,Россия играла с ними какими то непонятными составами и даже не пыталась делать хоть что то,настолько им было плевать на эти матчи
+1
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инок
Успеха нашей сборной. Пусть болелы хоть чему-то
порадуются
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Ростовский
Ответ evil
От Таджикистана и Узбекистана отскочили, от Ирана не получится. Если только коля пенальченко поможет
Россия сильнее Ирана даже без Головина, Миранчука, Джикии.
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-4
-4
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Гоша Петров
Иран действительно сильный соперник.Последние 2 чемпионата мира это доказали.
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-1
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Ветер
Ответ evil
От Таджикистана и Узбекистана отскочили, от Ирана не получится. Если только коля пенальченко поможет
И Куляка бы, но он в Иран не поедет епт.
+1
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Максим Новиков
Иран СА бывало обыгрывал. А СА сами знаете кого обыграла. Поэтому верим, но и расстраиваться не надо на случай поражения. Все-таки травмы, вирусы, да и не олимпиада чай.
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Black Phoenix
А когда-то Россия сборную Англии, Голландии и Франции побеждала и с Германией на равных практически играла. Теперь равняемся по силе на Иран. Печально.
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Wiley Fox
Кио такой макарчук и почему он должен быть в сборной
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evil
От Таджикистана и Узбекистана отскочили, от Ирана не получится. Если только коля пенальченко поможет
+8
-3
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