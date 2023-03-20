Министр спорта Саудовской Аравии: «С приходом Роналду 137 каналов начали показывать нашу лигу. Раньше говорили, что им это неинтересно»

Теги Криштиану Роналду телевидение высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика Футбол

Министр спорта Саудовской Аравии рассказал, какой эффект оказал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср». 

«Я приведу вам пример: только с приходом Роналду 137 каналов по всему миру начали транслировать саудовскую лигу. Мы хотели этого с самого начала, но они говорили, что им это неинтересно. Но с тех пор, как пришел один игрок, трансляции идут по всему миру.

[У спортсменов] есть возможность приехать в новое место и способствовать развитию спорта, и с приходом Роналду мы увидели, как привлекательность лиги распространилась по всему миру», – сказал Абдул-Азиз ибн Турки ас-Сауд в интервью The Athletic. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhiteCoffee
Ответ Амин Чич
Ну это всегда происходит в каждой маленькой по футбольным меркам страны! Вспомните, когда в Крылья перешел Катанья, какое медиа появилось у Крыльев, или тот же Ян Коллер!? и пошло потом, Лима в Локо, португальцы в Динамо...
Я бы еще добавил Хонду, со стороны японской общественности, но это все-таки не тот масштаб, сравнимый с Роналду и мировой аудитории
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
А если и Месси поедет в СА тогда популярность тоже сверкнет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
Ответ Амин Чич
Ну это всегда происходит в каждой маленькой по футбольным меркам страны! Вспомните, когда в Крылья перешел Катанья, какое медиа появилось у Крыльев, или тот же Ян Коллер!? и пошло потом, Лима в Локо, португальцы в Динамо...
Сравнить ещё можно с приходом Роберто Карлоса и Это О в Анжи, Халка и Витцеля в Зенит.. тогда матчи РПЛ начали во многих странах транслировать, если не ошибаюсь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
Даже странно, что МатчТв не подсуетился, и не начал показывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ohla
Все равно никто не перебьет Чемпионат Беларуси после прихода коронавируса!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
а чемпионат Кипра 146. знай наших!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Ладно 137 каналов, на спортсе целая ветка появилась с чемпионатом СА!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Каналы то транслируют, только кто это смотрит?
Как то осилил тайм и все, больше не вспоминаю. Такую жуть дворовую я не готов смотреть.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ Temp LC
Показывает, раз в новости 137 каналов. Даже ты следишь за ним, заходя на ветки аль Насра
и еще Клим, фанат месси, александрова, олег, Барсик и другие стали следить за аль насром
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Садыков
Ответ Антон Ивонов
вы еще Кристину на верблюда посадите - вас даже по Animal Planet в прайм-тайм начнут казать...
Коверкать имя и называть мужчину женщиной - признак комплексов неудачника
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Ивонов
вы еще Кристину на верблюда посадите - вас даже по Animal Planet в прайм-тайм начнут казать...
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
3.3 миллиарда зрителей же должны смотреть матчи клубнички
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Ответ Yakub25
Мне кажется, чуть неверное сравнение. По сути с приходом вышеуказанных футболистов ничего не изменилось. Да, было какое-то время повышенное внимание, но опять же, какое внимание? Местного ТВ и прессы? Это другая звезда футбола, другого уровня. Если у тебя в команде играет Криштиану или Лионель, это автоматический взлет по всем показателям: продажа ТВ прав, продажа атрибутики, социальные сети, да даже туристический поток возрастает, потому что люди полетят, чтобы посмотреть вживую на такого футболиста. У наси Роберто Карлос и Это’О приезжали, но все это было на короткое время и уж точно не вызывало такого эффекта, как вызывает Роналду или Месси
это было начало прихода белее или менее знаковых футболистов в наш футбол и как не крути, медиа поднималось по чуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stadjer
Ответ Амин Чич
Ну это всегда происходит в каждой маленькой по футбольным меркам страны! Вспомните, когда в Крылья перешел Катанья, какое медиа появилось у Крыльев, или тот же Ян Коллер!? и пошло потом, Лима в Локо, португальцы в Динамо...
Ну Катанья и Коллер - совсем разные эпохи, первый пришел в 2004, а второй - в 2008. В 2008 уже совсем другая лига была с достаточно большим количеством качественных легионеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Ответ eazyjet
Карлос и ЭтоО в Анжи наверно больше остальных привлекли иностранную аудиторию в РПЛ
я же про начало медиа написал, как и сейчас у арабов происходит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глеб Глебыч
Так лига ваша по-прежнему не интересна, хайп по роналду.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abu Ibrahim
Ответ AnMe
На медийном уровне он сильный вклад сделает где угодно, куда бы не перешел Даже я, не смотрящий его игру и чемпионат СА, узнаю многое про эту лигу и про некоторых игроков оттуда. По-моему хорошее вложение денег владельцев клуба
Позвали его по сути ради продвижения заявки КСА на чемпионат мира 2030 . Повысить интерес к чемпионату уже смог .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eazyjet
Ответ Амин Чич
Ну это всегда происходит в каждой маленькой по футбольным меркам страны! Вспомните, когда в Крылья перешел Катанья, какое медиа появилось у Крыльев, или тот же Ян Коллер!? и пошло потом, Лима в Локо, португальцы в Динамо...
Карлос и ЭтоО в Анжи наверно больше остальных привлекли иностранную аудиторию в РПЛ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yakub25
Ответ Амин Чич
Ну это всегда происходит в каждой маленькой по футбольным меркам страны! Вспомните, когда в Крылья перешел Катанья, какое медиа появилось у Крыльев, или тот же Ян Коллер!? и пошло потом, Лима в Локо, португальцы в Динамо...
Мне кажется, чуть неверное сравнение. По сути с приходом вышеуказанных футболистов ничего не изменилось. Да, было какое-то время повышенное внимание, но опять же, какое внимание? Местного ТВ и прессы? Это другая звезда футбола, другого уровня. Если у тебя в команде играет Криштиану или Лионель, это автоматический взлет по всем показателям: продажа ТВ прав, продажа атрибутики, социальные сети, да даже туристический поток возрастает, потому что люди полетят, чтобы посмотреть вживую на такого футболиста.
У наси Роберто Карлос и Это’О приезжали, но все это было на короткое время и уж точно не вызывало такого эффекта, как вызывает Роналду или Месси
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Holy Diver
И на спортсе заинтересованность чемпионатом Саудовской Аравии возросла. Самые ярые фанаты Роналду в лице Климова, Барсика и ригоберки не дадут соврать)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remedy
Да в любой стране и даже в нефутбольной вызовет ажиотаж и интерес к футболу, если приедет такая Мировая величина во внутренний чемпионат.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stif 95
да что там 137 каналов, спортс ру начал чемпионат СА освещать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Ничего удивительного. Криштиану Роналду звезда футбола номер 1. Месси может хоть 10000 ЧМ выиграть, к нему никогда такого внимания не будет. Скучный, невзрачный, унылый, серый.
Победа Месси на ЧМ нужно было, чтобы хотя бы понять степень отбитости криштифанов. До меня многое дошло про них только после 18 декабря, а ведь кто-то наверно знал про их такую сущность еще лет 10-12 назад, так разбираться в людях дорогого стоит, вот им мое почтение, я ведь наивно аж до 18 декабря полагал, что криштифаны имеют что-то общее с человеком)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Человек1991
Ни один уважающий себя и адекватный канал не показывает 60 ую лигу Мира ))
Показывает, раз в новости 137 каналов. Даже ты следишь за ним, заходя на ветки аль Насра
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Ну это всегда происходит в каждой маленькой по футбольным меркам страны! Вспомните, когда в Крылья перешел Катанья, какое медиа появилось у Крыльев, или тот же Ян Коллер!? и пошло потом, Лима в Локо, португальцы в Динамо...
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий