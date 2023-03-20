Министр спорта Саудовской Аравии: «С приходом Роналду 137 каналов начали показывать нашу лигу. Раньше говорили, что им это неинтересно»

Министр спорта Саудовской Аравии рассказал, какой эффект оказал переход в « ».

«Я приведу вам пример: только с приходом Роналду 137 каналов по всему миру начали транслировать саудовскую лигу. Мы хотели этого с самого начала, но они говорили, что им это неинтересно. Но с тех пор, как пришел один игрок, трансляции идут по всему миру.

[У спортсменов] есть возможность приехать в новое место и способствовать развитию спорта, и с приходом Роналду мы увидели, как привлекательность лиги распространилась по всему миру», – сказал Абдул-Азиз ибн Турки ас-Сауд в интервью The Athletic.

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