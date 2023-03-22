Фоден о победе «Ман Сити» в ЛЧ: «В этом году, надеюсь. Мы уже были в финале, хотим сделать шаг вперед»

Филип Фоден надеется выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Надеюсь, это тот самый год. Определенно, все мы нацелены на победу в Лиге чемпионов. Мы хотим сделать еще один шаг вперед. «Сити» уже был в финале, и, конечно, было очень обидно проиграть.

Надеюсь, если мы сможем попасть туда снова, то используем поражение в финале, а также опыт победы в Премьер-лиге и других кубках, чтобы победить», – сказал полузащитник « ».

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Сити» встретится с «Баварией».

Филип Фоден: «Хочу, чтобы меня запомнили как легенду «Сити», установили статую»