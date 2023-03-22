Фоден о победе «Ман Сити» в ЛЧ: «В этом году, надеюсь. Мы уже были в финале, хотим сделать шаг вперед»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Филип Фоден Футбол

Филип Фоден надеется выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Надеюсь, это тот самый год. Определенно, все мы нацелены на победу в Лиге чемпионов. Мы хотим сделать еще один шаг вперед. «Сити» уже был в финале, и, конечно, было очень обидно проиграть.

Надеюсь, если мы сможем попасть туда снова, то используем поражение в финале, а также опыт победы в Премьер-лиге и других кубках, чтобы победить», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Сити» встретится с «Баварией».

Филип Фоден: «Хочу, чтобы меня запомнили как легенду «Сити», установили статую»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Прочитал сначала Федун ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
все возможно. Бавария конечно сильная. но не настолько, как при флике. тот же псж имел кучу возможностей забить. Сити вполне может пройти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
с фоденом в финале проиграли. сейчас если сити дойдет туда опять - главное не выпускать этого бруска на поле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Мовлды Дагиев
МС выиграет ЛЧ если его соперники будут играть как РБ Лейпциг. При любых других раскладах МС не доберётся до финала.
открою тебе тайну. топ клубы в основном и играют как Лейпциг. в обороне сидеть никто не будет. если только Челси. Бавария тоже играет похожим образом, как рб. в любом случае, сити очень универсальная команда. они по всякому умеют играть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мовлды Дагиев
Ответ Дри66линг Нейа
Удачи Ман Сити❗
Я за Наполи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мовлды Дагиев
Ответ Grigoriy Kor
Когда в обойме Холланд, Альварес, КДБ, Сильва, Гюндоган, Фоден, Марез, Диаш... Если и брать ЛЧ, то сейчас, вынося самые сильные команды — Баварию, Реал, и доказывая на поле, что Сити лучший клуб Европы.
МС выиграет ЛЧ если его соперники будут играть как РБ Лейпциг. При любых других раскладах МС не доберётся до финала.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Конечно, надейся! (голосом Галустяна)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
В этом году о Сити вытрет ноги Бавария.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigoriy Kor
Когда в обойме Холланд, Альварес, КДБ, Сильва, Гюндоган, Фоден, Марез, Диаш... Если и брать ЛЧ, то сейчас, вынося самые сильные команды — Баварию, Реал, и доказывая на поле, что Сити лучший клуб Европы.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KataDiaz
Надеюсь никогда этого не случится
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Теперь у них голодный до голов Холланд, но в следующем туре они встретятся с джокером Мюллером и Баварией, будет сложно испытание
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
Удачи Ман Сити❗
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий