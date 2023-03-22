Филип Фоден: «Хочу, чтобы меня запомнили как легенду «Сити», установили статую»

надеется, что « » увековечит память о нем.

«Я из тех мест, откуда мало кому куда-либо удается пробиться. И смотрите, чего я добился. Я, конечно, горжусь этим.

Быть частью этой команды – нечто особенное. Надеюсь, спустя годы я смогу рассказать своим детям об этом, объяснить, как все было. Надеюсь, меня запомнят как легенду этого клуба, установят статую... Я определенно этого хочу.

Но сейчас я просто наслаждаюсь моментом», – сказал полузащитник.

На данный момент у « » размещены статуи Венсана Компани, Давида Сильвы и Серхио Агуэро.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас