Филип Фоден: «Хочу, чтобы меня запомнили как легенду «Сити», установили статую»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Этихад Стэдиум Филип Фоден Футбол

Филип Фоден надеется, что «Манчестер Сити» увековечит память о нем.

«Я из тех мест, откуда мало кому куда-либо удается пробиться. И смотрите, чего я добился. Я, конечно, горжусь этим.

Быть частью этой команды – нечто особенное. Надеюсь, спустя годы я смогу рассказать своим детям об этом, объяснить, как все было. Надеюсь, меня запомнят как легенду этого клуба, установят статую... Я определенно этого хочу.

Но сейчас я просто наслаждаюсь моментом», – сказал полузащитник.

На данный момент у «Этихад Стэдиум» размещены статуи Венсана Компани, Давида Сильвы и Серхио Агуэро.

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4 комментария

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Ман Сити
Настоящий маникунианец, а не беженец из Африки вроде Рашфора, которого выставляют маникунианцем
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Sevuska
Холанд вон точно- только начал а уже почти на статую наиграл . И Кевин там должен быть .
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Slavanya
При всей любви к его восхитительной игре. Парень из Стокпорта, не из Африки, не из Монголии и даже не из Северной Кореи, о каких таких местах может идти речь? Придираюсь лишь к одной фразе, но буду очень рад если он станет легендой!
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Михо
Начал хорошо. Еще лет 10 на таком уровне и будет статуя)
+5
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