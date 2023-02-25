У 22-летнего Фодена 200-й матч за «Манчестер Сити» – с «Борнмутом»

Матч « » с «Борнмутом» станет юбилейным для .

22-летний полузащитник появится на поле в футболке «Сити» в 200-й раз. Эта игра станет 119-й для Фодена в , еще 41 матч он провел в Лиге чемпионов, 20 – в Кубке английской лиги, 17 – в Кубке Англии и 3 – в Суперкубке.

В текущем сезоне Фоден сыграл за «Сити» в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Манчестер Сити» играет в гостях с « » в 25-м туре АПЛ сегодня. Sports.ru пведет текстовую онлайн-трансляцию матча.