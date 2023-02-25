У 22-летнего Фодена 200-й матч за «Манчестер Сити» – с «Борнмутом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Борнмут Филип Фоден Футбол

Матч «Ман Сити» с «Борнмутом» станет юбилейным для Фила Фодена.

22-летний полузащитник появится на поле в футболке «Сити» в 200-й раз. Эта игра станет 119-й для Фодена в АПЛ, еще 41 матч он провел в Лиге чемпионов, 20 – в Кубке английской лиги, 17 – в Кубке Англии и 3 – в Суперкубке.

В текущем сезоне Фоден сыграл за «Сити» в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Манчестер Сити» играет в гостях с «Борнмутом» в 25-м туре АПЛ сегодня. Sports.ru пведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

 

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8 комментариев

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Шухрат Кесикбаев
Ответ Rad0
Срочно статую возле Эмптихад этому господину!
Так Этихад заполняется почти на 100% в каждом матче, шутки про пустой стадион уже давно не актуальны
+6
0
+6
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Shuller18
Офигеть, когда успел
+4
0
+4
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2vdhrvmmzf
Очень солидное достижение для 22 лет, учитывая конкуренцию и возможности Сити по покупке практически любого игрока
+10
0
+10
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Джавез Тилл
Ответ Титал Телоян
Я так и не понял , он топ или нет ????
Очень важный винтик в системе, а как отдельная единица, слабый...
0
-1
-1
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Fooler
Ответ Титал Телоян
Я так и не понял , он топ или нет ????
иногда да, иногда нет
+1
-1
0
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blaugrano
Ответ Титал Телоян
Я так и не понял , он топ или нет ????
Тип-топ.
+19
-2
+17
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Титал Телоян
Я так и не понял , он топ или нет ????
+12
-1
+11
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Rad0
Срочно статую возле Эмптихад этому господину!
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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