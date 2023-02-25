Гвардиола о том, что Фоден не попадает в старт «Сити»: «Если вы говорите, что я не доверяю ему, забудьте об этом. Фил – наш бриллиант. Он тренируется как зверь»
Пеп Гвардиола объяснил, почему Филип Фоден не играет в старте «Манчестер Сити» регулярно.
«Он приложил невероятные усилия, играя с болью, и наступил момент, когда он сказал: «Пеп, я больше не могу», поэтому ему пришлось отдохнуть. Мы дали ему неделю или две отпуска, и после этого Рияд Марез провел лучший отрезок в сезоне, а Джек Грилиш сделал шаг вперед.
Если вы говорите, что я не доверяю Филу, забудьте об этом. Фил – наш бриллиант. Ему нужно быть самим собой.
Временами после чемпионата мира я видел, что другие игроки лучше него. Я сказал ему: «Ты очень молод, следующий сезон – новый. Если ты немного сбавишь в этом сезоне, это абсолютно нормальный процесс».
Вопрос в том, как он с этим справится. Он тренируется как зверь, в этом нет сомнений, и он вернется таким, каким был в игре против «Ноттингема», где он был блестящим, идеальным. Он просто должен продолжать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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