Гвардиола о том, что Фоден не попадает в старт «Сити»: «Если вы говорите, что я не доверяю ему, забудьте об этом. Фил – наш бриллиант. Он тренируется как зверь»

Теги Манчестер Сити Пеп Гвардиола Джек Грилиш Рияд Марез Филип Фоден Футбол

Пеп Гвардиола объяснил, почему Филип Фоден не играет в старте «Манчестер Сити» регулярно.

«Он приложил невероятные усилия, играя с болью, и наступил момент, когда он сказал: «Пеп, я больше не могу», поэтому ему пришлось отдохнуть. Мы дали ему неделю или две отпуска, и после этого Рияд Марез провел лучший отрезок в сезоне, а Джек Грилиш сделал шаг вперед.

Если вы говорите, что я не доверяю Филу, забудьте об этом. Фил – наш бриллиант. Ему нужно быть самим собой.

Временами после чемпионата мира я видел, что другие игроки лучше него. Я сказал ему: «Ты очень молод, следующий сезон – новый. Если ты немного сбавишь в этом сезоне, это абсолютно нормальный процесс».

Вопрос в том, как он с этим справится. Он тренируется как зверь, в этом нет сомнений, и он вернется таким, каким был в игре против «Ноттингема», где он был блестящим, идеальным. Он просто должен продолжать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

9 комментариев

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DolJun
Ответ Dan Kennedy
Просто Пеп суеверный, с Фоденом в старте он из трех последних игр ни одну не выиграл, а две и вовсе проиграл.
слишком тяжелый бриллиант тянет на дно)
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DolJun
Ответ Давид Agabekyan
Прям как стомилионный украинец
что к чему, давид?)
0
0
0
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Давид Agabekyan
Он бриллиант, тренируется как зверь, но выпускать его не буду. Логика топ
0
-1
-1
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Давид Agabekyan
Ответ DolJun
тренировочный бриллиант)
Прям как стомилионный украинец
0
-1
-1
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Dan Kennedy
Просто Пеп суеверный, с Фоденом в старте он из трех последних игр ни одну не выиграл, а две и вовсе проиграл.
+2
-1
+1
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Вечно Молодой
запасной зверь-бриллиант получается)
+2
-1
+1
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DolJun
тренировочный бриллиант)
0
-4
-4
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kaka10
Я ему доверяю и не выпускаю - заключил Пепка
+1
-2
-1
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error505
Бриллиант сейчас находится в ломбарде Пепа
+6
-1
+5
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