Гвардиола о том, что Фоден не попадает в старт «Сити»: «Если вы говорите, что я не доверяю ему, забудьте об этом. Фил – наш бриллиант. Он тренируется как зверь»

объяснил, почему не играет в старте «Манчестер Сити» регулярно.

«Он приложил невероятные усилия, играя с болью, и наступил момент, когда он сказал: «Пеп, я больше не могу», поэтому ему пришлось отдохнуть. Мы дали ему неделю или две отпуска, и после этого провел лучший отрезок в сезоне, а сделал шаг вперед.

Если вы говорите, что я не доверяю Филу, забудьте об этом. Фил – наш бриллиант. Ему нужно быть самим собой.

Временами после чемпионата мира я видел, что другие игроки лучше него. Я сказал ему: «Ты очень молод, следующий сезон – новый. Если ты немного сбавишь в этом сезоне, это абсолютно нормальный процесс».

Вопрос в том, как он с этим справится. Он тренируется как зверь, в этом нет сомнений, и он вернется таким, каким был в игре против «Ноттингема», где он был блестящим, идеальным. Он просто должен продолжать», – сказал главный тренер « ».