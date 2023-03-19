Талалаев подтвердил подачу «Торпедо» протеста: «Мы не то что прижаты к стенке – припечатаны к ней»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Пари НН Матч ТВ Ярослав Михайлов Футбол

Андрей Талалаев уверен, что «Торпедо» обжалует результат игры с «Пари НН».

Сообщалось, что в составе нижегородцев в матче 20-го тура Мир РПЛ участие принял хавбек Ярослав Михайлов, который должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.

– Второй тайм был лучшим для «Торпедо» при вас?

– Нет, были хорошие отрезки в других матчах. Просто проявили себя футболисты, которые приехали в последний момент. Да, Рейна должен определять игру впереди. Да и первые 20 минут не были плохими. Мы владели мячом, были какие‑то подходы.

Я удовлетворен тем, что делают мои ребята. Можно быть более креативными в финальной трети. Если забиваем – все хорошо.

– Недовольны ничьей?

– Конечно, недовольны. Мы должны выигрывать. И руководители зашли в раздевалку, сказали это.

– Про Михайлова знали?

– Мы пока не доносили информацию до футболистов. Мы в перерыве занимались тем, чтобы сделать счет 2:1.

– Подавать протест будете?

– Безусловно. Мы не то что прижаты к стенке – мы припечатаны к ней. Конечно, будем, – сказал главный тренер «Торпедо».

«Торпедо» подает протест на результат матча с «Пари НН». Хавбек Михайлов не мог играть из-за дисквалификации

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4 комментария

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Pertinax Gandi
Торпедо это не спасёт, а вот Нижнему в конце сезона этого очка может не хватить, чтоб избежать стыков.
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Куй Бышевец
Ответ waleri
Зачем ерундой заниматься, если вылет без вариантов. Займитесь лучше созданием оптимальной стратегии развития клуба сообразно возможностям и наигрывайте состав уже на след сезон для этажа ниже.
Я хоть и не болею за торпедо, но куда НН смотрел, есть же правила, а уверен будь такое у НН , они также подали протест
+3
0
+3
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Куй Бышевец
🤣
0
0
0
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waleri
Зачем ерундой заниматься, если вылет без вариантов. Займитесь лучше созданием оптимальной стратегии развития клуба сообразно возможностям и наигрывайте состав уже на след сезон для этажа ниже.
+4
-9
-5
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