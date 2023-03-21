«Можно вернуть Черчесова в случае ухода Карпина. Есть Галактионов». Тарханов о сборной России

Теги Локомотив Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Венгрия Валерий Карпин Ференцварош Михаил Галактионов Футбол

Александр Тарханов допускает возвращение Станислава Черчесова в сборную России.

Валерий Карпин допустил свой уход из сборной России. Кто бы мог возглавить национальную команду вместо него? 

– Тяжело тренировать и сборную, и клуб, потому что нет паузы для восстановления нервной системы. Он сам об этом говорит. Тяжело находиться в таком напряжении.

В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова. Есть Галактионов. Совмещение? Однозначно нет, – сказал заслуженный тренер России.

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17 комментариев

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Ervinoff
НАХРЕНА ТРЕНЕР СБОРНОЙ ЕСЛИ НЕ К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ...ВЫКЛЮЧИТЕ ДУРАКА...ПОКА ВСЕ ЭТО НЕЗАНКОЧИТЯ НА.....
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Данил
А можно не можно?
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Старый дед-пердун
Давайте тогда ещё вернём Слуцкого, Аленичева, Юрана. Или давайте вообще ударимся в шизу и поставим Мостового. А что? Ведь сейчас не имеет значения какой у нас будет тренер, потому что наша сборная не участвует ни в Евро, ни в ЧМ
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Maxximus
Отдайте сборную Мостовому. Он в футболе всю жизнь и жонглировать умеет 😂
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nobrainnopain
Нашли кого слушать , этот будучи гт КС про весь свой шлак говорил, что они готовы к играм за сборную
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Balt
Ответ окечуква
Можно Игнатьева вернуть еще с Гершковичем.
Романцева надо.
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NottinghamForest
Я за Черчесова! Вчера в аэропорту Стамбула стоял за ним на погранконтроле. Мой выбор!
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Arturitto
Вон готовый тренер Мостовой без дела шляется!
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Pb-SE
Надо кого-нибудь в возрасте 35-40 на тренера наигрывать. Чтобы к снятию бана деменция не началась.
+1
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Minuvert
Вернуть можно хоть Романцева, какая разница кто будет руководить тренировками и товарищескими матчами?
+4
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samarskij-kuzmich
Там кандидатов полная студия экспертов Матч ТВ. Выбор есть ))
+6
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6tspey7tb5
Давайте лучше Семака. Только важно в договоре четко расписать
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kin
Ответ Гамарджоба Генацвале
Черчесов в важной командировке.Спец.миссия.Его трогать нельзя.
Мартини с Аракой. Смешать и не взбалтывать!
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Гамарджоба Генацвале
Черчесов в важной командировке.Спец.миссия.Его трогать нельзя.
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melmi
А можно не можно Черчесова ?
Ушёл , прошло пару лет и снова обратно
Может всеже заслуженный тренер Тарханов лучше с другом ОИР дальше ловит рыбу , чем дает такие интервью
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окечуква
Можно Игнатьева вернуть еще с Гершковичем.
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Ярик01
Тренер не должен совмещать, даже в нынешних условиях, никаких Галактионовых, но также надо с молодёжных сборных искать, на будущее.
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