«Можно вернуть Черчесова в случае ухода Карпина. Есть Галактионов». Тарханов о сборной России
Александр Тарханов допускает возвращение Станислава Черчесова в сборную России.
– Валерий Карпин допустил свой уход из сборной России. Кто бы мог возглавить национальную команду вместо него?
– Тяжело тренировать и сборную, и клуб, потому что нет паузы для восстановления нервной системы. Он сам об этом говорит. Тяжело находиться в таком напряжении.
В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова. Есть Галактионов. Совмещение? Однозначно нет, – сказал заслуженный тренер России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ушёл , прошло пару лет и снова обратно
Может всеже заслуженный тренер Тарханов лучше с другом ОИР дальше ловит рыбу , чем дает такие интервью