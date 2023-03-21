«Можно вернуть Черчесова в случае ухода Карпина. Есть Галактионов». Тарханов о сборной России

Александр Тарханов допускает возвращение в сборную России.

– допустил свой уход из сборной России. Кто бы мог возглавить национальную команду вместо него?

– Тяжело тренировать и сборную, и клуб, потому что нет паузы для восстановления нервной системы. Он сам об этом говорит. Тяжело находиться в таком напряжении.

В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова. Есть Галактионов. Совмещение? Однозначно нет, – сказал заслуженный тренер России.

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