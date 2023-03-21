Карпин о смене тренера сборной в случае новых неудач: «Ради бога. Кто-то держится за место, что ли?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин не переживает из-за возможного увольнения с поста тренера сборной России.

«Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо.

Кто-то держится за это место, что ли?» – сказал Карпин в ответ на вопрос о том, может ли в команде смениться тренер в случае неудач еще в нескольких матчах.

17 ноября Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), 20-го – с Узбекистаном (0:0). Далее команду ожидают игры с Ираном (23 марта) и Ираком (27 марта).

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40 комментариев

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Максим Ачкасов
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да ты шо, правда? Кто бы мог подумать такое.
Ясно
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Максим Ачкасов
Не в моей компетенции
Да ты шо, правда? Кто бы мог подумать такое.
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Karel
Ответ инок
Не верю людям, которые рассказывают, что совершенно не держатся за место, где можно получать хорошие деньги толком не работая
Веришь-не веришь - а осенью 2021 Карпин на самом деле уходил из сборной.
И только когда его всей страной (даже более, помощник Хиддинга тоже) уговаривали, что "... больше некому.." -
Карпин проявил благородство и милостливо согласился остаться.
Но всех предупредил.. В следующий раз спасать не будет, никакие уговоры не помогут.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ спортикетт
мостовой
Ему ещё деньги на обучение надо найти.
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Алексей Тарлыков
Мне кажется, Карпин сам хочет такой вариант
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Максим Ачкасов
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Меняй, в чём проблема?
Не в моей компетенции
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Максим Ачкасов
После такого ответа сразу надо менять тренера
Меняй, в чём проблема?
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притвиц
Карпин уже подзадолбал своими заявлениями о том, что не держится за должность гл.тренера, что зря языком молотить, не хочешь-уходи, а нытье до добра не доведет.
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Максим Ачкасов
После такого ответа сразу надо менять тренера
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Ivan Petrov
Вот все говорят,что у нас нет игроков. А вот то что у нас нет тренеров молчат. У нас есть Семак который никто без админресурса ,есть Карпин который не добился вообще ничего и есть основная серая масса
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спортикетт
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А есть желающие на эту должность?
мостовой
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charly_54
Ответ Тиджани Бабангида
Излишне грубо даже для Карпина. Все-таки тренер сборной - это должно быть и почетно и ответственно
А что тут держаться? По сути сборная нигде не играет
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инок
Не верю людям, которые рассказывают, что совершенно не держатся за место, где можно получать хорошие деньги толком не работая
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Олег910
Спроса за результат ноль, деньги платят немалые. Работа мечты так-то.
Мой вопрос не смог прочесть или понять?
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Олег910
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А есть желающие на эту должность?
Спроса за результат ноль, деньги платят немалые. Работа мечты так-то.
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Chiquita Banana
Ответ Тиджани Бабангида
Излишне грубо даже для Карпина. Все-таки тренер сборной - это должно быть и почетно и ответственно
Что почечного тренировать эту сборную?
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Джиза
Бычьё. Одолжение делает
Бычье, ты ещё недоволен с чем то?
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Ярик01
Конечно "кто-то" держится, да еще и всем тренерским штабом, иначе бы в нынешних посмешных шоу сборных, под названием товарищеские матчи, не принимал участие.
Никто не держится. Есть контракт и они его выполняют.
А всякие хейтеры посмещище так называемые болелы ещё что рассуждают.
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Novak
Ну кто-то держится, раз продолжает работать, когда смысла в этом нет.
С чего бы смысла нет?
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Geronimo Good
Ответ Тиджани Бабангида
Излишне грубо даже для Карпина. Все-таки тренер сборной - это должно быть и почетно и ответственно
Ага, ага))
+2
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Ярик01
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А есть желающие на эту должность?
"Кто если не Валера / Владимир"!?
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ILIILI
На самом деле кто-то ох как держится
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Ярик01
Конечно "кто-то" держится, да еще и всем тренерским штабом, иначе бы в нынешних посмешных шоу сборных, под названием товарищеские матчи, не принимал участие.
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Gagarin Party
Ответ Gagarin Party
ну если он не держится за место в сборной и ему все равно, ушёл бы да и все. А то какой то Валера лицемер.
валерики прибежали защищать своего правдоруба. Как мило.
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Остужающий
Да и вообще, Валере все это не нужно
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