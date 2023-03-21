Карпин о смене тренера сборной в случае новых неудач: «Ради бога. Кто-то держится за место, что ли?»
Валерий Карпин не переживает из-за возможного увольнения с поста тренера сборной России.
«Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо.
Кто-то держится за это место, что ли?» – сказал Карпин в ответ на вопрос о том, может ли в команде смениться тренер в случае неудач еще в нескольких матчах.
17 ноября Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), 20-го – с Узбекистаном (0:0). Далее команду ожидают игры с Ираном (23 марта) и Ираком (27 марта).
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И только когда его всей страной (даже более, помощник Хиддинга тоже) уговаривали, что "... больше некому.." -
Карпин проявил благородство и милостливо согласился остаться.
Но всех предупредил.. В следующий раз спасать не будет, никакие уговоры не помогут.
А всякие хейтеры посмещище так называемые болелы ещё что рассуждают.