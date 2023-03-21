Карпин о реакции футболистов на частичную мобилизацию: «Была потерянность, непонимание, что происходит. Не у всех, кто-то больше заморочился»

рассказал о реакции футболистов на частичную мобилизацию.

– За этот год у вас бывали случаи, когда футболист или просто человек в вашем окружении поник, его нужно было подбодрить?

– Да, бывало. Не то что депрессовали... Было у футболистов непонимание – дальше что. Я сейчас про футбол говорю конкретно, не про жизнь глобально. Хотя у кого-то и такие мысли были, 100%.

Или когда мобилизацию объявили. Мы играли, не помню с кем, куда-то вылетали (21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. 24-го сборная России на выезде обыграла Кыргызстан со счетом 2:1 в товарищеском матче – Sports.ru).

У ребят было непонимание, что происходит, что это такое, и как это будет вообще – и с футболом, и не с футболом, и в их жизни. Реально была потерянность, назовем это так. Не у всех. Кто-то больше заморочился, кто-то меньше, но было такое, да, – сказал главный тренер « » и сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас