Карпин о реакции футболистов на частичную мобилизацию: «Была потерянность, непонимание, что происходит. Не у всех, кто-то больше заморочился»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Кыргызстана по футболу Политика Футбол

Валерий Карпин рассказал о реакции футболистов на частичную мобилизацию.

– За этот год у вас бывали случаи, когда футболист или просто человек в вашем окружении поник, его нужно было подбодрить?

– Да, бывало. Не то что депрессовали... Было у футболистов непонимание – дальше что. Я сейчас про футбол говорю конкретно, не про жизнь глобально. Хотя у кого-то и такие мысли были, 100%.

Или когда мобилизацию объявили. Мы играли, не помню с кем, куда-то вылетали (21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. 24-го сборная России на выезде обыграла Кыргызстан со счетом 2:1 в товарищеском матче – Sports.ru).

У ребят было непонимание, что происходит, что это такое, и как это будет вообще – и с футболом, и не с футболом, и в их жизни. Реально была потерянность, назовем это так. Не у всех. Кто-то больше заморочился, кто-то меньше, но было такое, да, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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16 комментариев

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Albert Rrahmani
Ответ Gagarin Party
мы и сейчас не понимаем, что будет дальше.
Почему это, есть многие, кто понимает.
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nobrainnopain
Наши футболисты это что-то с чем-то, живут в своей реальности
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naspartaks ru
Ответ Сим Сим
Многие мечтают вернуться в МИРНЫЙ 2021 год. Сейчас понимаешь те проблемы, которые встречались в жизни Россиян в те годы, просто МЕЛОЧЬ в сравнении с нынешними.
что то я не заметил проблем. у вас там, да, проблемы!!!
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Сергей Орлов
Ответ Ярик01
В 2019ый, до ковидного психоза, а лучше в 2013ый
Верните мне мой дветыщиседьмой, как говорится.
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Gagarin Party
Ответ Сим Сим
Многие мечтают вернуться в МИРНЫЙ 2021 год. Сейчас понимаешь те проблемы, которые встречались в жизни Россиян в те годы, просто МЕЛОЧЬ в сравнении с нынешними.
у большинства россиян вообще ничего не изменилось. Как ходили на работу, так и ходят, по выходным в спортзал или пиво. Даже в Турцию летают.
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Месси из Сибири
Ответ Бродяга-симпатяга
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тебе в 14-м было понятно, а Пескову до сих пор непонятно
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Саша Пушкин
Ответ MikhaL
Странно что ребята стали не понимать только в сентябре, а не на 7 месяцев раньше.
А как же 8-мь лет, которых уже 9-ть?
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Бродяга-симпатяга
Ответ Сим Сим
Многие мечтают вернуться в МИРНЫЙ 2021 год. Сейчас понимаешь те проблемы, которые встречались в жизни Россиян в те годы, просто МЕЛОЧЬ в сравнении с нынешними.
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artpal
Ответ Сим Сим
Многие мечтают вернуться в МИРНЫЙ 2021 год. Сейчас понимаешь те проблемы, которые встречались в жизни Россиян в те годы, просто МЕЛОЧЬ в сравнении с нынешними.
Ну да, мирный 2021, в котором от ковида умерло значительно больше людей, чем в военном 2022 в ходе спецоперации. Давай уже тогда в 2019
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MikhaL
Странно что ребята стали не понимать только в сентябре, а не на 7 месяцев раньше.
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Ярик01
Ответ Сим Сим
Многие мечтают вернуться в МИРНЫЙ 2021 год. Сейчас понимаешь те проблемы, которые встречались в жизни Россиян в те годы, просто МЕЛОЧЬ в сравнении с нынешними.
В 2019ый, до ковидного психоза, а лучше в 2013ый
+31
-2
+29
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Сим Сим
Многие мечтают вернуться в МИРНЫЙ 2021 год. Сейчас понимаешь те проблемы, которые встречались в жизни Россиян в те годы, просто МЕЛОЧЬ в сравнении с нынешними.
+11
-1
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Колбаскер тут
В итоге никто из футболистов не сбежал и никого не мобилизовали
+7
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Ярик01
Футболистам то что. Они негодны, да и "в домике".
Ладно бы шок от начала самой войны, а не от мобилизации
+12
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Оригинальный Ник
Кому не плевать, чё там думают бездарные миллионеры? Понятное дело их никогда не призовут, в любое время будут кайфовать на попиленные на футболе деньги
+4
-5
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Ебздрогыч
Да там у всей страны была такая реакция. Ну кроме патриотично настроенных любителей телевидения, и то пока им самим повестка не пришла
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-8
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Gagarin Party
мы и сейчас не понимаем, что будет дальше.
+46
-7
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