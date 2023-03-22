«Матч ТВ» подтвердил, что покажет игру России и Ирана. Нагучев будет комментатором

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Сборная Ирана по футболу Александр Тащин Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Матч между сборными России и Ирана покажут на телеканале «Матч ТВ». 

Эту информацию подтвердил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин

«Рады официально подтвердить, что игру национальной сборной России по футболу с командой Ирана смогут увидеть зрители «Матч ТВ». Надеемся, что технические возможности наших иранских коллег позволят показать игру на высоком уровне.

Внимание к национальной команде всегда большое, и, конечно, мы все будем болеть за наших ребят!» – сказал Тащин. 

Матч Иран – Россия пройдет в Тегеране 23 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени. Игру прокомментирует Роман Нагучев.

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36 комментариев

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leon74
Докатились
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Recreated
Ответ Даня Чебыкин
это прорыв или рывок?
Скорее плевок!
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Олег Именов
ещё бы они не показали матч нашей сборной ,хотя при этом,если бы и не показали ,то ничего и не пропустили
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Edward Young
Ответ Бобынин
Нагучеф всё. Лучший комментатор поколения зашкварился навсегда. Как потом отмываться будет??
Из-за этого матча или из-за чего?
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Dinamik1
Хорошо что комментирует не майонез а то он сейчас как таракан везде лезит.
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88x22
Гойда! Любо!
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Даня Чебыкин
это прорыв или рывок?
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Yaroslav Vasin
Ответ Gustav Forsberg
по этому
О, да.

Еще в последние годы вижу персонажей, которые пишут «по» в отрыве от глаголов. Отдельный вид грамматического скота!)
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Сергей Хрищанович
Ответ dereds
Лучше бы показали Локо -ЦСКА там будет битва а в питере малоинтерсный товарняк
Какой это в Питере товарняк? Матч Иран-Россия - в Иране. Матч Фенербахче-Зенит - в Турции.
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Джавез Тилл
Ответ Сергей Лимонников
это он на ЧМ постоянно про Месси говорил в любой непонятной ситуации?
Нет, это другой неадекват Трущечкин...
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dereds
Лучше бы показали Локо -ЦСКА там будет битва а в питере малоинтерсный товарняк
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Бобынин
Нагучеф всё. Лучший комментатор поколения зашкварился навсегда. Как потом отмываться будет??
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Кирилл Голивец
Нагучев - самый переоцененный комментатор из относительно молодых. Человек очень склонен к самолюбованию в эфире, несению далёкой от игры воды и пиару медиафутбола. Кайфанул, когда Лукомский его тыкнул в непрофессионализм после матча ПСЖ и Баварии
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Redmurza
Ответ Wiley Fox
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Бред
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Wiley Fox
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Муслим Курбанов
Лучше бы права телетрансляции на отбор Евро купили
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0mertas626
Ответ j30
за одно пусть привезут новую партию гераней
герани на подоконниках бабушек уже закончились?
эх, быстро время летит
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pasha10
один из худших
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j30
за одно пусть привезут новую партию гераней
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Gustav Forsberg
Ответ Streetbor
поэтому поводу все на Никольскую!
по этому
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Сергей Жарковский
Это очень важное сообщение 😜
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El Fenomeno 9️⃣
Чем так Нагучев провинился?
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LIBerly
Очень интересная встреча! Схожий стиль игры объединяет эти страны.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Streetbor
поэтому поводу все на Никольскую!
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dimitrii36
Ответ mantruck
Ещё кто-то смотрит телевизор? А может ещё кто-то и МатчТВ смотрит? )))
пост, холодильник не смотрят
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