Матч между сборными России и Ирана покажут на телеканале « ».

Эту информацию подтвердил генеральный продюсер «Матч ТВ» .

«Рады официально подтвердить, что игру национальной сборной России по футболу с командой Ирана смогут увидеть зрители «Матч ТВ». Надеемся, что технические возможности наших иранских коллег позволят показать игру на высоком уровне.

Внимание к национальной команде всегда большое, и, конечно, мы все будем болеть за наших ребят!» – сказал Тащин.

Матч Иран – Россия пройдет в Тегеране 23 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени. Игру прокомментирует Роман Нагучев.

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