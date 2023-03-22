«Матч ТВ» подтвердил, что покажет игру России и Ирана. Нагучев будет комментатором
Матч между сборными России и Ирана покажут на телеканале «Матч ТВ».
Эту информацию подтвердил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
«Рады официально подтвердить, что игру национальной сборной России по футболу с командой Ирана смогут увидеть зрители «Матч ТВ». Надеемся, что технические возможности наших иранских коллег позволят показать игру на высоком уровне.
Внимание к национальной команде всегда большое, и, конечно, мы все будем болеть за наших ребят!» – сказал Тащин.
Матч Иран – Россия пройдет в Тегеране 23 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени. Игру прокомментирует Роман Нагучев.
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