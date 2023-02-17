Глава иранского «Сепахана»: «Зенит» – самый популярный клуб России. Оба народа, оба клуба и оба государства хотят сотрудничать»
Глава иранского клуба «Сепахан» прокомментировал соглашение о сотрудничестве с «Зенитом».
«Для «Сепахана» международное сотрудничество имеет большое значение, поэтому мы были заинтересованы в договоре с «Зенитом». У нас есть подобные соглашения и с другими клубами.
При этом мы знаем, что «Зенит» является самым популярным клубом России и узнаваем в мировом футболе.
Оба народа, оба клуба и оба государства хотят сотрудничать. Это хорошая предпосылка к тому, чтобы мы достигали хороших результатов в области спорта. Думаю, нас ждет много совместных событий в этой области, включая футбольные товарищеские матчи. Причем не только мужских, но и женских команд.
Другими словами, этот договор соединяет «Зенит» и «Сепахан» для того, чтобы они достигали еще больших результатов. Плюс является частью и примером сотрудничества между Россией и Ираном.
Пользуясь случаем, хочу передать горячий привет болельщикам «Зенита», всем петербуржцам и всему российскому народу. При этом, надеюсь, и «Зенит», и «Сепахан» по итогам сезона отметят чемпионство», – сказал Мохаммад Реза Сакет.
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