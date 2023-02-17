Глава иранского «Сепахана»: «Зенит» – самый популярный клуб России. Оба народа, оба клуба и оба государства хотят сотрудничать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сепахан высшая лига Иран Матч ТВ Футбол

Глава иранского клуба «Сепахан» прокомментировал соглашение о сотрудничестве с «Зенитом».

«Для «Сепахана» международное сотрудничество имеет большое значение, поэтому мы были заинтересованы в договоре с «Зенитом». У нас есть подобные соглашения и с другими клубами.

При этом мы знаем, что «Зенит» является самым популярным клубом России и узнаваем в мировом футболе.

Оба народа, оба клуба и оба государства хотят сотрудничать. Это хорошая предпосылка к тому, чтобы мы достигали хороших результатов в области спорта. Думаю, нас ждет много совместных событий в этой области, включая футбольные товарищеские матчи. Причем не только мужских, но и женских команд.

Другими словами, этот договор соединяет «Зенит» и «Сепахан» для того, чтобы они достигали еще больших результатов. Плюс является частью и примером сотрудничества между Россией и Ираном.

Пользуясь случаем, хочу передать горячий привет болельщикам «Зенита», всем петербуржцам и всему российскому народу. При этом, надеюсь, и «Зенит», и «Сепахан» по итогам сезона отметят чемпионство», – сказал Мохаммад Реза Сакет.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Artem Piatkov
Спартаку до первого Еврокубка в истории даже 10 поколений не хватило...
Вообще ни как не связано с популярность.Не комплексуй.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Все, иранцы мне больше не братушки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тралмейстер
Ответ Mixet.spb
Москвабад еще не полыхает?)
Любое поражение Зенита(даже в товарнике) - это праздник в большой деревне. А так как это бывает не часто,пусть порадуются! В чемпе России ведь может и не случится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Crosse Bobcats
ну щас Спартакус1985 пояснит за популярность
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ss_podonok
Ответ Zenith forever
Дело в том, что Зенит не популярность зарабатывает, а футбольное мастерство улучшает и чемпионство выигрывает. А кто на это не способен, тем ничего другого не остается как популярность зарабатывать. Но это в пределах России, а в мировом понимании российского футбола знают только чемпионов, в остальные никому не интересны.
футбольное мастерство обоссано брюгге с мальме🤣
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixet.spb
Москвабад еще не полыхает?)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
Ответ U. M. A. Muhammad
Мне как нейтральному болельщику более по нраву Спартак, особенно рофлить над ним, и я знаю что одна часть болельщиков любит Спартак а другая люто недолюбливает. А Зениту до такой популярности нужно ещё минимун 2 поколения пережить.
Дело в том, что Зенит не популярность зарабатывает, а футбольное мастерство улучшает и чемпионство выигрывает. А кто на это не способен, тем ничего другого не остается как популярность зарабатывать. Но это в пределах России, а в мировом понимании российского футбола знают только чемпионов, в остальные никому не интересны.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Гор
Приехали с подарками из Ирана. Геранями там.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Ответ U. M. A. Muhammad
Мне как нейтральному болельщику более по нраву Спартак, особенно рофлить над ним, и я знаю что одна часть болельщиков любит Спартак а другая люто недолюбливает. А Зениту до такой популярности нужно ещё минимун 2 поколения пережить.
Спартаку до первого Еврокубка в истории даже 10 поколений не хватило...
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bomzerub
Ну изгои всегда тянутся к друг другу.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Мне как нейтральному болельщику более по нраву Спартак, особенно рофлить над ним, и я знаю что одна часть болельщиков любит Спартак а другая люто недолюбливает. А Зениту до такой популярности нужно ещё минимун 2 поколения пережить.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Иванов
🤡
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Савченко
Се - пахан чемпионата Ирана!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий