Генпродюсер «Матч ТВ» о рекламе Fan ID: «Полностью наша инициатива, не получали сторонних бюджетов. Мы заинтересованы в заполнении трибун»

«Матч ТВ» по собственной инициативе снял рекламу карты болельщика.

Ранее на телеканале появилась реклама Fan ID, где фанаты клубов РПЛ рассказывают, как им стало тяжело без походов на стадионы. В конце рекламы произносится фраза «Симптомы разные – болезнь одна» и появляется призыв оформить Fan ID.

Генеральный продюсер холдинга Александр Тащин заявил, что реклама не является проектом Минспорта или Минцифры.

«Инициатива снять ролик, поддерживающий получение карты болельщика, – от редакции «Матч ТВ». Это не коммерческая история, мы не получали каких-либо сторонних бюджетов. Это полностью наша инициатива. Как, думаю, и у клубов РПЛ, которые привлекают болельщиков на стадион видеороликами и различными акциями. Мы, как спортивный федеральный канал, заинтересованы в том, чтобы трибуны заполнялись. С болельщиками – совершенно другой антураж трансляции. По нашему опыту, трансляции с полными трибунами собирают больше телеаудитории, чем с пустыми», – сказал Тащин в комментарии для Sports.ru.

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