Генпродюсер «Матч ТВ» о рекламе Fan ID: «Полностью наша инициатива, не получали сторонних бюджетов. Мы заинтересованы в заполнении трибун»

Теги премьер-лига Россия телевидение болельщики Sports.ru Александр Тащин Матч ТВ Fan ID Футбол

«Матч ТВ» по собственной инициативе снял рекламу карты болельщика.

Ранее на телеканале появилась реклама Fan ID, где фанаты клубов РПЛ рассказывают, как им стало тяжело без походов на стадионы. В конце рекламы произносится фраза «Симптомы разные – болезнь одна» и появляется призыв оформить Fan ID.

Генеральный продюсер холдинга Александр Тащин заявил, что реклама не является проектом Минспорта или Минцифры.

«Инициатива снять ролик, поддерживающий получение карты болельщика, – от редакции «Матч ТВ». Это не коммерческая история, мы не получали каких-либо сторонних бюджетов. Это полностью наша инициатива. Как, думаю, и у клубов РПЛ, которые привлекают болельщиков на стадион видеороликами и различными акциями. Мы, как спортивный федеральный канал, заинтересованы в том, чтобы трибуны заполнялись. С болельщиками – совершенно другой антураж трансляции. По нашему опыту, трансляции с полными трибунами собирают больше телеаудитории, чем с пустыми», – сказал Тащин в комментарии для Sports.ru.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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50 комментариев

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Женя Григорьев
Для начала, закончили бы заполнение трибун домашних экспертов ;)
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Мишка Хомяков
Как говорится: если что-то происходит непонятное и нелогичное - смотри кому это выгодно! Тут убили двух зайцев: не пустят на футбол маргиналов-анархистов и увеличат дотации бюджетным клубам, под соусом, что народ перестал ходить на стадион и появились убытки! А посколько частных клубов по пальцам пересчитать, все бюджетники опять получат прибыль, ну и наши талантливые футболисты кучу бюджетного бабла, большинство в конвертах (смотри отмыв бабла)!
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окечуква
Фан айди - это безусловно не коммерческая история, а бюджетная. В честь бюджетников на стадионах.
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Постоим как долго такие будут картинки по тв?
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Lavinka
Заинтересованы в заполнении трибун, но за ФанИди - это противоречит друг другу .
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Человек_Легенда
Самое смешное, что именно про игру Зенита с НН больше всего было рекламы на Матч ТВ. Мол, и машину разыграют, и приходите - будет круто, только не забудьте оформить fan id

Я спокойно дома посмотрю, сэкономлю 2 часа жизни на дороге и в тепле понаблюдаю за пустыми трибунами, если туда не нагонят массовку, конечно)
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robbaggio
"Рафик был уаще невиновный... "
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Dan Kennedy
Ответ Dexter Dallas
Ну таким темпом матч тв перестанет показывать матчи. Чтобы люди не могли смотреть их по телевизору и шли за фан айди. Ну а что опыт показа сигала вместо спорта есть
Это слишком топорно, предлагаю брать пример с британцев, у которых есть блэкаут. Можем улучшить их систему.
Предлагаю не показывать вообще домашние матчи команд в их же городах. А то москвичи с 5 клубами в РПЛ совсем стыд потеряли, клубы есть, а болельщиков нет. Пусть только со стадионов смотрят!
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Ярослав Гордеев
Какую бы рекламу они не делали - большинство уже давно сделали выбор, и этот выбор не в пользу этой бесполезной бумажки
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Pavelaznaurov
Сказки умеет рассказывать, ему в детские писатели, о он тут взрослым людям мозги пудрит,,,
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Олег Кузнецов
Ответ Ярик01
Компания живёт на финансовых вливаниях Газпрома, какие ещё сторонние бюджеты нужны для осуществления госполитики и "социальной рекламы" по теме фанайди
Хотели как лучше- получилось как всегда.)
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Андрей Синецкий
Ответ Lubsan Nimbuev
Если реально заинтересованы в заполнении трибун, то должны отменить Fan ID
Кто это предложит , тот Вылетит в окно как в меме знаменитом )
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funnynerd21
Ответ sergspartak
Так Ютуб блокирует много всего что западу невыгодно показывать, правильно что Рутуб развивают.
Этот Рутуб уже сто лет развивают, никак развить не могут....
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Денис Давыдов
Ответ Тиджани Бабангида
Создали проблему на ровном месте,осознали глупость. Отменить не способны,будут рекламировать либо сгонять бюджетников. Великолепная государственная стратегия
Так государство не ошибается. Если государство ошибается, то читай первое предложение 😂
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Геннадий Тимченко
Ответ Кирилл.С-Пб
Пффф, если от кого-то скрывается или дебоширишь это одно. Но если ты нормальный человек, 5 минут на МФО не потратить??? Бред сумасшедшего
так пойдёт, скоро заявку "на посрать" через госуслуги оформлять придётся 🤣
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tolstiy
а мне казалось, что все кто заинтересован в полных трибунах- высказываются против фануйди....
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Rudenzik
Они думают, что все такие наивные и не понимают в чём дело
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Pertinax Gandi
Ну-ну
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Кирилл.С-Пб
Ответ Вася Жучкин
Проблему из ничего сделали те, кто этот фанайди придумал. Пользы нет никакой, зато сотни тысяч болельщиков теперь должны его делать. Даже если его оформление сильно упростилиось людям совершенно непонятно, зачем он нужен. Всем очевидно, что истории про хулиганов и мамочек с детьми на трибунах - чушь собачья
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Лимит Лимитович
Ответ Тиджани Бабангида
Создали проблему на ровном месте,осознали глупость. Отменить не способны,будут рекламировать либо сгонять бюджетников. Великолепная государственная стратегия
Чисто создание проблемы на ровном месте и её героическое преодоление в РФ. События на Украине - то же самое. Наложили себе в штаны и кричат про то, что Запад хочет наш уничтожить
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Гуго
Ой, не рассказывайте тут сказок. Вас содержит Газпром, достаточно было одного звонка, чтобы вы согнулись, отдали честь и побежали выполнять.
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Вася Жучкин
Ответ Кирилл.С-Пб
Не понимаю, в чём проблема то??? Пошел и сделал этот сраный фанайди! Ходи и радуйся! Проблема из ничего!
Проблему из ничего сделали те, кто этот фанайди придумал. Пользы нет никакой, зато сотни тысяч болельщиков теперь должны его делать. Даже если его оформление сильно упростилиось людям совершенно непонятно, зачем он нужен. Всем очевидно, что истории про хулиганов и мамочек с детьми на трибунах - чушь собачья
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Lubsan Nimbuev
Если реально заинтересованы в заполнении трибун, то должны отменить Fan ID
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Кирилл.С-Пб
Ответ evil
газпрёмовский канал по собственной инициативе)) ню-ню
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Анатолий Magicbrain
можно еще попробовать для здоровья себе в ногу выстрелить. Тащин - магистр логики, просто рвет тонкую материю времени и пространства
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