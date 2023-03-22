Гончаренко за нецензурную брань в адрес судьи дисквалифицировали на 3 матча РПЛ

Теги премьер-лига Россия дисквалификации судьи Урал КДК РФС Виктор Гончаренко Артур Григорьянц Алексей Амелин Футбол

Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча Мир РПЛ.

Причина – нецензурная брань в адрес судьи, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В добавленное время матча 20-го тура РПЛ «Урал» – «Динамо» (0:1) главный арбитр Алексей Амелин показал Гончаренко красную карточку. «Мы рассмотрели удаление главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко за нецензурную брань в адрес судьи. За это он дисквалифицирован на три матча РПЛ.

У Гончаренко не кончился испытательный срок. Это у него рецидив. Один условный матч стал реальным и добавилось еще два», – заявил глава КДК.

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23 комментария

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Nikita Nikitin
Так он Ганчаренко, Гончаренко или Ганчаренка?
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Verhovn
Ответ pasha10
пусть домой едет этот утырок
Паша. Ты опять словами разбрасываешься? Иди поспи пару часов. Только не пей больше)))
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Евгений Якутов
Ох,уж,эти тренеры ЦСКА! Бывшие и нынешние)))
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гилберт
Три матча дисквы, а сколько удовольствия!!!
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Verhovn
Ответ Holy Diver
Как интересно получается, у Спартака очки отобрал, а на матчи с конями и газовым гегемоном решил и вовсе не ехать.
К чему клонишь, болезный? Изволь мысли излагать доходчиво, раз зашёл)
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Ростов-на-Дону
Семак наверное подсуетился!
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Verhovn
Какой же Михалыч Рецедевист 🤣
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Holy Diver
Как интересно получается, у Спартака очки отобрал, а на матчи с конями и газовым гегемоном решил и вовсе не ехать.
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ivica_sprut
как раз накануне матча с зенитом )))
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pasha10
пусть домой едет этот утырок
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Данил Тармасинов
"Ничего себе, вот это да, ого-го", - прокомментировал Гончаренко, когда узнал о решении КДК
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Михаил Максаков
Сейчас опять захнычет и в Белоруссию убежит
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Jii Gee
А когда Абаскаль выскочил на поле с кулаками это как понимать?
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genowayy
Ответ Severfan
лицо попроще, судьи!
Все правильно. Стоит какой-то карлик и оскорбляет тебя матом. По ТВ-картинке было видно, что не просто что-то выпалил, а прям встал рядом и рассказывал ему, какой он сякой. Пусть сидит на трибуне.
+8
-2
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Direct free kick
А когда физрука Федотова вот так же жестко накажут?
+11
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evil
Ответ shln
Гриша научил
Гонч сам кого хочешь научит
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Николай Иванов
Судья ты ###### ######,#### ### !!!
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SALTAN
Ганчаренко не виноват. Он одноэтажным костерил. Учитель Иванов обычно использует трехэтажный мат. За него обычно не дают наказание. Боятся.
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shln
Гриша научил
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MagicWithoutBorders
«что за ###» сказал Гончаренко и уехал в Белорусию))
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Aleksey Yashin
Hahaha, classic…
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Severfan
лицо попроще, судьи!
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Yuriy Belalov
За третий раз расстреляют
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