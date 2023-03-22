Гончаренко за нецензурную брань в адрес судьи дисквалифицировали на 3 матча РПЛ

дисквалифицирован на три матча Мир РПЛ.

Причина – нецензурная брань в адрес судьи, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В добавленное время матча 20-го тура РПЛ « » – «Динамо» (0:1) главный арбитр Алексей Амелин показал Гончаренко красную карточку. «Мы рассмотрели удаление главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко за нецензурную брань в адрес судьи. За это он дисквалифицирован на три матча .

У Гончаренко не кончился испытательный срок. Это у него рецидив. Один условный матч стал реальным и добавилось еще два», – заявил глава КДК.

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