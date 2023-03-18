Гончаренко об удалении в матче с «Динамо»: «Судья старательно не заметил явную игру рукой. Я вскипел, перебрал немного»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Алексей Амелин Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко объяснил свое удаление в матче с «Динамо».

Главный тренер «Урала» был удален в концовке игры против «Динамо» в Мир РПЛ (0:1) за споры с главным арбитром матча Алексеем Амелиным.

«Красная карточка? На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил рефери. Конечно, я вскипел, может быть, перебрал немного, но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку.

Очень правильные для нас ощущения. Мы отвыкли от того, что мы проигрываем, плюс настроение, которое царит в раздевалке, вселяет оптимизм. Мы понимаем, что можем играть на равных с соперником и навязать борьбу.

Да, мы моментами сегодня сами втягивали в игру «Динамо», на простом месте получили контратаку и передали порцию уверенности. Я доволен тем отношением, которое есть в команде, и тем уровнем игры, который поддерживаем на протяжении многих матчей.

Иногда победы идут на пользу, а иногда расслабляют, но я не думаю, что у нас команда, которая может расслабляться после побед или поражений», – сказал Гончаренко.

У «Урала» первое поражение за 17 матчей – от «Динамо». Команда Гончаренко не проигрывала с сентября

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8 комментариев

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Уся Ваткин
Михалычу пора лечить нервы лелектричеством
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Valentin Kompaneytsev
Урал много игр не проигрывал, но всё когда то кончается. Что касается удаления Гончаренко, то он ещё не научился сдерживать эмоции. Так тоже бывает.
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иван кочубей
судью на детектор , динамики оплатят им не привыкать.
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Алексей Эртуг
Сказал Гончеренко и отключил телефон.
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Leon33
Плечо там было. Нервы понятны, но нужно держать себя в руках
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Спартак Уокер
Помню я как они с Тедеско чуть не подрались
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Николай Леухин
привык за счет судей вылазить а тут все по честному и сразу нервы
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леннорыч-абрамович
Попросил сделать лицо ещё проще?
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