Гончаренко об удалении в матче с «Динамо»: «Судья старательно не заметил явную игру рукой. Я вскипел, перебрал немного»

объяснил свое удаление в матче с «Динамо».

Главный тренер «Урала» был удален в концовке игры против «Динамо» в Мир (0:1) за споры с главным арбитром матча Алексеем Амелиным.

«Красная карточка? На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил рефери. Конечно, я вскипел, может быть, перебрал немного, но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку.

Очень правильные для нас ощущения. Мы отвыкли от того, что мы проигрываем, плюс настроение, которое царит в раздевалке, вселяет оптимизм. Мы понимаем, что можем играть на равных с соперником и навязать борьбу.

Да, мы моментами сегодня сами втягивали в игру «Динамо», на простом месте получили контратаку и передали порцию уверенности. Я доволен тем отношением, которое есть в команде, и тем уровнем игры, который поддерживаем на протяжении многих матчей.

Иногда победы идут на пользу, а иногда расслабляют, но я не думаю, что у нас команда, которая может расслабляться после побед или поражений», – сказал Гончаренко.

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