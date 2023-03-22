Конте – главный фаворит на пост тренера «Ромы» в случае ухода Моуринью (Corriere dello Sport)

может сменить на посту главного тренера «Ромы».

По данным Corriere dello Sport, Конте будет главным фаворитом на эту должность в случае ухода Моуринью из клуба. Будущее португальского специалиста остается неопределенным, и руководство римлян ищет варианты в качестве возможной замены тренеру.

Сейчас Конте возглавляет « », его контракт рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что с большой долей вероятности «шпоры» уволят тренера на этой неделе.

Ранее стало известно, что приглашение Моуринью является главной целью «ПСЖ» на следующий сезон.

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