Конте – главный фаворит на пост тренера «Ромы» в случае ухода Моуринью (Corriere dello Sport)

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте может сменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы». 

По данным Corriere dello Sport, Конте будет главным фаворитом на эту должность в случае ухода Моуринью из клуба. Будущее португальского специалиста остается неопределенным, и руководство римлян ищет варианты в качестве возможной замены тренеру. 

Сейчас Конте возглавляет «Тоттенхэм», его контракт рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что с большой долей вероятности «шпоры» уволят тренера на этой неделе. 

Ранее стало известно, что приглашение Моуринью является главной целью «ПСЖ» на следующий сезон. 

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27 комментариев

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Kubinec_
наконец у Ромы тренер нормальный появится
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Mr@k
та в Роме не те футболитсы чтоб для Конте
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Лёха Жданчик
Моуриньо в ПСЖ.....Конте в Рому...Поч походу в Тотенхем снова
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Я всех их сделал
Ответ Direct free kick
Опозорит Рому в еврокубках и в истерике убежит
Рома всю жизнь позорится в еврокубках, получая по 6-7 мячей даже от норвежских рыбаков, не говоря о клубах уровня Баварии, МЮ и Барсы, вылетая даже в квалификациях ЛЧ и ЛЕ, как её ещё можно опозорить? Третьесортный еврокубок сильно на ситуацию не повлиял.
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Tun
Конте с Леви продержался намного дольше, чем все мы ожидали
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11 метровый
Ответ Balt
Зачем далеко ходить? Капелло. )
А, точно, спасибо, что напомнил о старичке. Дон Фабио тоже любитель закрутить гайки до упора)
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B_Boris
Уже перестраховываются, да ладно. Похоже Жозе готов переходить на уровень выше.
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Balt
Ответ 11 метровый
После Моура Конте? Бедные римляне) После Конте позовите Магата ещё)
Зачем далеко ходить? Капелло. )
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Marcus-light
На месте Ромы как раз лучше разменять Моуриньо на Галтье. Как раз больше подходит под запросы и уровень команды. Конте Тоттенхем то не потянул, какая ему Рома.
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Yauheni Svartsevich
Зачем Роме после любителя увольняться с большой неустойкой еще один такой же?
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Amalfitano
Только Дибала стал показывать хорошую игру и из него опять хотят сделать опорника.))
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Роман Кондрашев
Парик чисто по пути Моура идет:) Челси-Тоттенхэм, дальше Рома
Если бы 10Хаг не пришел в МЮ, то и туда бы заскочил)
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savik-A.M.
Инсайд - следующим тренером Тотхэма будет Кристоф Галтье )))
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Теннисный абсолют
Интересно будет посмотреть на Антонио Конте в Роме
Возможно Рома поборется за Скудетто.
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Direct free kick
Ответ Вадим Белозёров
Сделает Рому чемпионом и сразу же уйдёт не получив нужных трансферов
Опозорит Рому в еврокубках и в истерике убежит
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Андрей Хенто
Конте по стопам Жозе идет, причем в прямом смысле.
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Тюменец
Ответ LLiriKK
Ещё забавнее было бы, если бы Маур вернулся в «Тоттенхэм», а Конте его сменил в «Роме».
Маур в Тоттенхэм вернётся, только если там Леви не будет, мне кажется.
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Вадим Белозёров
Сделает Рому чемпионом и сразу же уйдёт не получив нужных трансферов
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Jurgen Klinsmann
уже третий клуб куда придет конте после моура🤔
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Пацанчик реальный
Ответ А. Мостовой
круговорот физруков в природе
Саша,не тебе говорить о физруках!
+9
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Winter Soldier
Парик не дожидаясь августа в отставку уйдет с 7-миллионным бюджетом Ромы 😂
+10
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Yuri Ten
Если шпоры не смогли удовлетворить трансферные запросы Конте, на что надеется Рома?
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LLiriKK
Ещё забавнее было бы, если бы Маур вернулся в «Тоттенхэм», а Конте его сменил в «Роме».
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Тюменец
Любит горбатый на все готовенькое приходить))
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Sevuska
Шпоры фарм клуб Ромы тренерских талантов 😆
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