Конте – главный фаворит на пост тренера «Ромы» в случае ухода Моуринью (Corriere dello Sport)
Антонио Конте может сменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы».
По данным Corriere dello Sport, Конте будет главным фаворитом на эту должность в случае ухода Моуринью из клуба. Будущее португальского специалиста остается неопределенным, и руководство римлян ищет варианты в качестве возможной замены тренеру.
Сейчас Конте возглавляет «Тоттенхэм», его контракт рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что с большой долей вероятности «шпоры» уволят тренера на этой неделе.
Ранее стало известно, что приглашение Моуринью является главной целью «ПСЖ» на следующий сезон.
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Если бы 10Хаг не пришел в МЮ, то и туда бы заскочил)
Возможно Рома поборется за Скудетто.