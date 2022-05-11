Моуринью об увольнении из «Тоттенхэма»: «Было больно. Теперь не могу сказать, что я особенный, потому что это произошло со мной»

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Дэниэл Леви Футбол

Жозе Моуринью поделился мыслями касательно увольнения из «Тоттенхэма» в 2021 году.

Португалец был отправлен в отставку за несколько дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

«Я нахожусь на том этапе своей карьеры и жизни, когда у меня нет плохих чувств. Я принимаю вещи такими, какие они есть.

Да. Да, это было больно.

Я забавно реагирую, когда разговариваю с некоторыми английскими журналистами на пресс-конференциях. Я всегда шучу про выход в финал Лиги конференций.

Я надеюсь, что на этот раз меня не уволят, потому что такое случается не со многими тренерами. На этот раз я не могу сказать, что я особенный, потому что это произошло со мной.

У меня нет сожалений. Я не держу зла. В «Тоттенхэме» много хороших людей, я желаю им всего наилучшего. Даже мистеру Леви. Но для человека с моей карьерой и историей, думаю, это было странно.

С другой стороны, это открыло мне дверь в Рим. Я очень счастлив быть в Риме.

Конечно, я хотел бы бороться за титулы или играть в Лиге чемпионов, где я провел 160 или 170 игр», – сказал главный тренер «Ромы».

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