«МЮ» интересуется правым защитником «Лиона» Гюсто, его оценивают в 30-40 млн евро. Тен Хаг настаивает на трансфере Думфриса
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лиона» Мало Гюсто.
19-летний футболист является одним из приоритетных вариантов манкунианцев для усиления позиции правого защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Англичане высоко оценивают способности игрока.
Трансферная стоимость Гюсто оценивается в 30-40 миллионов евро.
В то же время главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает настаивать на трансфере Дензела Думфриса из «Интера». Также клуб рассматривает вариант с подписанием правого защитника «Байера» Джереми Фримпонга.
В текущем сезоне Лиги 1 Гюсто провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.
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