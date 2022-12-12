«МЮ» интересуется правым защитником «Лиона» Гюсто, его оценивают в 30-40 млн евро. Тен Хаг настаивает на трансфере Думфриса

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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лиона» Мало Гюсто. 

19-летний футболист является одним из приоритетных вариантов манкунианцев для усиления позиции правого защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Англичане высоко оценивают способности игрока. 

Трансферная стоимость Гюсто оценивается в 30-40 миллионов евро.

В то же время главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает настаивать на трансфере Дензела Думфриса из «Интера». Также клуб рассматривает вариант с подписанием правого защитника «Байера» Джереми Фримпонга.

В текущем сезоне Лиги 1 Гюсто провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь

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