«Реал» изучает защитника «Байера» Фримпонга. Он стоит 25 млн евро и интересен «МЮ» и «Ювентусу»
Защитник «Байера» Джереми Фримпонг может перейти в чемпионат Испании.
По сведениям Defensa Central, возможность трансфера 21-летнего футболиста рассматривает «Реал Мадрид». Игрок оценивается примерно в 25 млн евро.
Также на нидерландца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие крупные европейские клубы.
Как утверждается, если «Байер» получит несколько официальных предложений, то главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо будет добиваться принятия того, что поступит от «Реала», за который испанец играл ранее.
В текущем сезоне Фримпонг провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии