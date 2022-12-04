«Реал» изучает защитника «Байера» Фримпонга. Он стоит 25 млн евро и интересен «МЮ» и «Ювентусу»

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг может перейти в чемпионат .

По сведениям Defensa Central, возможность трансфера 21-летнего футболиста рассматривает . Игрок оценивается примерно в 25 млн евро.

Также на нидерландца претендуют , и другие крупные европейские клубы.

Как утверждается, если получит несколько официальных предложений, то главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо будет добиваться принятия того, что поступит от «Реала», за который испанец играл ранее.

В текущем сезоне Фримпонг провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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