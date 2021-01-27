Фанаты обратились к Аньелли с критикой реформы ЛЧ: «Мы не хотим больше еврокубковых матчей. Вы только увеличите разрыв между богатыми и остальными»

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Несколько групп болельщиков команд-членов Ассоциации европейских клубов (ECA) написали открытое письмо главе организации Андреа Аньелли с критикой предстоящей реформы Лиги чемпионов.

«Мы пишем вам от имени фанатов клубов-членов ECA и от имени миллионов других людей на континенте, которых вы предпочли игнорировать в своей попытке захватить европейский футбол.

Ваши планы реструктурировать Лигу чемпионов за счет увеличения количества игр, введения квалификации на основе прошлых достижений и монополизации коммерческих прав представляют собой серьезную угрозу для всего футбола.

Вместо того чтобы реализовать свою предполагаемую цель – «построить успешную, устойчивую и социально ответственную футбольную индустрию», вы только увеличите разрыв между богатыми и остальными, разрушите календарь национальных турниров в ожидании, что фанаты пожертвуют еще большим количеством времени и денег.

А все ради кого? Горстки и так богатых клубов, инвестиционных фирм и суверенных фондов, ни один из которых не имеет законного права решать, как управлять футболом. Даже большинство членов ECA проиграют от предлагаемых реформ.

Такой вопиющий захват власти и в лучшие времена был бы неоправданным, а в разгар глобальной пандемии это не что иное как спекуляция на кризисе – не говоря уже о разительном контрасте с солидарностью, демонстрируемой фанатами.

В течение прошлого года мы безоговорочно поддерживали наши клубы, покупая абонементы без надежды на посещение игр и оплачивая подписки на трансляции, чтобы смотреть матчи на пустых, бездушных стадионах, пока вы работали за кулисами, чтобы найти новые пути высосать из нас все соки.

Но у нас нет времени или денег, чтобы инвестировать в ваши фантазии или финансировать вашу ненасытную жадность. И, в конце концов, мы – основа вашей бизнес-модели. Несмотря на ожидания некоторых, не существует «фанатов будущего», которые ждут не дождутся, чтобы спасти ваши планы.

Мы – фанаты настоящего, и мы не хотим больше еврокубковых матчей. Мы хотим сильных, конкурентоспособных национальных лиг, равных возможностей для выхода в Европу на основе спортивных заслуг и более справедливого распределения футбольного богатства.

Поэтому мы требуем, чтобы вы отказались от своих безрассудных планов. Мы также призываем руководящие органы футбола прекратить делать уступки топ-клубам и вмешаться, чтобы защитить будущее футбола», – говорится в письме фанатов.

Под заявлением подписались объединения болельщиков «Аякса», «Андерлехта», «Арсенала», «Атлетико», «Баварии», «Бенфики», дортмундской «Боруссии», «Фенербахче», «Копенгагена», «Лиона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реала» и «Янг Бойз».

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