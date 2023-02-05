Озил не завершит карьеру до конца сезона. Писали, что он разорвет контракт с «Истанбулом»

Теги Месут Озил премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Турция Арсенал Истанбул Футбол

Месут Озил не завершит карьеру до конца сезона.

Ранее сообщалось, что хавбек «Истанбула», выступавший за «Реал» и «Арсенал», уведомил команду о намерении расторгнуть контракт с клубом и завершить спортивную карьеру.

Как сообщает Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на представителей игрока, слухи о намерении Озила завершить карьеру не соответствуют действительности – полузащитник намерен завершить сезон в «Истанбуле».

В этом сезоне Озил выходил на поле в 4 матчах чемпионата Турции. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Озил правда завершит карьеру? Он почти не играет в Турции, постоянно травмирован и часто ругается

8 комментариев

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Roman Betenya
По-настоящему он давно её закончил. Жду мемуаров про то, как все вокруг виноваты.
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Милчик
В рпл.. почему бы и нет
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-1
-1
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Alex Legend
Ответ mishakmv96
Озил закончил карьеру ещё в Арсенале. Жаль, что свой талант так и не раскрыл до конца из-за лени.
Выиграл Всё кроме ЛЧ и ЧЕ, - не раскрыл потенциал. Смешно.
+2
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+2
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mishakmv96
Озил закончил карьеру ещё в Арсенале. Жаль, что свой талант так и не раскрыл до конца из-за лени.
0
-1
-1
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Pertinax Gandi
Я думал, он давно закончил. А он по сегодняшним меркам не такой уж и старый - в суперклубах типа "Реала" и "Интера" люди гораздо старше всё ещё пылят в основе.
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Alex Legend
Ответ Geor Cherches
Озил - признанный мастер в вопросах получения з/п от клуба до последней копеечки
Правильно, чего добру пропадать?
+1
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Geor Cherches
Озил - признанный мастер в вопросах получения з/п от клуба до последней копеечки
+9
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+9
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Yuri Ten
Жаль…
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