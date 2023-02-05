Озил не завершит карьеру до конца сезона. Писали, что он разорвет контракт с «Истанбулом»
Месут Озил не завершит карьеру до конца сезона.
Ранее сообщалось, что хавбек «Истанбула», выступавший за «Реал» и «Арсенал», уведомил команду о намерении расторгнуть контракт с клубом и завершить спортивную карьеру.
Как сообщает Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на представителей игрока, слухи о намерении Озила завершить карьеру не соответствуют действительности – полузащитник намерен завершить сезон в «Истанбуле».
В этом сезоне Озил выходил на поле в 4 матчах чемпионата Турции. Его подробную статистику можно изучить здесь.
Озил правда завершит карьеру? Он почти не играет в Турции, постоянно травмирован и часто ругается
8 комментариев