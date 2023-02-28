Фабрегас о «Барсе» и деле Негрейры: «Я не получал судейских отчетов. Но арбитры забрали у меня чемпионство и отдали «Атлетико», отменив гол, который был забит по правилам»
Франсеск Фабрегас высказался о скандале с «Барселоной».
Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
«Я никогда не слышал ничего подобного, когда был там, но я думаю, что игрокам не обязательно вмешиваться в эти дела, потому что это намного выше нашего понимания. Я не могу много рассказать вам, потому что я не знаю, как развивалась эта история, но как футболист я могу сказать, что для меня это стало неожиданностью.
Я никогда не получал никаких судейских отчетов, но могу сказать, что они [судьи] забрали у меня чемпионство и отдали «Атлетико», отменив гол, который был забит по правилам», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», выступающий за «Комо».
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Так я легко мог бы загуглить , даже если бы не знал и спокойно ответить, что : всю жизнь об этом знал)
И в чём прикол таких вопросов в век интернета -- непонятно)
Такой вывод напрашивается, читая твои комментарии в стилистике коверканья имени Месси, да еще и маленькой буквы " вероятно Алаба сильно обидел мисси..." так , что не могу поверить , что ты совершеннолетний)
И тут ситуация такая , что если я не прав, то это намного хуже для тебя , чем для меня))
Ого, четырнадцатилетний Рауль, видимо, знает что-то большее ,чем все остальные)
Если бы такой гол, решивший судьбу чемпионата отменили у Реала , то вонь сливочных болел ,про кабинет Барселоны, стояла бы от Мухосранска до Антарктиды.лет 200 причем))
А еще была Малага....
Негрейре, видимо, не объяснили , кто конкретно ему платит)