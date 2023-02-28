Фабрегас о «Барсе» и деле Негрейры: «Я не получал судейских отчетов. Но арбитры забрали у меня чемпионство и отдали «Атлетико», отменив гол, который был забит по правилам»

высказался о скандале с «Барселоной».

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Я никогда не слышал ничего подобного, когда был там, но я думаю, что игрокам не обязательно вмешиваться в эти дела, потому что это намного выше нашего понимания. Я не могу много рассказать вам, потому что я не знаю, как развивалась эта история, но как футболист я могу сказать, что для меня это стало неожиданностью.

Я никогда не получал никаких судейских отчетов, но могу сказать, что они [судьи] забрали у меня чемпионство и отдали « », отменив гол, который был забит по правилам», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», выступающий за « ».

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