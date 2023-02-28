Фабрегас о «Барсе» и деле Негрейры: «Я не получал судейских отчетов. Но арбитры забрали у меня чемпионство и отдали «Атлетико», отменив гол, который был забит по правилам»

Теги Франсеск Фабрегас Барселона Атлетико Ла Лига Д2 Италия Комо Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Франсеск Фабрегас высказался о скандале с «Барселоной».

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Я никогда не слышал ничего подобного, когда был там, но я думаю, что игрокам не обязательно вмешиваться в эти дела, потому что это намного выше нашего понимания. Я не могу много рассказать вам, потому что я не знаю, как развивалась эта история, но как футболист я могу сказать, что для меня это стало неожиданностью.

Я никогда не получал никаких судейских отчетов, но могу сказать, что они [судьи] забрали у меня чемпионство и отдали «Атлетико», отменив гол, который был забит по правилам», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», выступающий за «Комо». 

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19 комментариев

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Ras Algul
Ответ Alexander Sragovich
Во всяком случае Реал бы взял на много меньше чем взял. Не помню точно какой это был год, но это было эпично. Реал в каждой игре забивал с офсайда или получал левые пенки, а с Барсой в точности наоборот.
Походу ригберок тут своих адептов собрал)) Ну ничего скоро в Сегунде будете устраивать вечеринки или будете собирать деньги для банкрота...
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Ras Algul
Ответ Леван Мкртчян
Сеск банкрот? Ого, четырнадцатилетний Рауль, видимо, знает что-то большее ,чем все остальные) Если бы такой гол, решивший судьбу чемпионата отменили у Реала , то вонь сливочных болел ,про кабинет Барселоны, стояла бы от Мухосранска до Антарктиды.лет 200 причем)) А еще была Малага.... Негрейре, видимо, не объяснили , кто конкретно ему платит)
У Реала отнимали много голов и чудили судьи в конце чемпа позапрошлом году из-за чего Атлетико стал чемпионом, так что не неси бред...Он назвал Барсу банкротом, а это факт, как и тот факт что они платили Негрейре. Ты можешь 24/7 тут плакать но факт останется фактом...
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Леван Мкртчян
Ответ Raul14
Умеешь ты уходить от ответа))
Серьезно?)
Так я легко мог бы загуглить , даже если бы не знал и спокойно ответить, что : всю жизнь об этом знал)
И в чём прикол таких вопросов в век интернета -- непонятно)
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Raul14
Ответ Леван Мкртчян
Мальчик, я видел игру Рауля , вероятно, когда ты еще не родился) Такой вывод напрашивается, читая твои комментарии в стилистике коверканья имени Месси, да еще и маленькой буквы " вероятно Алаба сильно обидел мисси..." так , что не могу поверить , что ты совершеннолетний) И тут ситуация такая , что если я не прав, то это намного хуже для тебя , чем для меня))
Умеешь ты уходить от ответа))
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Леван Мкртчян
Ответ Raul14
Иди еще раз погугли, узнаешь почему Рауль14. Смотрю спалился жёстко))
Мальчик, я видел игру Рауля , вероятно, когда ты еще не родился)
Такой вывод напрашивается, читая твои комментарии в стилистике коверканья имени Месси, да еще и маленькой буквы " вероятно Алаба сильно обидел мисси..." так , что не могу поверить , что ты совершеннолетний)

И тут ситуация такая , что если я не прав, то это намного хуже для тебя , чем для меня))
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atomio
Ответ Alexander Sragovich
Во всяком случае Реал бы взял на много меньше чем взял. Не помню точно какой это был год, но это было эпично. Реал в каждой игре забивал с офсайда или получал левые пенки, а с Барсой в точности наоборот.
это был сезон 2017 года. там полный беспредел был, самый мощный из которых - не засчитанный гол Бетису, когда его игрок вынес уже из ворот, который походу все видели кроме судьи. вот тут хороший разбор по этому сезону делали: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/1494741.html
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Raul14
Ответ Леван Мкртчян
Рауль 20/08 тебе бы подошло лучше, так как ,по смыслу , и твое отсутствие на сайте и его отсутствие на Евро -- благо для всех)
Иди еще раз погугли, узнаешь почему Рауль14. Смотрю спалился жёстко))
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Не знаю что такое Требл
Ответ Alexander Sragovich
Во всяком случае Реал бы взял на много меньше чем взял. Не помню точно какой это был год, но это было эпично. Реал в каждой игре забивал с офсайда или получал левые пенки, а с Барсой в точности наоборот.
Сезон 2016/2017. Как раз 3 очка добытых с помощью гола из офсайда и решили исход в пользу сливок.
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Леван Мкртчян
Ответ Raul14
Был бы ты старше хотя бы 20ти, знал бы почему Рауль 14))
Рауль 20/08 тебе бы подошло лучше, так как ,по смыслу , и твое отсутствие на сайте и его отсутствие на Евро -- благо для всех)
+1
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+1
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Raul14
Ответ Леван Мкртчян
Комментарий удален модератором
Был бы ты старше хотя бы 20ти, знал бы почему Рауль 14))
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-3
-3
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Леван Мкртчян
Ответ Владимир Чистяков
Почему 14-ти летний? Возможно это год рождения
Комментарий удален модератором
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Владимир Чистяков
Ответ Леван Мкртчян
Сеск банкрот? Ого, четырнадцатилетний Рауль, видимо, знает что-то большее ,чем все остальные) Если бы такой гол, решивший судьбу чемпионата отменили у Реала , то вонь сливочных болел ,про кабинет Барселоны, стояла бы от Мухосранска до Антарктиды.лет 200 причем)) А еще была Малага.... Негрейре, видимо, не объяснили , кто конкретно ему платит)
Почему 14-ти летний? Возможно это год рождения
+1
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+1
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Alexander Sragovich
Ответ rigobersong
Да по факту если бы не судейки, Барселоны бы взяла больше чемпионств:)
Во всяком случае Реал бы взял на много меньше чем взял. Не помню точно какой это был год, но это было эпично. Реал в каждой игре забивал с офсайда или получал левые пенки, а с Барсой в точности наоборот.
+14
-4
+10
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Raul14
Ответ Леван Мкртчян
Сеск банкрот? Ого, четырнадцатилетний Рауль, видимо, знает что-то большее ,чем все остальные) Если бы такой гол, решивший судьбу чемпионата отменили у Реала , то вонь сливочных болел ,про кабинет Барселоны, стояла бы от Мухосранска до Антарктиды.лет 200 причем)) А еще была Малага.... Негрейре, видимо, не объяснили , кто конкретно ему платит)
Лапортыч и Бартоломео))
0
-6
-6
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Леван Мкртчян
Ответ Raul14
😂😂😂банкроты думали две недели, чтобы сказать вот это вот))
Сеск банкрот?
Ого, четырнадцатилетний Рауль, видимо, знает что-то большее ,чем все остальные)

Если бы такой гол, решивший судьбу чемпионата отменили у Реала , то вонь сливочных болел ,про кабинет Барселоны, стояла бы от Мухосранска до Антарктиды.лет 200 причем))

А еще была Малага....

Негрейре, видимо, не объяснили , кто конкретно ему платит)
+14
-2
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Да по факту если бы не судейки, Барселоны бы взяла больше чемпионств:)
Там ещё от 16/17 так разит скисшими сливками, что хорошо бы помолчать местным Катани🤓
+11
-4
+7
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Raul14
Комментарий скрыт
0
-11
-11
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Абдул Абакаев
речь про 2014. где не засчитали чистый золотой гол Лео в очном матче с матрасами
+14
-3
+11
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Не знаю что такое Требл
Золотой отменённый гол Месси в ворота Малаги вроде, забитый абсолютно по правилам? Тут да, админресурс Переса зарешал.
+15
-10
+5
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rigobersong
Да по факту если бы не судейки, Барселоны бы взяла больше чемпионств:)
+49
-14
+35
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