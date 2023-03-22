Осинькин о проблемах «Крыльев»: «Трудности с реализацией. Ушли Пиняев с Глушенковым – у них реализация повысилась»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Игорь Осинькин рассказал о проблемах «Крыльев Советов» после возобновления сезона в Мир РПЛ.

«После таких игр, как с «Ахматом» [0:1], рубец на сердце остается. Если бы это была единственная такая игра в сезоне, можно было бы сказать, что ничего страшного. К сожалению, таких матчей уже слишком много, когда мы должны больше думать о победе, чем о ничьей, но не берем ни одного очка.

Мы не играли плохо с «Ахматом». Болельщики нас поддерживали, благодарили за игру. Но неудовлетворенность результатом, расстройство, конечно, присутствуют.

Встречаются ситуации, где мы теряем концентрацию в обороне, возникают непонятные трудности с реализацией. Причем от нас ушли Пиняев с Глушенковым – и реализация у них повысилась. Конечно, успехи ушедших воспринимаем с радостью, но нам сейчас нужно искать внутренние силы и резервы, за счет которых можно усилить игру», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

После 20 туров самарцы занимают в таблице РПЛ 12-е место.

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6 комментариев

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а ты смешной
Плевок в сторону сычеписарского
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suwor
Ответ Лагер
От нас ушли Сергеев, Пруцев, Зиньковский, Сарвели, Бегич, Пиняев, Глушенков....
Чернов, Барач...
+2
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+2
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NaGLiY
Ответ Борода Пике
КС будто проклял кто-то. С Тереком все (!) Полевые игроки по воротам били - не забили. Не помню такой аномально плохой реализации
Она весь сезон такая. Крылья входят в топ-5 по созданным голевым моментам, и худшая чемпионата команда по проценту их реализации.
+3
0
+3
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Лагер
От нас ушли Сергеев, Пруцев, Зиньковский, Сарвели, Бегич, Пиняев, Глушенков....
+2
0
+2
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suwor
...«от нас ушли Пиняев с Глушенковым – и реализация у них повысилась. Конечно, успехи ушедших воспринимаем с радостью»...
Да уж, радость для нас, болельщиков "Крыльев", просто неописуемая! А уж как за них рад П.Андреев!
+3
0
+3
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Борода Пике
КС будто проклял кто-то. С Тереком все (!) Полевые игроки по воротам били - не забили. Не помню такой аномально плохой реализации
+4
0
+4
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