Осинькин о проблемах «Крыльев»: «Трудности с реализацией. Ушли Пиняев с Глушенковым – у них реализация повысилась»
Игорь Осинькин рассказал о проблемах «Крыльев Советов» после возобновления сезона в Мир РПЛ.
«После таких игр, как с «Ахматом» [0:1], рубец на сердце остается. Если бы это была единственная такая игра в сезоне, можно было бы сказать, что ничего страшного. К сожалению, таких матчей уже слишком много, когда мы должны больше думать о победе, чем о ничьей, но не берем ни одного очка.
Мы не играли плохо с «Ахматом». Болельщики нас поддерживали, благодарили за игру. Но неудовлетворенность результатом, расстройство, конечно, присутствуют.
Встречаются ситуации, где мы теряем концентрацию в обороне, возникают непонятные трудности с реализацией. Причем от нас ушли Пиняев с Глушенковым – и реализация у них повысилась. Конечно, успехи ушедших воспринимаем с радостью, но нам сейчас нужно искать внутренние силы и резервы, за счет которых можно усилить игру», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
После 20 туров самарцы занимают в таблице РПЛ 12-е место.
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Да уж, радость для нас, болельщиков "Крыльев", просто неописуемая! А уж как за них рад П.Андреев!