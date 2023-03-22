Осинькин о проблемах «Крыльев»: «Трудности с реализацией. Ушли Пиняев с Глушенковым – у них реализация повысилась»

рассказал о проблемах «Крыльев Советов» после возобновления сезона в Мир .

«После таких игр, как с «Ахматом» [0:1], рубец на сердце остается. Если бы это была единственная такая игра в сезоне, можно было бы сказать, что ничего страшного. К сожалению, таких матчей уже слишком много, когда мы должны больше думать о победе, чем о ничьей, но не берем ни одного очка.

Мы не играли плохо с «Ахматом». Болельщики нас поддерживали, благодарили за игру. Но неудовлетворенность результатом, расстройство, конечно, присутствуют.

Встречаются ситуации, где мы теряем концентрацию в обороне, возникают непонятные трудности с реализацией. Причем от нас ушли с – и реализация у них повысилась. Конечно, успехи ушедших воспринимаем с радостью, но нам сейчас нужно искать внутренние силы и резервы, за счет которых можно усилить игру», – сказал главный тренер « ».

После 20 туров самарцы занимают в таблице РПЛ 12-е место.

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