Сборная России тренируется на базе «Динамо», так как в УТЦ «Новогорск» у полей нет подогрева

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Динамо Москва товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России проводит тренировки на базе «Динамо», а не в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

На базе национальной команды, где живут игроки, у полей нет подогрева, и сейчас они находятся под снегом. Поэтому занятия сборная проводит на соседней базе «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

Товарищеский матч сборной России с Ираном состоится 23 марта в Тегеране, с Ираком команда Валерия Карпина сыграет в Санкт-Петербурге 26 марта.

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1 комментарий

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amra73
А что, это только сейчас выяснилось что в Новогорске подогрева нет? 🤦
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+2
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