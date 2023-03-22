Сборная России тренируется на базе «Динамо», так как в УТЦ «Новогорск» у полей нет подогрева
Сборная России проводит тренировки на базе «Динамо», а не в учебно-тренировочном центре «Новогорск».
На базе национальной команды, где живут игроки, у полей нет подогрева, и сейчас они находятся под снегом. Поэтому занятия сборная проводит на соседней базе «Динамо», сообщает «РБ Спорт».
Товарищеский матч сборной России с Ираном состоится 23 марта в Тегеране, с Ираком команда Валерия Карпина сыграет в Санкт-Петербурге 26 марта.
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