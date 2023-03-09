Колосков о матче России и Ирака: «Такие игры поднимают авторитет РФС. Хороший пример для других федераций»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Колосков считает, что товарищеский матч со сборной Ирака поднимет авторитет РФС.

В четверг было объявлено, что товарищеский матч сборных России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. Ранее игру планировалось провести в Сочи.

«Если организаторы посчитали нужным провести матч в Петербурге, значит, в Сочи их что-то не устраивает. Сейчас мы ни с кем не соревнуемся, просто готовимся к играм.

Конечно, подобные матчи в России, прежде всего, поднимают авторитет РФС. Это хороший пример для остальных федераций, которые могут пойти по пути игры с Ираком и приезжать играть в Россию. Это ключевая роль товарищеского матча в Санкт-Петербурге», – сказал почетный президент РФС.

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13 комментариев

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Karel
Ответ rarog
Все правильно. Вот посмотрят другие сборные,что в Россию сам Ирак приехал поиграть- и ну бегом в очередь записываться на товарищеские матчи- Эритрея там,Габон, Афганистан, ЦАР, и другие топовые сборные мира
Можно Бразилию пригласить или Аргентину. Это дружественные России страны.
Им только время надо найти , всё расписано.
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makar251
этот неадекват сам то верит что несет....
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Ян Константинопольский
Да успокойся, ты, элемент человеческой многоножки!
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Marcus-light
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Каким образом матч с Ираком поднимет авторитет РФС? Тема не раскрыта.
домкратом
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Vlad Hamzja
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Каким образом матч с Ираком поднимет авторитет РФС? Тема не раскрыта.
Рфс проплатит иракцам ,а те будут утверждать что россбродная самая крутая.,потом захотят заработать эритрейцы,сев.корейцы и будут чемпионы товарищеских игр среди товарищей,правда иранцы могут разрушить этот миф.
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Валерий Йованович
Старик либо хочет быть в тренде,либо болен
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rarog
Все правильно. Вот посмотрят другие сборные,что в Россию сам Ирак приехал поиграть- и ну бегом в очередь записываться на товарищеские матчи- Эритрея там,Габон, Афганистан, ЦАР, и другие топовые сборные мира
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Назар Игорь
После матча с Ираком футбольные федерации Англии, Германии, Италии, Испании будут рвать друг у друга право играть товарняки со сборной Карпина.
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avcgloronalduMU
шта? они друг другу поднимают?))
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Бухгалтер2021
интересно кто примерит следующий
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NMTEG
😂😂😂😂😂😂😂
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Scrumhalf
Скорее наоборот, понижает.
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Каким образом матч с Ираком поднимет авторитет РФС? Тема не раскрыта.
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