Колосков о матче России и Ирака: «Такие игры поднимают авторитет РФС. Хороший пример для других федераций»
Вячеслав Колосков считает, что товарищеский матч со сборной Ирака поднимет авторитет РФС.
В четверг было объявлено, что товарищеский матч сборных России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. Ранее игру планировалось провести в Сочи.
«Если организаторы посчитали нужным провести матч в Петербурге, значит, в Сочи их что-то не устраивает. Сейчас мы ни с кем не соревнуемся, просто готовимся к играм.
Конечно, подобные матчи в России, прежде всего, поднимают авторитет РФС. Это хороший пример для остальных федераций, которые могут пойти по пути игры с Ираком и приезжать играть в Россию. Это ключевая роль товарищеского матча в Санкт-Петербурге», – сказал почетный президент РФС.
Им только время надо найти , всё расписано.