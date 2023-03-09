Колосков о матче России и Ирака: «Такие игры поднимают авторитет РФС. Хороший пример для других федераций»

считает, что товарищеский матч со сборной Ирака поднимет авторитет РФС.

В четверг было объявлено, что товарищеский матч сборных России и пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. Ранее игру планировалось провести в Сочи.

«Если организаторы посчитали нужным провести матч в Петербурге, значит, в Сочи их что-то не устраивает. Сейчас мы ни с кем не соревнуемся, просто готовимся к играм.

Конечно, подобные матчи в России, прежде всего, поднимают авторитет РФС. Это хороший пример для остальных федераций, которые могут пойти по пути игры с Ираком и приезжать играть в Россию. Это ключевая роль товарищеского матча в Санкт-Петербурге», – сказал почетный президент .