Манчини о 3 клубах из Италии в 1/4 ЛЧ: «Не назову это возрождением итальянского футбола. Так можно было бы сказать, если бы в «Милане», «Наполи» и «Интере» было 33 итальянца»

Теги Интер Милан Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Роберто Манчини высказался о трех клубах из Италии в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Серию А в четвертьфинале представят «Милан», «Интер» и «Наполи».

«Я бы не назвал возрождением итальянского футбола то, что три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Так можно было бы сказать, если бы в «Милане», «Наполи» и «Интере» было 33 итальянских игрока, но так как это невозможно, то и половины хватило бы», – сказал главный тренер сборной Италии.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» и «Наполи» сыграют между собой, «Интер» встретится с «Бенфикой».

Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого

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9 комментариев

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Emin Zeynali
Сразу 33 не нужно. Но если хотя бы как в 90-ые, тогда здорово.
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buFFon
Ответ U. M. A. Muhammad
Думаю ему прилетит после этих слов. Чтобы футболисты из твоей страны развивались они должны играть во всем мире а не ютится в родном клубе лишь из-за того что они итальянцы россияне или кто-то ещё.
ну так и этого то нет, где они ютяться там? за что ему должно прилететь?))
+2
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Невский баклан
В английских клубах тоже не только англичане, в испанских не только испанцы, в немецких не только немцы. Был бы я итальянцем, порадовался бы за выход 3 клубов сразу, такого очень давно не было.
+2
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Шлёма Презерман
Ну, скажем, у Наполи 11 итальянцев набирается: Мерет, ди Лоренцо, Гаэтано, Зербин, Распадори, Политано... а, не, не набирается.
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Александра Александрова
Да это воля жребия и случайностей , Интер еще судьи подтащили в группе , единственная команда , которая реально заслужила это Наполи , а Интер и Милан попади на норм соперников вылетели бы сразу , они дохлые по игре !
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-3
-3
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Кокич
Ответ Ебздрогыч
Можно было бы и на самую главную цель замахнуться - победа на Олимпиаде!
Первая и последняя победа Италии на ОИ была ещё при Муссолини.
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Sevuska
Скорее возрождение Наполи .
Со времён Диего они так круто ещё не играли 👍
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U. M. A. Muhammad
Думаю ему прилетит после этих слов. Чтобы футболисты из твоей страны развивались они должны играть во всем мире а не ютится в родном клубе лишь из-за того что они итальянцы россияне или кто-то ещё.
+4
-2
+2
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Ебздрогыч
Можно было бы и на самую главную цель замахнуться - победа на Олимпиаде!
+2
-2
0
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