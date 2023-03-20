Манчини о 3 клубах из Италии в 1/4 ЛЧ: «Не назову это возрождением итальянского футбола. Так можно было бы сказать, если бы в «Милане», «Наполи» и «Интере» было 33 итальянца»

высказался о трех клубах из Италии в 1/4 финала чемпионов.

Серию А в четвертьфинале представят «Милан», «Интер» и «Наполи».

«Я бы не назвал возрождением итальянского футбола то, что три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Так можно было бы сказать, если бы в « », «Наполи» и « » было 33 итальянских игрока, но так как это невозможно, то и половины хватило бы», – сказал главный тренер сборной Италии.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» и « » сыграют между собой, «Интер» встретится с «Бенфикой».

Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого