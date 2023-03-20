Манчини о 3 клубах из Италии в 1/4 ЛЧ: «Не назову это возрождением итальянского футбола. Так можно было бы сказать, если бы в «Милане», «Наполи» и «Интере» было 33 итальянца»
Роберто Манчини высказался о трех клубах из Италии в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Серию А в четвертьфинале представят «Милан», «Интер» и «Наполи».
«Я бы не назвал возрождением итальянского футбола то, что три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Так можно было бы сказать, если бы в «Милане», «Наполи» и «Интере» было 33 итальянских игрока, но так как это невозможно, то и половины хватило бы», – сказал главный тренер сборной Италии.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» и «Наполи» сыграют между собой, «Интер» встретится с «Бенфикой».
Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого
Со времён Диего они так круто ещё не играли 👍