Пиоли об 1/4 финала: «Наполи» силен и лучше нас в Серии А, но ЛЧ – это ЛЧ, а «Милан» – это «Милан»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Стефано Пиоли высказался в преддверии матчей «Милана» с «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы в четвертьфинале, мы – «Милан» и хотим пройти дальше. «Наполи» силен и лучше нас в Серии А, но Лига чемпионов – это Лига чемпионов, а «Милан» – это «Милан».

Любая команда на этой стадии крайне тяжелый и мотивированный соперник. Мы здесь благодаря мотивации и амбициям и хотим пройти дальше», – сказал главный тренер «Милана».

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13 комментариев

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Блуждающий странник
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Пятеру Юве Наполи тоже случайно закинул
Да при чем тут случайно, я этого не говорил. Наполи заслуженно идет на первом месте и в такой форме, я лишь говорю о том, что в матчах на вылет у них никакого реального преимущества. У Наполи всё залетело в том матче и сам Ювентус был ужасен без половины основы. У них была серия без пропущенных, но те, кто матчи смотрел понимал, что это дикий фарт. И как по Юве можно судить если они набрали 3 очка в группе ЛЧ и умудрились даже Маккаби проиграть. Да и даже в том матче был отрезок где Наполи выглядел плохо. В отличие от Ювентуса Милан умеет прессинговать и закрываться, не дать им пространства и этот Наполи не сможет пользоваться своими козырями. Все упрется в физуху и состав. Если у Милана будут все готовы я почти не сомневаюсь, что Наполи пройдут. Милан один из худших соперников для Наполи и это я говорю не из-за того, что топлю за Милан. Просто по стилю для Наполи такие команды неудобны. Для них два миланских клуба это мучение на поле. Интер они вообще выиграть не могут уже три года во всех турнирах. Милан не так стабилен, но все упрется в форму
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Вадим Сидоров
Ответ Альберт Ибадуллаев
С 2003 года болею за Милан, я верю в финал, знаю это почти невозможно. Надеюсь за 20 лётный стаж получу в этом году подарок ввиду кубка ЛЧ
Уже получал же в 2007)
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AL27
Ответ a.k.a. DRAGON0928
не знаю, что должно произойти, чтобы Милан прошел
Не так уж много. Всего лишь одна победа и лучшая разница мячей по итогам противостояния с Наполи.
Уверен, что Милан может собраться в ЛЧ.
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S.Mane10
Удачи Наполи, должны быть в финале!
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Блуждающий странник
Ну нужно матчи смотреть. Милан вынес в прошлом году Наполи на выезде и в этом возил их на Сан Сиро весь матч. Там чисто Хвича вытащил из-за индивидуальных ошибок, а так по игре в одни ворота. Лидеры восстанавливаются, вернулся Меньян, а с ним это уже другая команда, без его травмы Милан бы минимум очков на 10 больше набрал. Леау наберет форму к ЛЧ, а Наполи наоборот может на спад пойти как и любая команда Спалетти во второй половине. Наполи против итальянских топов очень слабо выглядит. С Интером и Миланом по игре ничего не получалось, тому же Лацио умудрились проиграть дома. Наполи в Италии имеет такой отрыв потому что Интер проигрывает Специи, а Милан играет вничью с Кремонезе и Салернитаной, а Наполи наоборот стабильно всех аутсайдеров обыгрывает, но в отдельно взятых матчах Наполи не превосходит своих конкурентов. Это ещё и матчи на вылет где реального опыта ни у кого в команде нет. Тут вообще шансы 50/50 как минимум. Для Милана самый комфортный жребий, с Бенфикой было бы тяжелее
Пятеру Юве Наполи тоже случайно закинул
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headmaster
Ответ a.k.a. DRAGON0928
не знаю, что должно произойти, чтобы Милан прошел
Милан по сумме двух матчей должен забить больше Наполи
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Блуждающий странник
Ответ a.k.a. DRAGON0928
не знаю, что должно произойти, чтобы Милан прошел
Ну нужно матчи смотреть. Милан вынес в прошлом году Наполи на выезде и в этом возил их на Сан Сиро весь матч. Там чисто Хвича вытащил из-за индивидуальных ошибок, а так по игре в одни ворота. Лидеры восстанавливаются, вернулся Меньян, а с ним это уже другая команда, без его травмы Милан бы минимум очков на 10 больше набрал. Леау наберет форму к ЛЧ, а Наполи наоборот может на спад пойти как и любая команда Спалетти во второй половине. Наполи против итальянских топов очень слабо выглядит. С Интером и Миланом по игре ничего не получалось, тому же Лацио умудрились проиграть дома. Наполи в Италии имеет такой отрыв потому что Интер проигрывает Специи, а Милан играет вничью с Кремонезе и Салернитаной, а Наполи наоборот стабильно всех аутсайдеров обыгрывает, но в отдельно взятых матчах Наполи не превосходит своих конкурентов. Это ещё и матчи на вылет где реального опыта ни у кого в команде нет. Тут вообще шансы 50/50 как минимум. Для Милана самый комфортный жребий, с Бенфикой было бы тяжелее
+2
-1
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QWertY
А Наполи это Наполи! Удачи парням Спалетти, которые показывают один из лучших футболов в мире☝🏻
+1
-1
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Tristan...
Ответ sher.khan.89@bk.ru
Хотел бы чтобы итальянские клубы выиграли лч. Давно их небыло, эсли неошибусь интер в 2011м .
В 2011 победила Барса.
Интер побеждал в 2010
+4
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melmi
По факту Наполи должен проходить . Да еще такая сетка удачная . Когда еще такой шанс будет до финала дойти . Может и не скоро
+1
-2
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Альберт Ибадуллаев
С 2003 года болею за Милан, я верю в финал, знаю это почти невозможно. Надеюсь за 20 лётный стаж получу в этом году подарок ввиду кубка ЛЧ
+4
-1
+3
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a.k.a. DRAGON0928
не знаю, что должно произойти, чтобы Милан прошел
+2
-1
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sher.khan.89@bk.ru
Хотел бы чтобы итальянские клубы выиграли лч. Давно их небыло, эсли неошибусь интер в 2011м
.
+1
-1
0
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