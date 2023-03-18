Пиоли об 1/4 финала: «Наполи» силен и лучше нас в Серии А, но ЛЧ – это ЛЧ, а «Милан» – это «Милан»
Стефано Пиоли высказался в преддверии матчей «Милана» с «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы в четвертьфинале, мы – «Милан» и хотим пройти дальше. «Наполи» силен и лучше нас в Серии А, но Лига чемпионов – это Лига чемпионов, а «Милан» – это «Милан».
Любая команда на этой стадии крайне тяжелый и мотивированный соперник. Мы здесь благодаря мотивации и амбициям и хотим пройти дальше», – сказал главный тренер «Милана».
Уверен, что Милан может собраться в ЛЧ.
Интер побеждал в 2010
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