Пиоли об 1/4 финала: «Наполи» силен и лучше нас в Серии А, но ЛЧ – это ЛЧ, а «Милан» – это «Милан»

высказался в преддверии матчей «Милана» с «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы в четвертьфинале, мы – «Милан» и хотим пройти дальше. « » силен и лучше нас в Серии А, но чемпионов – это Лига чемпионов, а «Милан» – это «Милан».

Любая команда на этой стадии крайне тяжелый и мотивированный соперник. Мы здесь благодаря мотивации и амбициям и хотим пройти дальше», – сказал главный тренер « ».