Де Брюйне о Фодене: «Самый талантливый из тех, с кем я играл. Он может достичь всего, чего захочет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Филип Фоден Футбол

Кевин де Брюйне высказался о потенциале Фила Фодена.

«Он все еще тот юный парень, который просто любит играть в футбол. Если он видит мяч, то сразу бежит к нему. У некоторых игроков все иначе. Фоден – это, возможно, самый талантливый футболист из тех, с кем я играл. Его потолок, возможно, очень высоко.

В 22 года он уже четырежды выиграл АПЛ. У него все идет хорошо, это очень умный игрок. Когда тактики так много, нужны парни, способные подарить немного магии, и Фоден – из таких. Он просто способен на разные вещи. Фоден может достичь всего, чего захочет.

Его потолок очень высоко. В свои годы он уже многого добился, играя за клуб, который постоянно должен побеждать. Он конкурирует и в большинстве матчей выходит на поле. Он может делать это еще 15 лет, если захочет, и стать тем, кем захочет», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В этом сезоне Фоден забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 21 игре за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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19 комментариев

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Михаэль Буйнов
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Чье уважение он теряет?
Бельгийцев, хоть это и не связано с данным постом
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#SharkTeam
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Ответ Молодой Френки
Где Холланд и Фоден. Если первый кладет голы пачками и уже навязывает серьезнейшую конкуренцию в топе за ЗМ, то второй просто хороший вингер. Гвардиола и Де Брюйне могут бесконечно говорить о том что это самый талантливый игрок в мире бла бла бла, но пока это далеко от истины
хавиньесты тоже недостаточно признания получили из-за месси
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#SharkTeam
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Теоретически может побить рекорд гигза. Такой рекорд все-таки должен у нормального человека быть
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Ответ Поцелуй Оздоева
Чье уважение он теряет?
Васи, маминого аналитика со спортса и болелы мю
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Футбол_это_жизнь
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Ответ Vy_Ao
общественности и моё лично
Думаю переживет! КДБ один из самых уважаемых и адекватных игроков из топ уровня.
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Молодой Френки
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Где Холланд и Фоден. Если первый кладет голы пачками и уже навязывает серьезнейшую конкуренцию в топе за ЗМ, то второй просто хороший вингер. Гвардиола и Де Брюйне могут бесконечно говорить о том что это самый талантливый игрок в мире бла бла бла, но пока это далеко от истины
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alexis2020
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Фоден хороший игрок, но не уровня Мусиалы, Белингема и особенно Холланда и Мбаппе
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Пенс
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Ответ Schiaff1no
Новостник заинтересован только в количестве просмотров
значит это не мои проблемы. Это не тот сайт, где стоит читать новости и статейки от вади.
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Женя Асин
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Ответ Пенс
с какой стати я должен читать дальше заголовка? Разве не новостник должен точно цитировать свою новость?
Нет, он должен только привлекать внимание к статье
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Поцелуй Оздоева
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Ответ Vy_Ao
общественности и моё лично
Ахаха
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Мельников Михаил
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Не знаю. Для меня Фоден загадка. Я не вижу у него ни одного топ навыка для топ игрока уровня Мбаппе или Холлана.
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Schiaff1no
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Ответ Пенс
с какой стати я должен читать дальше заголовка? Разве не новостник должен точно цитировать свою новость?
Новостник заинтересован только в количестве просмотров
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rwpanda
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Ответ Поцелуй Оздоева
Чье уважение он теряет?
Vy_Ao 🙃
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Пенс
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Ответ Schiaff1no
Возможно самый талантливый. Читайте дальше заголовка.
с какой стати я должен читать дальше заголовка? Разве не новостник должен точно цитировать свою новость?
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Schiaff1no
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Ответ Пенс
Ну-ну. Ему до Азара, как до луны.
Возможно самый талантливый. Читайте дальше заголовка.
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Vy_Ao
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Ответ Поцелуй Оздоева
Чье уважение он теряет?
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Пенс
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Ну-ну. Ему до Азара, как до луны.
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Ответ Vy_Ao
Что-то он разговорился в последний месяц. Теряет уважение постепенно
Чье уважение он теряет?
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Vy_Ao
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