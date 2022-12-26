Де Брюйне о Фодене: «Самый талантливый из тех, с кем я играл. Он может достичь всего, чего захочет»

Кевин де Брюйне высказался о потенциале .

«Он все еще тот юный парень, который просто любит играть в футбол. Если он видит мяч, то сразу бежит к нему. У некоторых игроков все иначе. Фоден – это, возможно, самый талантливый футболист из тех, с кем я играл. Его потолок, возможно, очень высоко.

В 22 года он уже четырежды выиграл . У него все идет хорошо, это очень умный игрок. Когда тактики так много, нужны парни, способные подарить немного магии, и Фоден – из таких. Он просто способен на разные вещи. Фоден может достичь всего, чего захочет.

Его потолок очень высоко. В свои годы он уже многого добился, играя за клуб, который постоянно должен побеждать. Он конкурирует и в большинстве матчей выходит на поле. Он может делать это еще 15 лет, если захочет, и стать тем, кем захочет», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В этом сезоне Фоден забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 21 игре за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.