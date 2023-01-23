Гвардиола о Фодене: «Не знаю, сможет ли он сыграть с «Арсеналом». Есть проблемы с ногой, ему дали несколько выходных»

Фил Фоден может не сыграть с «Арсеналом» в Кубке Англии.

рассказал, что полузащитник «Манчестер Сити» получил повреждение в матче против « ».

«Это произошло на «Олд Траффорд» – столкновение с [Аароном] Уан-Биссакой.

Когда он падает, у него бывают проблемы с ногами. Он все еще испытывает некоторые трудности. Есть дискомфорт, но после двух-трех дней отдыха он должен почувствовать себя лучше. Мы с врачами решили оставить его [вне состава], чтобы он как следует восстановился.

Посмотрим, будет ли он готов к «Арсеналу», если он будет не в форме, мы подождем до следующей игры со « ». Сейчас он не может тренироваться из-за дискомфорта. Поэтому мы с медиками решили дать ему несколько выходных и посмотреть, станет ли ему лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

« » сыграет с « » в 4-м раунде Кубка Англии в пятницу, 27 января.