Гвардиола о Фодене: «Не знаю, сможет ли он сыграть с «Арсеналом». Есть проблемы с ногой, ему дали несколько выходных»
Фил Фоден может не сыграть с «Арсеналом» в Кубке Англии.
Пеп Гвардиола рассказал, что полузащитник «Манчестер Сити» получил повреждение в матче против «Манчестер Юнайтед».
«Это произошло на «Олд Траффорд» – столкновение с [Аароном] Уан-Биссакой.
Когда он падает, у него бывают проблемы с ногами. Он все еще испытывает некоторые трудности. Есть дискомфорт, но после двух-трех дней отдыха он должен почувствовать себя лучше. Мы с врачами решили оставить его [вне состава], чтобы он как следует восстановился.
Посмотрим, будет ли он готов к «Арсеналу», если он будет не в форме, мы подождем до следующей игры со «Тоттенхэмом». Сейчас он не может тренироваться из-за дискомфорта. Поэтому мы с медиками решили дать ему несколько выходных и посмотреть, станет ли ему лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в 4-м раунде Кубка Англии в пятницу, 27 января.
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