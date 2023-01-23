Гвардиола о Фодене: «Не знаю, сможет ли он сыграть с «Арсеналом». Есть проблемы с ногой, ему дали несколько выходных»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал травмы Тоттенхэм Пеп Гвардиола Филип Фоден Аарон Уан-Биссака Футбол

Фил Фоден может не сыграть с «Арсеналом» в Кубке Англии.

Пеп Гвардиола рассказал, что полузащитник «Манчестер Сити» получил повреждение в матче против «Манчестер Юнайтед».

«Это произошло на «Олд Траффорд» – столкновение с [Аароном] Уан-Биссакой.

Когда он падает, у него бывают проблемы с ногами. Он все еще испытывает некоторые трудности. Есть дискомфорт, но после двух-трех дней отдыха он должен почувствовать себя лучше. Мы с врачами решили оставить его [вне состава], чтобы он как следует восстановился.

Посмотрим, будет ли он готов к «Арсеналу», если он будет не в форме, мы подождем до следующей игры со «Тоттенхэмом». Сейчас он не может тренироваться из-за дискомфорта. Поэтому мы с медиками решили дать ему несколько выходных и посмотреть, станет ли ему лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в 4-м раунде Кубка Англии в пятницу, 27 января.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grigoriy Kor
Фоден сейчас не в форме, зато Грилиш в огне. Так что Сити может себе позволить дать игроку отдохнуть и восстановиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ #SharkTeam
Не сомневаюсь. Но слив одного не гарантирует другого. Скорее можно вообще безо всего остаться
Гаранти нет конечьно но у нас нет скамейки чтоби в неделю 2 игр провадит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ Wekil Halylow
АПЛ>Ле
Не сомневаюсь. Но слив одного не гарантирует другого. Скорее можно вообще безо всего остаться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ #SharkTeam
А ЛЕ сливать нужно?
АПЛ>Ле
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ #SharkTeam
Ты сейчас уже можешь Льюиса хейтить, выбор появился. Топарь ворвался в состав и не понадобилось кукурелий покупать
кто это и при чем тут он до бруска фодена?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсен Бадало
Ответ Wekil Halylow
Арсеналу нужно слит этот турнир и все сили на чемпионству.
Лучше запасных наигрывать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ DolJun
сити без фодена смотрится на порядок лучше, глупо с этим спорить. так что парню здоровья, пусть лечится, а шансы на победу сити тем самым только идут вверх
Ты сейчас уже можешь Льюиса хейтить, выбор появился. Топарь ворвался в состав и не понадобилось кукурелий покупать
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ Wekil Halylow
Арсеналу нужно слит этот турнир и все сили на чемпионству.
А ЛЕ сливать нужно?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Арсеналу нужно слит этот турнир и все сили на чемпионству.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
сити без фодена смотрится на порядок лучше, глупо с этим спорить. так что парню здоровья, пусть лечится, а шансы на победу сити тем самым только идут вверх
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий